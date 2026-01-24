अमरीश राणा को हिमाचल हाईकोर्ट से बड़ी राहत, एक लाख मुचलके के साथ मिली सशर्त जमानत
अमरीश राणा को हिमाचल हाईकोर्ट से एक लाख मुचलके के पर मिली सशर्त जमानत.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : January 24, 2026 at 6:56 PM IST
शिमला: गगरेट मामले में अमरीश राणा को हिमाचल हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हिमाचल हाई कोर्ट ने अमरीश राणा को सशर्त नियमित जमानत देने का फैसला सुनाया है. हिमाचल हाई कोर्ट में न्यायमूर्ति राकेश कैंथला की एकलपीठ ने वादी अमरीश राणा की याचिका स्वीकार करते हुए ये फैसला सुनाया है. अदालत ने ट्रायल कोर्ट की संतुष्टि के लिए याचिकाकर्ता को एक लाख रुपए जमानती मुचलका के रूप में जमा करने और विभिन्न शर्तों के साथ ज़मानत के आदेश दिए हैं
इन शर्तों पर आरोपी अमरीश राणा को मिली जमानत
न्यायमूर्ति राकेश कैंथला की सिंगल बेंच ने आरोपी अमरीश राणा को एक लाख रुपए जमानती मुचलका के रूप में देने के साथ इन शर्तों पर जमानत देने का फैसला सुनाया है. अदालत ने आदेश दिए हैं कि याचिकाकर्ता मामले से जुड़े सबूतों और गवाहों को प्रभावित करने का प्रयास नहीं करेगा.
अदालत ने अमरीश राणा को ट्रायल के लिए उपलब्ध रहने के आदेश दिए हैं. साथ ही कहा कि याचिकाकर्ता अनावश्यक एडजर्नमेंट नहीं ले पाएगा. याचिकाकर्ता संबंधित पुलिस थाना तथा अदालत को सूचित किए बिना सात दिनों तक अपने वर्तमान पते से बाहर नहीं जाएगा. याचिकाकर्ता को प्रस्तावित यात्रा का पता भी संबंधित पुलिस थाना और अदालत को सूचित करने के लिए कहा है.
इसके अलावा अदालत ने याचिकाकर्ता को अपना मोबाइल नंबर और सोशल मीडिया अकाउंट की जानकारी भी पुलिस और न्यायालय को देने के लिए कहा है. अदालत ने याचिकाकर्ता से किसी भी माध्यम से पुलिस या न्यायालय द्वारा भेजे गए समन या नोटिस का पालन करने के आदेश दिए हैं.
वादी पक्ष का आरोप, पुलिस ने याचिकाकर्ता पर लगाए झूठे आरोप
वादी पक्ष के अधिवक्ता की ओर से अदालत में तर्क दिया गया कि FIR में लगाए गए आरोपों को भले ही सत्य मान लिया जाए, मगर लगाए गए आरोप किसी भी जघन्य अपराध की श्रेणी में नहीं आते. घटना के दौरान किसी भी व्यक्ति को कोई चोट नहीं पहुंचाई गई. इसके अलावा याचिकाकर्ता से किसी प्रकार का हथियार बरामद नहीं किया गया. लिहाजा भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 308(4) के अंतर्गत दंडनीय अपराध का कोई मामला नहीं बनता.
याचिकाकर्ता का आरोप है कि उस पर लगाए गए आरोप झूठे हैं. पुलिस ने बिना किसी ठोस आधार के BNS की धारा 111 जोड़ दी है. जबकि याचिकाकर्ता पर लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त होने के कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है. इसके अलावा मामले में चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया जा चुका है और याचिकाकर्ता को हिरासत में रखा जाना आवश्यक नहीं है. ऐसे में याचिका कर्ता की याचिका स्वीकार करते हुए जमानत दी जानी चाहिए.
इन धाराओं में दर्ज किया गया था मामला
मामले में याचिकाकर्ता अमरीश राणा नियमित जमानत के लिए हिमाचल हाई कोर्ट पहुंचा था. याचिकाकर्ता पर जिला ऊना के गगरेट पुलिस थाना में 16 अप्रैल 2025 को FIR दर्ज की गई थी. याचिकाकर्ता पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 3(5) के साथ पढ़ी जाने वाली दंडनीय अपराध की धाराओं 126(2), 308(4), 324(5), 351(2), 352, 62, 111(2)(b) और 238 में मामला दर्ज किया गया था.
क्या था पूरा मामला?
मामले में अमरीश राणा और एक अन्य अभियुक्त पर आरोप है कि 15 अप्रैल 2025 की रात के लगभग 10:00 बजे अमरीश राणा और उसका साथी घटनास्थल पर पहुंचे. यहां दोनों आरोपियों ने जेसीबी चालक शिव कुमार और टिप्पर चालक संजय राणा को दराट लहराकर धमकाया. इस पर जब चालकों ने अपने वाहन ले जाने को कहा तो याचिकाकर्ता ने वाहनों के टायरों की हवा निकाल दी साथ ही उनके इंजन में कोई पदार्थ डाल दिया.
अगले दिन 16 अप्रैल 2025 को आरोपी अमरीश राणा और उसके साथी पर दंडनीय अपराध की धाराओं में गगरेट पुलिस थाना में FIR दर्ज की गई. ऐसे में आरोपी अमरीश राणा ने जमानत के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाया. याचिकाकर्ता अमरीश राणा की ओर से नियमित जमानत की मांग करते हुए 20 दिसंबर 2025 को हिमाचल हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई. इसी आधार मामले पर उच्च अदालत में अमरीश राणा को सशर्त जमानत देने का फैसला सुनाया है.
