गुड़िया दुष्कर्म व हत्या मामला, दोषी नीलू चरानी की अपील पर अंतिम सुनवाई 26 नवंबर को
हिमाचल हाईकोर्ट गुड़िया दुष्कर्म व हत्या मामले में 26 नवंबर को अंतिम सुनवाई करेगा.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 27, 2025 at 10:00 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश के दिल दहला देने वाले गुड़िया दुष्कर्म व हत्या के मार्मिक मामले में हाईकोर्ट 26 नवंबर को अंतिम सुनवाई करेगा. अदालत ने गुड़िया के गुनहगार नीलू चरानी की अपील पर अंतिम सुनवाई तय की है. नीलू चरानी को शिमला स्थित सीबीआई कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है. इस सजा के खिलाफ दोषी ने हाईकोर्ट में अपील दाखिल की है. पिछली सुनवाई के दौरान हिमाचल हाईकोर्ट ने इस केस में गृह सचिव के माध्यम से राज्य सरकार को प्रतिवादी बनाने के आदेश जारी किए थे. हाईकोर्ट ने सरकार को नीलू का हिरासत प्रमाणपत्र पेश करने के आदेश भी दिए थे. मामले की सुनवाई हिमाचल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायमूर्ति जिया लाल भारद्वाज की खंडपीठ के समक्ष हुई.
साल 2017 का है मामला
उल्लेखनीय है कि वर्ष 2017 में ऊपरी शिमला के हलाइला इलाके के दांदी जंगल में गुड़िया की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी. हाईकोर्ट के आदेश से मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई थी. जांच एजेंसी ने मामले की जांच की और फिर अपनी चार्जशीट में दर्ज किया कि अनिल कुमार उर्फ नीलू चरानी ने 4 जुलाई 2017 को गुड़िया से दुष्कर्म करने के बाद गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी थी. जांच के दौरान इस बात का भी खुलासा हुआ था कि दोषी नीलू ने गुड़िया के साथ हाथापाई की और उन दोनों के बीच गुड़िया के ऊपर थूकने को लेकर कहासुनी हुई थी.
पांच लोगों को हिरासत में लिया था
मामला सामने आने पर तत्कालीन सरकार ने पुलिस की एसआईटी गठित की थी. स्थानीय पुलिस ने कथित तौर पर वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर 5 लोगों को हिरासत में लिया था. फिर राज्य पुलिस की एसआईटी ने 13 जुलाई 2017 को इस बात का खुलासा मीडिया में किया था कि उन्होंने 5 लोगों को वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर हिरासत में ले लिया. हाईकोर्ट द्वारा मामला सीबीआई को सौंपने के पश्चात सीबीआई ने पुलिस द्वारा घोषित आरोपियों को डिस्चार्ज करने को कहा था.
एक आरोपी की हिरासत में मौत
स्थानीय पुलिस की जांच के दौरान पकड़े गए एक आरोपी सूरज की 19 जुलाई की रात को पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी. इस बात का भी खुलासा हुआ था कि 2 लोगों के बयानों के आधार पर पांच लोगों को हिरासत में लिया गया था, लेकिन सीबीआई जांच के दौरान ये दोनों अपने उस बयान से मुकर गए थे. स्थानीय पुलिस द्वारा पकड़े गए आरोपियों के पॉलीग्राफ टेस्ट, नार्को एनालिसिस रिपोर्ट, ब्रेन इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन सिग्नेचर प्रोफाइलिंग व कंप्रिहेंसिव फॉरेंसिक साइकोलॉजिकल रिपोर्ट से भी इस बात का खुलासा हुआ था कि इन लोगों को गलत तरीके से हिरासत में लिया गया था. जांच के बाद सीबीआई कोर्ट शिमला में ट्रायल हुआ और नीलू को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी. वहीं, सूरज कस्टोडियल डेथ मामले में सीबीआई ने आईजी रैंक के अफसर सहित अन्य पुलिस अफसरों व कर्मियों को गिरफ्तार किया था. उन्हें हाल ही में सजा सुनाई गई है.
विमल नेगी मौत मामला
वहीं, हाईकोर्ट में एक अन्य मामले में अदालत ने एचपी पावर कारपोरेशन के चीफ इंजीनियर विमल नेगी की संदिग्ध मौत के मामले में पेन ड्राइव को गायब करने के आरोपी एएसआई पंकज शर्मा की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति वीरेंद्र सिंह ने याचिका पर सभी पक्षों की ओर से पेश दलीलों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा. इस मामले में प्रार्थी ने राज्य सरकार को भी प्रतिवादी बनाया था परंतु अदालत ने राज्य सरकार को नोटिस जारी नहीं किए हैं. उल्लेखनीय है कि पावर कारपोरेशन के चीफ इंजीनियर विमल नेगी की मार्च महीने में संदेहास्पद मौत हो गई थी. उनका शव बिलासपुर में गोबिंद सागर झील के किनारे मिला था. एएसआई पंकज शर्मा पर विमल नेगी की पार्थिव देह की पेंट की जेब से पेन ड्राइव निकालने और उसे फॉर्मेट करने का आरोप है.