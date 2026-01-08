ETV Bharat / state

हिमाचल हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, भारत-पाक के बीच शांति चाहना देशद्रोह नहीं है, आरोपी युवक को जमानत

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है. हाईकोर्ट ने कांगड़ा जिले के युवक अभिषेक सिंह भारद्वाज को देशद्रोह के आरोप में सशर्त जमानत दे दी है. युवक पर पाकिस्तान के एक व्यक्ति के साथ चैट पर दोनों देशों के बीच तनाव को लेकर आलोचनात्मक शब्दों का प्रयोग किया था. युवक ने कहा था कि युद्ध का कोई सार्थक मकसद नहीं होता. युवक ने धर्म से ऊपर मानवता का पक्ष लिया था. इस पर युवक के खिलाफ पुलिस जिला देहरा में मुकदमा कायम किया गया था. वहीं, हाईकोर्ट ने युवक को सशर्त जमानत देते हुए कहा कि भारत व पाकिस्तान के बीच शांति की इच्छा रखना कोई देशद्रोह नहीं है.

हाईकोर्ट ने कहा कि अगर जमानत की शर्तों का उल्लंघन होता है तो ट्रायल कोर्ट तय कानूनी कार्यवाही कर सकता है. ऐसे में प्रॉसीक्यूशन को जमानत खारिज करने के लिए याचिका दाखिल करने की स्वतंत्रता होगी. आरोपी की जमानत से संबंधित आदेश धर्मशाला जेल के संबंधित अधिकारियों को भेजी गई है. आरोपी को अपना पासपोर्ट (यदि हो तो) सरेंडर करना होगा. आरोपी इस मामले में किसी भी तरह गवाहों व सबूतों को प्रभावित करने का प्रयास नहीं करेगा. आरोपी को 50 हजार रुपए के मुचलके की रकम के साथ जमानत प्रदान कर दी गई है. उसे पांच शर्तों के साथ जमानत दी गई है. ये मामला हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति राकेश कैंथला की पीठ के पास सुनवाई के लिए आया था.

अदालत ने कहा कि दोनों देशों के बीच दुश्मनी समाप्त करने और शांति बनाए रखने की इच्छा को राजद्रोह की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता. ऐसी इच्छा पर राजद्रोह का मामला नहीं बनता है. अभिषेक सिंह की जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति राकेश कैंथला ने कहा कि युवक की पोस्ट से उपद्रव जैसी स्थिति निर्मित नहीं हुई है. ऐसे में उस पोस्ट को राजद्रोह की कैटेगरी में नहीं रखा जा सकता है. युवक की पोस्ट में पाकिस्तान के झंडे व हथियारों से जुड़ी फोटो थी. उन फोटोज व वीडियो को ऑनलाइन पोस्ट करने पर ही युवक के खिलाफ बीएनएस की धारा-152 को तहत मामला दर्ज किया गया था. इस मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए नेशनल जांच एजेंसियों ने भी जांच की थी.