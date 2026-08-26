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लिव इन में रह रहे बालिग जोड़े को हाईकोर्ट से राहत, युवक को पढ़ाई में गंभीर रहने की सलाह

लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे एक बालिग जोड़े को हाईकोर्ट से मिली राहत.

लिव-इन रिलेशनशिप कपल
लिव-इन रिलेशनशिप कपल (IANS)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 26, 2026 at 9:06 PM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे एक बालिग जोड़े को अपनी मर्जी से साथ रहने की अनुमति दे दी. हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब लड़का और लड़की दोनों बालिग हैं, तो उन्हें अपनी जिंदगी का फैसला खुद करने का पूरा अधिकार है. यह आदेश मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी.एस. संधावालिया और न्यायाधीश न्यायमूर्ति बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने लड़की द्वारा दायर याचिका का निपटारा करते हुए जारी किया.

याचिका के अनुसार, लड़का लड़की दोनों जनवरी 2026 से लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे थे और अलग-अलग कंपनियों में काम करते हैं. हालांकि, लड़के के माता-पिता इस रिश्ते के खिलाफ थे. आरोप था कि माता-पिता लड़के को जबरन कांगड़ा स्थित अपने घर ले गए, जहां उसे उसकी मर्जी के खिलाफ बंधक बनाकर रखा गया और उसके साथ मारपीट व गाली-गलौज की गई.

इस मामले पर संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने पुलिस को निर्देश देकर लड़के को अदालत में निजी रूप से पेश करवाया. कोर्ट ने लड़के के माता-पिता से बातचीत की. इसके बाद लड़का लड़की को आपस में खुलकर बात करने और भविष्य का फैसला करने के लिए पर्याप्त समय दिया गया. लड़के के माता-पिता ने अदालत के सामने माना कि उन्हें इस रिश्ते से अब कोई सीधी आपत्ति नहीं है, लेकिन वे इस बात को लेकर चिंतित थे कि लड़का अभी पढ़ाई कर रहा है और इस कदम से उसकी शिक्षा प्रभावित हो सकती है.

खंडपीठ ने युवा जोड़े की काउंसलिंग की और उन्हें लड़के की पढ़ाई व भविष्य को लेकर गंभीर रहने की सलाह दी. कोर्ट ने पाया कि दोनों की उम्र लगभग 21 वर्ष है और वे कानूनन बालिग हैं. दोनों ने कोर्ट के सामने एक-दूसरे के साथ रहने और अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने की इच्छा जताई. इसके बाद हाईकोर्ट ने मामले को बंद करते हुए दोनों को एक साथ रहने की अनुमति दे दी और पुलिस व प्रशासन को इसमें कोई बाधा न आने देने के निर्देश दिए.

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