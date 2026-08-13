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केवल नेपाल का नागरिक होने पर पैरोल से नहीं कर सकते इनकार, हिमाचल हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

हाईकोर्ट ने फैसले में स्पष्ट किया कि किसी को पैरोल देने से इसलिए इनकार नहीं किया जा सकता है कि वो नेपाल का नागरिक है.

Himachal High Court
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 13, 2026 at 10:33 PM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पैरोल को लेकर एक अहम फैसला दिया है. हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि यह मानकर किसी को पैरोल से इनकार नहीं किया जा सकता है कि वो नेपाल का नागरिक है. ऐसे किसी कैदी को पैरोल देने से इनकार नहीं किया जा सकता. हाईकोर्ट ने कहा कि शर्त यही है कि नेपाल से संबंध रखने वाले कैदी का परिवार लंबे समय से भारत में स्थायी रूप से रह रहा हो.

अदालत ने ने सुधारात्मक न्याय सिद्धांत पर जोर देते हुए कहा कि पैरोल कैदी को समाज और परिवार से जुड़ाव बनाए रखने का मानवीय अवसर देती है. यह फैसला हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति राकेश कैंथला की अदालत ने दिया है. न्यायमूर्ति राकेश कैंथला ने याचिकाकर्ता विक्की राणा की याचिका को स्वीकार करते हुए जिला प्रशासन सोलन की तरफ से पैरोल खारिज करने के आदेश को रद्द कर दिया. साथ ही अदालत ने कैदी को चार सप्ताह यानी 28 दिन की पैरोल मंजूर कर ली.

क्या है मामला?

विक्की राणा नेपाल से संबंध रखता है. उसे सोलन की एक अदालत ने वर्ष 2021 में डकैती के दौरान हत्या से जुड़े मामले की धाराओं के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. वह करीब 12 साल से अधिक का समय जेल की सलाखों के पीछे काट चुका है. कैदी ने अपने परिवार से मिलने के लिए पैरोल की अर्जी दी थी. कैदी की इस अर्जी को जिला मजिस्ट्रेट नैनीताल उत्तराखंड की सिफारिश न होने पर सक्षम प्राधिकारी ने 23 जून 2026 को खारिज कर दिया. प्रशासन का तर्क था कि वह मूल रूप से नेपाल का रहने वाला है, इसलिए पैरोल मिलने पर वह नेपाल भाग सकता है.

अदालत ने रिकॉर्ड और पुलिस रिपोर्ट के आधार पर पाया कि याचिकाकर्ता का परिवार पिछले 30 से 35 वर्षों से कालाढूंगी, नैनीताल (उत्तराखंड) में रह रहा है. उसके पिता वहां एक ठेकेदार हैं और उन्होंने वहां अपनी जमीन खरीदकर मकान भी बनाया है. हाईकोर्ट ने मानवीय आधार पर याचिकाकर्ता विक्की राणा की पैरोल की 28 दिन की अवधि मंजूर की है. अदालत ने उसे पैरोल पर छोड़ने का आदेश दिया है.

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