60 साल तक सेवा की मांग लेकर हाईकोर्ट पहुंचा कर्मचारी, रिटायर कर्मी को उसी स्थान पर फिर नियुक्त करने का आदेश
हाईकोर्ट ने आदेश दिए हैं, यदि कर्मचारी को विभाग की ओर से कोई सेवानिवृत्ति लाभ प्राप्त हुआ है, तो उसे वह राशि जमा करनी होगी.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : September 29, 2026 at 10:21 AM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त किए गए एक कर्मचारी को अंतरिम राहत देते हुए उसी पद और उसी स्थान पर दोबारा नियुक्त करने के आदेश दिए हैं, जहां वह 30 अप्रैल 2026 को सेवानिवृत्ति के समय कार्यरत था. कोर्ट ने यह आदेश इसलिए पारित किया क्योंकि रिट याचिका और स्टे आवेदन में नोटिस जारी होने के बावजूद निर्धारित अवसर मिलने के बाद भी प्रतिवादियों की ओर से कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया था. कोर्ट के आदेश के अनुसार, कर्मचारी को फिलहाल दोबारा सेवा में लिया जाएगा और वह 60 वर्ष की आयु पूरी होने तक सेवा जारी रखने की मांग को लेकर दाखिल याचिका के अंतिम निर्णय तक इस अंतरिम व्यवस्था के तहत काम कर सकेगा. हालांकि, यह व्यवस्था हाईकोर्ट द्वारा आगे पारित किए जाने वाले किसी भी आदेश के अधीन रहेगी.
क्या है पूरा मामला?
कोर्ट के समक्ष कर्मचारी की ओर से दलील दी गई कि उसे 58 वर्ष की आयु पूरी होने पर 30 अप्रैल 2026 को सेवानिवृत्त कर दिया गया था, जबकि उसके अनुसार उसे 60 वर्ष की आयु तक सेवा में बने रहने का अधिकार है. इसी आधार पर अंतरिम अवधि के लिए उसे उसी पद पर दोबारा नियुक्त करने और 60 वर्ष की आयु पूरी होने तक काम करने की अनुमति देने की मांग की गई.
रिकॉर्ड के अनुसार, 31 अगस्त 2026 को रिट याचिका के साथ-साथ संबंधित विविध आवेदन में भी प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया गया था और जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया गया था. इसके बावजूद न तो रिट याचिका और न ही स्टे आवेदन का जवाब दाखिल किया गया. हाईकोर्ट ने कर्मचारी के अधिवक्ता को सुनने के बाद इस तथ्य को भी ध्यान में रखा कि स्टे आवेदन पर जवाब दाखिल करने के लिए प्रतिवादियों को पहले ही अवसर दिया जा चुका था, लेकिन उनकी ओर से कोई जवाब नहीं आया.
उसी पद और स्थान पर दोबारा नियुक्ति के आदेश
हाईकोर्ट ने अंतरिम व्यवस्था के तहत आदेश दिया कि याचिकाकर्ता को उसी पद और उसी स्थान पर दोबारा लगाया जाए, जहां वह 30 अप्रैल 2026 को सेवानिवृत्ति के समय कार्यरत था. हालांकि, कोर्ट ने इसके साथ एक शर्त भी रखी है. यदि कर्मचारी को विभाग की ओर से कोई सेवानिवृत्ति लाभ प्राप्त हुआ है, तो उसे वह राशि वापस जमा करनी होगी. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि प्राप्त सेवानिवृत्ति लाभ की राशि कर्मचारी दो सप्ताह के भीतर अपने नियोक्ता के पास वापस जमा कर देता है, तो प्रतिवादियों को इस आदेश के अनुसार उसे तत्काल दोबारा सेवा में लेना होगा. हाईकोर्ट ने मुख्य रिट याचिका पर जवाब अगली सुनवाई की तारीख तक दाखिल करने के निर्देश दिए हैं. मामले को अब 27 अक्टूबर 2026 को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है.
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