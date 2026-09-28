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हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, समान काम के लिए समान वेतन मौलिक अधिकार, आर्ट/क्राफ्ट टीचर को उच्च वेतनमान के आदेश

हाईकोर्ट ने कहा कि समान काम के लिए समान वेतन केवल नारा नहीं, बल्कि अनुच्छेद 14 और 16 के तहत एक संवैधानिक लक्ष्य है.

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 28, 2026 at 10:33 PM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने समान काम के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार बताते हुए बड़ा फैसला दिया है. अदालत ने स्पष्ट किया है कि यदि दो अलग-अलग विभागों में कर्मचारियों की शैक्षणिक योग्यता, काम का स्वरूप और जिम्मेदारियां एक जैसी हैं, तो उन्हें केवल विभाग अलग होने के आधार पर कम वेतन नहीं दिया जा सकता.

हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति जिया लाल भारद्वाज ने समान काम के लिए समान वेतन के सिद्धांत को संवैधानिक लक्ष्य बताते हुए अदालत के समक्ष आए एक मामले में याचिकाकर्ता के पक्ष में फैसला सुनाया है.

मामले के अनुसार याचिकाकर्ता विजय रानी गुप्ता को 1991 में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से कृषि विभाग में आर्ट/क्राफ्ट टीचर के पद पर 950-1800 के वेतनमान में नियुक्त किया गया था. वहीं, इसी शैक्षणिक योग्यता और समान चयन प्रक्रिया के तहत ग्रामीण विकास विभाग में जूनियर टेलरिंग मिस्ट्रेस को 1350-2400 का उच्च वेतनमान दिया जा रहा था.

याचिकाकर्ता ने इस विसंगति को दूर करने के लिए राज्य सरकार के समक्ष प्रतिवेदन दिया. राज्य सरकार ने उनके प्रतिवेदन को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि उन्होंने नियुक्ति के समय इस वेतनमान को स्वीकार किया था और अब यह पंजाब पैटर्न के खिलाफ है. इसके बाद याचिकाकर्ता ने अदालत का दरवाजा खटखटाया.

कोर्ट ने कहा कि समान काम के लिए समान वेतन केवल एक नारा नहीं, बल्कि संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के तहत एक संवैधानिक लक्ष्य है. सरकार की इस दलील को कोर्ट ने खारिज कर दिया कि वेतनमान तय करना सिर्फ कार्यपालिका का काम है.

हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति जिया लाल भारद्वाज की अदालत ने कहा कि जब अलग-अलग विभागों में समान योग्यता और काम के बावजूद कर्मचारियों के साथ तर्कहीन या भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जा रहा हो तो यह अदालत मूकदर्शक नहीं रह सकती.

हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि ऐसे मामले में अदालत को दखल देने का पूरा अधिकार है. इन महत्वपूर्ण टिप्पणियों के साथ ही हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता विजय रानी गुप्ता के हक में फैसला सुनाया है.

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