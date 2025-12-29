ETV Bharat / state

हिमाचल में सरकारी कर्मचारियों की भर्ती और वेतन से जुड़ा मामला, हाईकोर्ट में आज होगी सुनवाई

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में आज प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों की भर्ती और वेतन से जुड़े एक अहम मामले में सुनवाई होनी है. हिमाचल उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर की अदालत में मामले पर सुनवाई होगी. प्रदेश उच्च न्यायालय में हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारी भर्ती व सेवा शर्तें विधेयक को चुनौती दी गई है. सरकारी विधेयक को चुनौती देने वाली इस याचिका पर न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर और न्यायमूर्ति रोमेश वर्मा की खंडपीठ सुनवाई कर रही है. आज सुनवाई के दौरान इस मामले में दोनों पक्षों की बहस पुरी होने के आसार हैं.

पिछली सुनवाई में स्टेट ने पूरी की बहस, सरकार का पक्ष रखने पी.एस. पटवालिया हुए अपीयर

इससे पहले मामले में 22 दिसंबर को हिमाचल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सुनाई के दौरान प्रतिवादी पक्ष की ओर से विस्तार से बहस की गई. अदालत में स्टेट का पक्ष रखने के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता और पूर्व अतिरिक्त सॉलीसिटर जनरल पी. एस. पटवालिया अदालत में पेश हुए. न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर और न्यायमूर्ति रोमेश वर्मा की खंडपीठ में मामले पर लगभग 4 घंटे तक सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान पी. एस. पटवालिया की ओर से बहस पुरी कर दी गई है. इसके बाद महाधिवक्ता ने अदालत से पक्ष रखने के लिए समय मांगा था. जिस पर आज 29 दिसंबर को उच्च अदालत में सुनवाई होगी.