गुड़िया दुष्कर्म व हत्या मामला, दोषी नीलू चरानी की अपील पर अंतिम सुनवाई 26 नवंबर को

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ( File Photo )

शिमला: हिमाचल प्रदेश के दिल दहला देने वाले गुड़िया दुष्कर्म व हत्या के मार्मिक मामले में हाईकोर्ट 26 नवंबर को अंतिम सुनवाई करेगा. अदालत ने गुड़िया के गुनहगार नीलू चरानी की अपील पर अंतिम सुनवाई तय की है. नीलू चरानी को शिमला स्थित सीबीआई कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है. इस सजा के खिलाफ दोषी ने हाईकोर्ट में अपील दाखिल की है. पिछली सुनवाई के दौरान हिमाचल हाईकोर्ट ने इस केस में गृह सचिव के माध्यम से राज्य सरकार को प्रतिवादी बनाने के आदेश जारी किए थे. हाईकोर्ट ने सरकार को नीलू का हिरासत प्रमाणपत्र पेश करने के आदेश भी दिए थे. मामले की सुनवाई हिमाचल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायमूर्ति जिया लाल भारद्वाज की खंडपीठ के समक्ष हुई. साल 2017 का है मामला उल्लेखनीय है कि वर्ष 2017 में ऊपरी शिमला के हलाइला इलाके के दांदी जंगल में गुड़िया की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी. हाईकोर्ट के आदेश से मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई थी. जांच एजेंसी ने मामले की जांच की और फिर अपनी चार्जशीट में दर्ज किया कि अनिल कुमार उर्फ नीलू चरानी ने 4 जुलाई 2017 को गुड़िया से दुष्कर्म करने के बाद गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी थी. जांच के दौरान इस बात का भी खुलासा हुआ था कि दोषी नीलू ने गुड़िया के साथ हाथापाई की और उन दोनों के बीच गुड़िया के ऊपर थूकने को लेकर कहासुनी हुई थी. पांच लोगों को हिरासत में लिया था मामला सामने आने पर तत्कालीन सरकार ने पुलिस की एसआईटी गठित की थी. स्थानीय पुलिस ने कथित तौर पर वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर 5 लोगों को हिरासत में लिया था. फिर राज्य पुलिस की एसआईटी ने 13 जुलाई 2017 को इस बात का खुलासा मीडिया में किया था कि उन्होंने 5 लोगों को वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर हिरासत में ले लिया. हाईकोर्ट द्वारा मामला सीबीआई को सौंपने के पश्चात सीबीआई ने पुलिस द्वारा घोषित आरोपियों को डिस्चार्ज करने को कहा था.