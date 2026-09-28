ETV Bharat / state

हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, समान काम के लिए समान वेतन मौलिक अधिकार, आर्ट/क्राफ्ट टीचर को उच्च वेतनमान के आदेश

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने समान काम के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार बताते हुए बड़ा फैसला दिया है. अदालत ने स्पष्ट किया है कि यदि दो अलग-अलग विभागों में कर्मचारियों की शैक्षणिक योग्यता, काम का स्वरूप और जिम्मेदारियां एक जैसी हैं, तो उन्हें केवल विभाग अलग होने के आधार पर कम वेतन नहीं दिया जा सकता.