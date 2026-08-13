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केवल नेपाल का नागरिक होने पर पैरोल से नहीं कर सकते इनकार, हिमाचल हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ( Etv Bharat )

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पैरोल को लेकर एक अहम फैसला दिया है. हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि यह मानकर किसी को पैरोल से इनकार नहीं किया जा सकता है कि वो नेपाल का नागरिक है. ऐसे किसी कैदी को पैरोल देने से इनकार नहीं किया जा सकता. हाईकोर्ट ने कहा कि शर्त यही है कि नेपाल से संबंध रखने वाले कैदी का परिवार लंबे समय से भारत में स्थायी रूप से रह रहा हो. अदालत ने ने सुधारात्मक न्याय सिद्धांत पर जोर देते हुए कहा कि पैरोल कैदी को समाज और परिवार से जुड़ाव बनाए रखने का मानवीय अवसर देती है. यह फैसला हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति राकेश कैंथला की अदालत ने दिया है. न्यायमूर्ति राकेश कैंथला ने याचिकाकर्ता विक्की राणा की याचिका को स्वीकार करते हुए जिला प्रशासन सोलन की तरफ से पैरोल खारिज करने के आदेश को रद्द कर दिया. साथ ही अदालत ने कैदी को चार सप्ताह यानी 28 दिन की पैरोल मंजूर कर ली. क्या है मामला?