एमसी शिमला के मेयर का कार्यकाल बढ़ाने से जुड़ा मामला, हाईकोर्ट का सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए अंतिम मौका
हाईकोर्ट ने शिमला मेयर का कार्यकाल बढ़ाने के फैसले से जुड़े मामले में राज्य सरकार को जवाब दाखिल का अंतिम मौका दिया.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 11, 2025 at 9:03 PM IST
शिमला: नगर निगम शिमला के मेयर का कार्यकाल ढाई साल से पांच साल तक बढ़ाने के फैसले से जुड़े मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए अंतिम अवसर दिया है. राज्य सरकार ने अक्टूबर माह की कैबिनेट मीटिंग में शिमला के मेयर का कार्यकाल अढ़ाई साल से बढ़ाकर पांच साल कर दिया है. शिमला नगर निगम के मेयर सुरेंद्र चौहान भी इस मामले में प्रतिवादी बनाए गए हैं.
मेयर के कार्यकाल के रोस्टर के अनुसार सुरेंद्र चौहान का अढ़ाई साल का कार्यकाल खत्म होने पर ये पद अनुसूचित जाति की पार्षद के लिए आरक्षित था और महिला कैंडिडेट को मिलना था. इसी बीच, राज्य सरकार ने कैबिनेट मीटिंग में रोस्टर में चेंज करते हुए मेयर के पद का कार्यकाल पांच साल कर दिया. इस फैसले को अंजली सोनी वर्मा नामक एडवोकेट ने हाईकोर्ट में चैलेंज किया है.
हिमाचल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया व न्यायमूर्ति जिया लाल भारद्वाज की खंडपीठ ने मामले में राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए अंतिम अवसर देते हुए अगली सुनवाई 27 नवंबर को तय की है. मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली खंडपीठ ने मामले के सभी पक्षकारों को प्लीडिंग्स पूरी करने के आदेश दिए. सुनवाई के दौरान अदालत के समक्ष बताया गया कि नियमानुसार 14 नवंबर को मौजूदा मेयर का कार्यकाल खत्म हो रहा है, इसलिए उन्हें कार्य करने से रोका जाए.
याचिकाकर्ता एडवोकेट अंजली सोनी वर्मा ने सरकार के निर्णय को चुनौती देते हुए राज्य सरकार के शहरी विभाग सहित राज्य निर्वाचन आयोग व शिमला नगर निगम के मेयर सुरेंद्र चौहान को भी प्रतिवादी बनाया है. याचिकाकर्ता का आरोप है कि हिमाचल सरकार ने एक व्यक्ति विशेष को गैरकानूनी लाभ पहुंचाने की मंशा से मेयर के कार्यकाल को 5 वर्ष करने का अध्यादेश लाया है.
प्रार्थी का कहना है कि अध्यादेश आपातकालीन परिस्थितियों में लाया जाता है. मौजूदा मेयर के कार्यकाल की समाप्ति पर किसी पात्र महिला को मेयर पद के लिए चयनित होने का मौका दिया जाना चाहिए था. याचिका में आरोप लगाया गया है कि सरकार ने महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों का हनन करने के लिए अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया है. याचिकाकर्ता ने कहा कि इन परिस्थितियों में सरकार की तरफ से लाए गए इस अध्यादेश को रद्द किया जाना चाहिए. मामले की अगली सुनवाई 27 नवंबर को होगी.
