हिमाचल हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, भारत-पाक के बीच शांति चाहना देशद्रोह नहीं है, आरोपी युवक को जमानत

देशद्रोह व जासूसी के आरोपों के तहत आरोपी पर पुलिस जिला देहरा में मुकदमा दायर किया गया था.

Himachal High Court
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : January 8, 2026 at 10:06 AM IST

Updated : January 8, 2026 at 10:26 AM IST

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है. हाईकोर्ट ने कांगड़ा जिले के युवक अभिषेक सिंह भारद्वाज को देशद्रोह के आरोप में सशर्त जमानत दे दी है. युवक पर पाकिस्तान के एक व्यक्ति के साथ चैट पर दोनों देशों के बीच तनाव को लेकर आलोचनात्मक शब्दों का प्रयोग किया था. युवक ने कहा था कि युद्ध का कोई सार्थक मकसद नहीं होता. युवक ने धर्म से ऊपर मानवता का पक्ष लिया था. इस पर युवक के खिलाफ पुलिस जिला देहरा में मुकदमा कायम किया गया था. वहीं, हाईकोर्ट ने युवक को सशर्त जमानत देते हुए कहा कि भारत व पाकिस्तान के बीच शांति की इच्छा रखना कोई देशद्रोह नहीं है.

हाईकोर्ट ने कहा कि अगर जमानत की शर्तों का उल्लंघन होता है तो ट्रायल कोर्ट तय कानूनी कार्यवाही कर सकता है. ऐसे में प्रॉसीक्यूशन को जमानत खारिज करने के लिए याचिका दाखिल करने की स्वतंत्रता होगी. आरोपी की जमानत से संबंधित आदेश धर्मशाला जेल के संबंधित अधिकारियों को भेजी गई है. आरोपी को अपना पासपोर्ट (यदि हो तो) सरेंडर करना होगा. आरोपी इस मामले में किसी भी तरह गवाहों व सबूतों को प्रभावित करने का प्रयास नहीं करेगा. आरोपी को 50 हजार रुपए के मुचलके की रकम के साथ जमानत प्रदान कर दी गई है. उसे पांच शर्तों के साथ जमानत दी गई है. ये मामला हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति राकेश कैंथला की पीठ के पास सुनवाई के लिए आया था.

अदालत ने कहा कि दोनों देशों के बीच दुश्मनी समाप्त करने और शांति बनाए रखने की इच्छा को राजद्रोह की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता. ऐसी इच्छा पर राजद्रोह का मामला नहीं बनता है. अभिषेक सिंह की जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति राकेश कैंथला ने कहा कि युवक की पोस्ट से उपद्रव जैसी स्थिति निर्मित नहीं हुई है. ऐसे में उस पोस्ट को राजद्रोह की कैटेगरी में नहीं रखा जा सकता है. युवक की पोस्ट में पाकिस्तान के झंडे व हथियारों से जुड़ी फोटो थी. उन फोटोज व वीडियो को ऑनलाइन पोस्ट करने पर ही युवक के खिलाफ बीएनएस की धारा-152 को तहत मामला दर्ज किया गया था. इस मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए नेशनल जांच एजेंसियों ने भी जांच की थी.

क्या है पूरा मामला ?

कांगड़ा जिले के देहरा के तहत सुखाहार गांव के युवक अभिषेक भारद्वाज ने सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ एक पोस्ट की थी. हथियारों में तीन एके-47 की फोटोज व पिस्टल की फोटो भी थी. छोटे से गांव का युवक एक सामान्य परिवार से संबंध रखता है. उसके पिता ड्राइवर का काम करते हैं और मां स्थानीय होटल में सफाई आदि का कार्य करती थी. युवक ने कॉलेज की पढ़ाई छोड़ दी थी और सोशल मीडिया पर सक्रिय था. दो साल पहले यानी साल 2024 में 11 जून को अभिषेक ने अपने सोशल मीडिया पन्ने पर विवादास्पद पोस्ट की थी. जांच के बाद पुलिस ने युवक को गिरफ्तार किया था. देशद्रोह व जासूसी के आरोपों की धारा के तहत उसे गिरफ्तार किया गया था. उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की गई थी. साथ ही उससे ई-गैजेट्स भी जब्त किए गए थे. बाद में आरोपी ने जमानत के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी. हाईकोर्ट के 19 पन्नों के ऑर्डर में न्यायमूर्ति राकेश कैंथला ने कहा कि जिस तरह की बातचीत युवक ने की है, उसे देशद्रोह नहीं माना जा सकता है. युवक पर 28 मई 2025 को देहरा में मामला दर्ज हुआ था.

