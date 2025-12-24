ETV Bharat / state

विमल नेगी मौत मामले में IAS अधिकारी हरिकेश मीणा को हाईकोर्ट से मिली सशर्त जमानत

शिमला: हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड चीफ इंजीनियर विमल नेगी की संदिग्ध मौत मामले में बड़ा अपडेट आया है. मामले में आरोपी आईएएस अधिकारी हरिकेश मीणा को हिमाचल हाईकोर्ट से सशर्त जमानत मिल गई है. हरिकेश मीणा की ओर से अग्रिम जमानत के लिए हिमाचल हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी. इस पर हिमाचल उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति वीरेंद्र सिंह की कोर्ट ने फैसला सुनाया है. हरिकेश मीना को 50 हजार रुपए निजी मुचलके के तौर पर जमा करने होंगे. इन शर्तों के साथ मिली नियमित जमानत जस्टिस वीरेंद्र सिंह की अदालत ने मामले फैसला सुनाते हुए हरिकेश मीणा को कुछ शर्तों का पालन करने के आदेश दिए हैं. उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता को जांच के लिए उपलब्ध रहना होगा. जांच अधिकारी की ओर से बुलाए जाने पर अधिकारी को जांच में शामिल होना होगा. इसके अलावा हरिकेश मीणा अदालत की पूर्व अनुमति के बिना भारत छोड़कर नहीं जाएगा. इसके अलावा अदालत ने कहा है कि याचिकाकर्ता इस मामले से जुड़े किसी भी व्यक्ति पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दबाव न डाले. अदालत ने आदेश दिए हैं कि याचिकाकर्ता को ट्रायल कोर्ट में हर तारीख पर उपस्थित रहना होगा. अगर किन्हीं कारणों से उपस्थित न हो सके तो उचित आवेदन देना होगा. हिमाचल उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि इस मामले में एक मूल्यवान जीवन की हानि हुई है, लेकिन सिर्फ इस आधार पर याचिका खारिज करके ट्रायल से पहले याचिकाकर्ता को दंडित नहीं किया जा सकता. जस्टिस वीरेंद्र सिंह ने अपने आदेश में इसी मामले में एक अन्य आरोपी देशराज को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत का हवाला दिया. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि इसी तरह के मामले में एक सह-आरोपी को भी सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल चुकी है. याचिकाकर्ता की अपराध में क्या भूमिका रही, यह ट्रायल के बाद साबित होगा. कोर्ट ने कहा कि स्टेटस रिपोर्ट के अनुसार जांच अभी जारी है और याचिकाकर्ता की प्रार्थना खारिज करने से कोई लाभ नहीं होगा. हाईकोर्ट ने 3 दिसंबर को मामले में सुरक्षित रखा था फैसला