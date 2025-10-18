महासू देवता मंदिर में दिवाली मना सकेंगे धारचांदना, गौंखर व बावट गांव के लोग, हाईकोर्ट ने इस शर्त के साथ दी अनुमति
हाईकोर्ट ने कहा कि महासू-मंदिर में बड़ी भीड़ जमा न हो. परिसर में नशे का सेवन करने वाले व्यक्ति को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी.
शिमला: जिला शिमला की कुपवी तहसील की पंचायत धारचांदना, गौंखर व बावट गांव के लोग महासू देवता मंदिर में दिवाली मना सकेंगे. हाईकोर्ट ने इसे लेकर सशर्त अनुमति दे दी है. साथ ही अदालत ने इस दौरान कानून-व्यवस्था को लेकर कुछ दिशा-निर्देश जारी किए हैं.
हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति संदीप शर्मा ने इस मामले में गौंखर गांव निवासी पदम शर्मा व अन्य की तरफ से दाखिल याचिका का निपटारा करते हुए आदेश दिए कि पंचायत धारचांदना और बावट ग्राम के निवासी गौंखर गांव में स्थित महासू देवता मंदिर परिसर/प्रांगण में मिलकर दिवाली मना सकते हैं. त्यौहारों को लेकर इन सभी गांवों के लोगों के बीच विवाद चल रहा था. गौंखर गांव के निवासी हिंसक झड़पों की आशंका से हाईकोर्ट पहुंचे थे. झगड़ों के कारणों के निपटारे के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी. याचिका का निपटारा करते हुए अदालत ने शर्त लगाई है कि ऐसा करते समय लोग बड़े जुलूस में नहीं आएंगे और न ही किसी भी प्रकार का हथियार लेकर आ पाएंगे. इसके अलावा लोग किसी भी प्रकार की अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे.
अदालत ने शर्त लगाई है कि एक परिवार के लिए एक मशाल रखने की इजाजत रहेगी, जिसे मंदिर परिसर/प्रांगण के बाहर रखा जाएगा. हाईकोर्ट ने कहा कि महासू देवता मंदिर परिसर में बड़ी भीड़ जमा करने से बचा जाए. मंदिर परिसर में शराब या अन्य नशीले पदार्थ के प्रभाव वाले किसी भी व्यक्ति को मंदिर परिसर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी, जिसमें प्रांगण भी शामिल है.
अदालत ने शर्त लगाई है कि ग्राम पंचायत धार चांदना और बावट गांव के निवासी यह सुनिश्चित करेंगे कि धार्मिक नृत्य और गीत प्रस्तुत करते समय गौंखर गांव के निवासियों को कोई परेशानी न हो. इसके अलावा जिला शिमला के डीसी व एसपी को 20 अक्टूबर से शुरू होने वाले दिवाली उत्सव के दौरान तीन दिन के लिए महासू मंदिर में पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है, ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके.
इसके साथ ही पुलिस किसी भी उपद्रवी के खिलाफ एक्शन के लिए स्वतंत्र होगी. ग्राम पंचायत धार चांदना और बावट गांव के प्रधान इस बारे में हाईकोर्ट के समक्ष दिए गए वचन का सम्मान सुनिश्चित करेंगे. वे यह सुनिश्चित करेंगे कि उनकी पंचायतों के निवासी कोई उपद्रव न करें. हाईकोर्ट ने मामले की तात्कालिकता को ध्यान में रखते हुए डीसी व एसपी को एक्शन के लिए तुरंत सूचित करने के निर्देश भी दिए हैं.
मामले के अनुसार इस क्षेत्र में प्राचीन काल से बिशु, बूढ़ी दिवाली और पूर्णिमा के त्यौहार मनाए जाते हैं. इन त्यौहारों का यहां की संस्कृति में गहरा महत्व है. पंचायत गौंखर में स्थित महासू देवता मंदिर में सांप्रदायिक सद्भाव के प्रतीक ये त्यौहार मनाए जाते रहे हैं. कुछ वर्ष पहले बूढ़ी दिवाली का त्यौहार, जो आमतौर पर दिवाली के 20 दिन बाद मनाया जाता है, बंद कर दिया गया. ग्राम पंचायत धार चांदना और बावट गांव के निवासियों ने तीन दिवसीय त्योहार नई दिवाली के नाम से मनाना शुरू कर दिया. नई दिवाली की पूर्व संध्या पर समारोह ग्राम गौंखर में स्थित महासू देवता मंदिर के प्रांगण में भी होता है. यहां के निवासी स्थानीय भाषा में उत्साहपूर्ण नृत्य और मधुर गीतों में शामिल होने के लिए एकत्रित होते हैं.
याचिकाकर्ताओं के अनुसार समय के साथ, यह पवित्र कार्य गांव गौखर के निवासियों के लिए कलह का कारण बन गया. याचिकाकर्ताओं का आरोप था कि ग्राम पंचायत धार चांदना और बावट गांव के कुछ निवासी, जो गांव गौंखर में स्थित महासू देवता मंदिर में दर्शन करने आते थे, गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार करने लगे. साथ ही गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल हो गए. याचिकाकर्ताओं के गांव में असामाजिक तत्वों के इस अवांछित घुसपैठ के कारण कथित तौर पर बार-बार अशांति फैलती थी. साथ ही गौंखर में दिवाली के दौरान हिंसक झड़पों का लगातार डर बना रहता था. हालांकि आरंभ में याचिकाकर्ताओं ने गौंखर के अन्य निवासियों के साथ मिलकर स्थानीय/ प्रशासनिक स्तर पर अपने गांव में संयुक्त दिवाली समारोहों को रोकने के प्रयास किए, लेकिन अधिकारियों और संबंधित ग्राम पंचायतों ने उनके अनुरोध पर कोई ध्यान नहीं दिया. अब हाईकोर्ट ने शर्त सहित समारोह आयोजित करने की अनुमति दी है.
