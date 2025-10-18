ETV Bharat / state

महासू देवता मंदिर में दिवाली मना सकेंगे धारचांदना, गौंखर व बावट गांव के लोग, हाईकोर्ट ने इस शर्त के साथ दी अनुमति

शिमला: जिला शिमला की कुपवी तहसील की पंचायत धारचांदना, गौंखर व बावट गांव के लोग महासू देवता मंदिर में दिवाली मना सकेंगे. हाईकोर्ट ने इसे लेकर सशर्त अनुमति दे दी है. साथ ही अदालत ने इस दौरान कानून-व्यवस्था को लेकर कुछ दिशा-निर्देश जारी किए हैं. हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति संदीप शर्मा ने इस मामले में गौंखर गांव निवासी पदम शर्मा व अन्य की तरफ से दाखिल याचिका का निपटारा करते हुए आदेश दिए कि पंचायत धारचांदना और बावट ग्राम के निवासी गौंखर गांव में स्थित महासू देवता मंदिर परिसर/प्रांगण में मिलकर दिवाली मना सकते हैं. त्यौहारों को लेकर इन सभी गांवों के लोगों के बीच विवाद चल रहा था. गौंखर गांव के निवासी हिंसक झड़पों की आशंका से हाईकोर्ट पहुंचे थे. झगड़ों के कारणों के निपटारे के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी. याचिका का निपटारा करते हुए अदालत ने शर्त लगाई है कि ऐसा करते समय लोग बड़े जुलूस में नहीं आएंगे और न ही किसी भी प्रकार का हथियार लेकर आ पाएंगे. इसके अलावा लोग किसी भी प्रकार की अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे. अदालत ने शर्त लगाई है कि एक परिवार के लिए एक मशाल रखने की इजाजत रहेगी, जिसे मंदिर परिसर/प्रांगण के बाहर रखा जाएगा. हाईकोर्ट ने कहा कि महासू देवता मंदिर परिसर में बड़ी भीड़ जमा करने से बचा जाए. मंदिर परिसर में शराब या अन्य नशीले पदार्थ के प्रभाव वाले किसी भी व्यक्ति को मंदिर परिसर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी, जिसमें प्रांगण भी शामिल है. अदालत ने शर्त लगाई है कि ग्राम पंचायत धार चांदना और बावट गांव के निवासी यह सुनिश्चित करेंगे कि धार्मिक नृत्य और गीत प्रस्तुत करते समय गौंखर गांव के निवासियों को कोई परेशानी न हो. इसके अलावा जिला शिमला के डीसी व एसपी को 20 अक्टूबर से शुरू होने वाले दिवाली उत्सव के दौरान तीन दिन के लिए महासू मंदिर में पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है, ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके.