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60 साल तक सेवा की मांग लेकर हाईकोर्ट पहुंचा कर्मचारी, रिटायर कर्मी को उसी स्थान पर फिर नियुक्त करने का आदेश

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त किए गए एक कर्मचारी को अंतरिम राहत देते हुए उसी पद और उसी स्थान पर दोबारा नियुक्त करने के आदेश दिए हैं, जहां वह 30 अप्रैल 2026 को सेवानिवृत्ति के समय कार्यरत था. कोर्ट ने यह आदेश इसलिए पारित किया क्योंकि रिट याचिका और स्टे आवेदन में नोटिस जारी होने के बावजूद निर्धारित अवसर मिलने के बाद भी प्रतिवादियों की ओर से कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया था. कोर्ट के आदेश के अनुसार, कर्मचारी को फिलहाल दोबारा सेवा में लिया जाएगा और वह 60 वर्ष की आयु पूरी होने तक सेवा जारी रखने की मांग को लेकर दाखिल याचिका के अंतिम निर्णय तक इस अंतरिम व्यवस्था के तहत काम कर सकेगा. हालांकि, यह व्यवस्था हाईकोर्ट द्वारा आगे पारित किए जाने वाले किसी भी आदेश के अधीन रहेगी.