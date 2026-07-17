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लाइसेंस में हैवी गुड्स व्हीकल का एंडोर्समेंट न होने पर बीमा कंपनी उत्तरदायी नहीं, हाईकोर्ट ने खारिज की अपील

मोटर दुर्घटना दावा मामले में ड्राइवर के लाइसेंस में हैवी गुड्स व्हीकल का एंडोर्समेंट न होने पर हाईकोर्ट ने वाहन मालिक की खारिज की अपील.

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 17, 2026 at 9:51 PM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने मोटर दुर्घटना दावा मामले में एक अहम आदेश पारित करते हुए ट्रक मालिक की अपील को खारिज कर दिया है. लाइसेंस पर हैवी गुड्स व्हीकल का एंडोर्समेंट यानी अनुमोदन या अनुशंसा न होने पर बीमा कंपनी उत्तरदायी यानी आंसरेबल नहीं है. यह कहते हुए हाईकोर्ट ने ट्रक मालिक की अपील खारिज कर दी है.

अदालत मोटर दुर्घटना दावा मामले में सुनवाई कर रही थी. अदालत ने महत्वपूर्ण कानूनी फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि यदि दुर्घटना करने वाला वाहन हैवी गुड्स व्हीकल यानी भारी मालवाहक वाहन की श्रेणी में आता है, तो केवल ट्रांसपोर्ट व्हीकल का लाइसेंस होना काफी नहीं है. लाइसेंस पर भारी वाहन चलाने का विशिष्ट प्रमाणीकरण न होने की स्थिति में बीमा कंपनी दावों के भुगतान से बच सकती है. ऐसी स्थिति में सारा मुआवजा वाहन मालिक को ही देना होगा.

हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुशील कुकरेजा ने इस मामले में वाहन मालिक की तरफ से दाखिल की गई अपील को खारिज करते हुए यह फैसला सुनाया. मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल ऊना ने ट्रक मालिक के खिलाफ 4,06,200 रुपए का मुआवजा (7.5 प्रतिशत ब्याज दर के साथ) देने का आदेश जारी किया था. यह मामला करीब 15 साल पुराना है. मामले के अनुसार 19 सितंबर 2011 को रात करीब साढ़े बारह बजे कमलू गांव के पास एक तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति को पीछे से टक्कर मार दी थी. इस हादसे में बाइक सवार को टखने और पैर में गंभीर रूप से फ्रैक्चर हो गया और वह बुरी तरह से घायल हुआ. पीड़ित व्यक्ति भी पेश से चालक था.

ऊना ट्रिब्यूनल द्वारा मुआवजा तय किए जाने के बाद, ट्रक मालिक ने इस दायित्व (लाइबिलिटि)को बीमा कंपनी पर डालने के लिए हाईकोर्ट में अपील दाखिल की थी. रिकॉर्ड के अनुसार, दुर्घटना में शामिल ट्रक का कुल वजन 16,200 किलोग्राम था. यह आधिकारिक रूप से हैवी गुड्स व्हीकल (भारी मालवाहक वाहन) की श्रेणी में आता है. जांच में पाया गया कि ट्रक ड्राइवर के पास मोटरसाइकिल, लाइट मोटर व्हीकल और सामान्य ट्रांसपोर्ट व्हीकल चलाने का लाइसेंस तो था, लेकिन उसके पास भारी वाहन चलाने का कोई एंडोर्समेंट नहीं था.

ऐसे में हाईकोर्ट ने माना कि एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल ने बीमा कंपनी को दायित्व से मुक्त करके और वाहन मालिक पर हर्जाना लगाकर कोई कानूनी भूल नहीं की है. अदालत ने ट्रक मालिक की अपील को निराधार पाते हुए खारिज कर दिया और निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखा. अब ट्रक मालिक को ये जुर्माना भरना पड़ेगा और बीमा कंपनी की इसमें कोई आंसरेबिलिटी नहीं है.

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