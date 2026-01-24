ETV Bharat / state

अमरीश राणा को हिमाचल हाईकोर्ट से बड़ी राहत, एक लाख मुचलके के साथ मिली सशर्त जमानत

शिमला: गगरेट मामले में अमरीश राणा को हिमाचल हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हिमाचल हाई कोर्ट ने अमरीश राणा को सशर्त नियमित जमानत देने का फैसला सुनाया है. हिमाचल हाई कोर्ट में न्यायमूर्ति राकेश कैंथला की एकलपीठ ने वादी अमरीश राणा की याचिका स्वीकार करते हुए ये फैसला सुनाया है. अदालत ने ट्रायल कोर्ट की संतुष्टि के लिए याचिकाकर्ता को एक लाख रुपए जमानती मुचलका के रूप में जमा करने और विभिन्न शर्तों के साथ ज़मानत के आदेश दिए हैं इन शर्तों पर आरोपी अमरीश राणा को मिली जमानत न्यायमूर्ति राकेश कैंथला की सिंगल बेंच ने आरोपी अमरीश राणा को एक लाख रुपए जमानती मुचलका के रूप में देने के साथ इन शर्तों पर जमानत देने का फैसला सुनाया है. अदालत ने आदेश दिए हैं कि याचिकाकर्ता मामले से जुड़े सबूतों और गवाहों को प्रभावित करने का प्रयास नहीं करेगा. अदालत ने अमरीश राणा को ट्रायल के लिए उपलब्ध रहने के आदेश दिए हैं. साथ ही कहा कि याचिकाकर्ता अनावश्यक एडजर्नमेंट नहीं ले पाएगा. याचिकाकर्ता संबंधित पुलिस थाना तथा अदालत को सूचित किए बिना सात दिनों तक अपने वर्तमान पते से बाहर नहीं जाएगा. याचिकाकर्ता को प्रस्तावित यात्रा का पता भी संबंधित पुलिस थाना और अदालत को सूचित करने के लिए कहा है. इसके अलावा अदालत ने याचिकाकर्ता को अपना मोबाइल नंबर और सोशल मीडिया अकाउंट की जानकारी भी पुलिस और न्यायालय को देने के लिए कहा है. अदालत ने याचिकाकर्ता से किसी भी माध्यम से पुलिस या न्यायालय द्वारा भेजे गए समन या नोटिस का पालन करने के आदेश दिए हैं. वादी पक्ष का आरोप, पुलिस ने याचिकाकर्ता पर लगाए झूठे आरोप वादी पक्ष के अधिवक्ता की ओर से अदालत में तर्क दिया गया कि FIR में लगाए गए आरोपों को भले ही सत्य मान लिया जाए, मगर लगाए गए आरोप किसी भी जघन्य अपराध की श्रेणी में नहीं आते. घटना के दौरान किसी भी व्यक्ति को कोई चोट नहीं पहुंचाई गई. इसके अलावा याचिकाकर्ता से किसी प्रकार का हथियार बरामद नहीं किया गया. लिहाजा भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 308(4) के अंतर्गत दंडनीय अपराध का कोई मामला नहीं बनता.