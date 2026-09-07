पिता की मौत के 22 साल बाद करूणामूलक आधार पर मांगी नौकरी, हाईकोर्ट ने कहा- अनुकंपा नीति कोई वंशानुगत अधिकार नहीं
पिता की मौत के 22 साल बाद अनुकंपा आधार पर मांगी नौकरी, हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा-अनुकंपा नीति कोई वंशानुगत अधिकार नहीं
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : September 7, 2026 at 8:28 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने करुणामूलक आधार पर नौकरी से जुड़े एक मामले में अहम फैसला दिया है. दरअसल, प्रार्थी ने शिक्षा विभाग में एडहॉक टीचर के रूप में कार्यरत रहे पिता की मृत्यु के बाद अनुकंपा आधार पर नौकरी की मांग की थी. प्रार्थी ने ये मांग पिता के देहांत के 22 साल बाद की. हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि यह अनुकंपा नीति के प्रावधानों के खिलाफ है.
हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन शर्मा की एकल पीठ ने आदेश दिया कि लंबे अरसे बाद ये मांग नीति के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है. न्यायमूर्ति रंजन शर्मा की अदालत ने कहा कि अनुकंपा नीति कोई वंशानुगत अधिकार नहीं है. हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि अनुकंपा नियुक्ति कोई वंशानुगत अधिकार या भर्ती का नियमित स्रोत नहीं है. इसका एकमात्र उद्देश्य परिवार को अचानक आए वित्तीय संकट से उबारना है. यदि परिवार 22 साल तक आजीविका चलाने में सक्षम रहा है, तो तत्काल सहायता की आवश्यकता स्वत: खत्म हो जाती है. इन टिप्पणियों के साथ हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए निर्देश जारी किए कि यह दावा नीति के तय नियमों के खिलाफ है.
क्या है पूरा मामला?
याचिकाकर्ता राकेश कुमार के पिता लेखराम शास्त्री कुल्लू जिला के एक स्कूल में एडहॉक पर जेबीटी शिक्षक थे. लेखराम शास्त्री का 24 जुलाई 1995 को सेवा के दौरान निधन हो गया था. उनकी पत्नी मीरा देवी ने 1998 और 1999 में अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया था. उनका आवेदन मई 1998 और 16 जनवरी 1999 को खारिज कर दिया गया था. फिर पुत्र राकेश कुमार ने वर्ष 2017 में अनुकंपा आधार पर रोजगार के लिए आवेदन किया, जिसे 1 अगस्त 2017 को खारिज कर दिया गया. इसके बाद मामला न्यायालय पहुंचा.
हाईकोर्ट ने पाया कि याचिकाकर्ता का भाई पहले से ही सरकारी सेवा में है. अनुकंपा नीति के क्लॉज 5-सी का हवाला देते हुए हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि परिवार का एक सदस्य पहले से ही सरकार/बोर्ड/निगम में कार्यरत है, तो किसी भी परिस्थिति में दूसरे या तीसरे सदस्य को अनुकंपा के आधार पर रोजगार नहीं दिया जा सकता. राज्य में 18 जनवरी 1990 को अधिसूचित नीति/योजना के अनुसार, तदर्थ आधार पर कार्यरत कर्मचारियों के आश्रित अनुकंपा के आधार पर रोजगार के लिए पात्र नहीं हैं.
कर्मचारी की मृत्यु वर्ष 1995 में हुई थी, जबकि बेटे ने नौकरी के लिए 22 वर्ष बाद आवेदन किया. अनुकंपा नीति के क्लॉज-8 के अनुसार आवेदन प्रस्तुत करने की समय सीमा मृत्यु के 3 वर्ष के भीतर है. नाबालिगों के मामले में, बालिग आयु यानी 18 वर्ष के होने से लेकर 21 वर्ष की आयु तक यानी अधिकतम 3 वर्ष में आवेदन किया जा सकता है. याचिकाकर्ता वर्ष 2003 में वयस्क हो गया था और उसकी अंतिम समय सीमा 2006-2007 में समाप्त हो चुकी थी. करीब दस साल तक चुप रहने के बाद 2017 में किया गया दावा स्वीकार नहीं किया जा सकता.
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