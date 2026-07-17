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लाइसेंस में हैवी गुड्स व्हीकल का एंडोर्समेंट न होने पर बीमा कंपनी उत्तरदायी नहीं, हाईकोर्ट ने खारिज की अपील

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने मोटर दुर्घटना दावा मामले में एक अहम आदेश पारित करते हुए ट्रक मालिक की अपील को खारिज कर दिया है. लाइसेंस पर हैवी गुड्स व्हीकल का एंडोर्समेंट यानी अनुमोदन या अनुशंसा न होने पर बीमा कंपनी उत्तरदायी यानी आंसरेबल नहीं है. यह कहते हुए हाईकोर्ट ने ट्रक मालिक की अपील खारिज कर दी है.

अदालत मोटर दुर्घटना दावा मामले में सुनवाई कर रही थी. अदालत ने महत्वपूर्ण कानूनी फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि यदि दुर्घटना करने वाला वाहन हैवी गुड्स व्हीकल यानी भारी मालवाहक वाहन की श्रेणी में आता है, तो केवल ट्रांसपोर्ट व्हीकल का लाइसेंस होना काफी नहीं है. लाइसेंस पर भारी वाहन चलाने का विशिष्ट प्रमाणीकरण न होने की स्थिति में बीमा कंपनी दावों के भुगतान से बच सकती है. ऐसी स्थिति में सारा मुआवजा वाहन मालिक को ही देना होगा.

हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुशील कुकरेजा ने इस मामले में वाहन मालिक की तरफ से दाखिल की गई अपील को खारिज करते हुए यह फैसला सुनाया. मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल ऊना ने ट्रक मालिक के खिलाफ 4,06,200 रुपए का मुआवजा (7.5 प्रतिशत ब्याज दर के साथ) देने का आदेश जारी किया था. यह मामला करीब 15 साल पुराना है. मामले के अनुसार 19 सितंबर 2011 को रात करीब साढ़े बारह बजे कमलू गांव के पास एक तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति को पीछे से टक्कर मार दी थी. इस हादसे में बाइक सवार को टखने और पैर में गंभीर रूप से फ्रैक्चर हो गया और वह बुरी तरह से घायल हुआ. पीड़ित व्यक्ति भी पेश से चालक था.