पंचायतों में कार्यरत ग्राम सेवकों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, नौकरी के नए अनुबंध साइन करने से जुड़ा है मामला

शिमला: हिमाचल प्रदेश में ग्राम पंचायतों में सेवाएं दे रहे ग्राम रोजगार सेवकों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. दरअसल, राज्य सरकार के ग्रामीण विकास विभाग ने सितंबर महीने में एक आदेश जारी किया था. उस आदेश में ग्राम रोजगार सेवकों को अपनी नौकरी को लेकर नए अनुबंध साइन करने के लिए कहा गया था. ग्रामीण विकास विभाग के इस आदेश के खिलाफ ग्राम रोजगार सेवकों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था.

अब हाई कोर्ट से उन्हें राहत मिली है. हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पंचायतों में सेवाएं दे रहे ग्राम सेवकों की मांग को स्वीकार करते हुए ग्रामीण विकास विभाग के आदेश पर रोक लगा दी है. अदालत ने राज्य ग्रामीण विकास विभाग की तरफ से इसी साल 8 सितंबर को जारी उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें उक्त कर्मियों को नए अनुबंध साइन करने को कहा गया था.

हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति संदीप शर्मा ने ये आदेश जारी किए हैं. न्यायमूर्ति संदीप शर्मा की एकल पीठ ने कुल 130 याचिकाकर्ताओं की तरफ से संयुक्त रूप से दाखिल की गई याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के बाद प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया है. अदालत ने प्रतिवादियों से चार सप्ताह में नोटिस का जवाब तलब किया है. याचिका में ग्राम रोजगार सेवकों ने ग्रामीण विकास विभाग की तरफ से जारी किए गए आदेश को रद्द करने की मांग की है. इसके साथ ही ग्राम सेवकों ने उन्हें बतौर पंचायत सचिव एकमुश्त तौर पर नियमित करने की मांग भी उठाई है.