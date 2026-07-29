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किन्नौर के लिप्पा में मलबा जमा होने पर HC ने जताई चिंता, कोर्ट ने SDRF और NDRF को मामले में बनाया पार्टी

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने जिला किन्नौर के लिप्पा क्षेत्र में मलबा (डिब्रिस) जमा होने और उससे पैदा हुए खतरे को लेकर स्वत: संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका दायर की है. साल 2025 में दर्ज मामले में अब राज्य सरकार और संबंधित एजेंसियों को राहत एवं सुरक्षा कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं. मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी. एस. संधावालिया और न्यायमूर्ति बिपिन सी. नेगी की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए पाया कि प्रभावित क्षेत्र में अभी भी जोखिम बना हुआ है.

अदालत ने अंतरिम आदेश जारी करते हुए राज्य सरकार को अगली सुनवाई से पहले ताजा स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है. साथ ही अदालत ने राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को भी पक्षकार बनाने के आदेश दिए हैं. मामले की अगली सुनवाई 31 अगस्त 2026 को होनी है.

सुनवाई के दौरान अदालत ने निर्देश दिया कि उपायुक्त किन्नौर और हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड यह सुनिश्चित करें कि मौके पर पहले से कार्यरत मशीनों के अतिरिक्त समान क्षमता की दो और मशीनें तत्काल तैनात की जाएं, ताकि मलबा हटाने और पानी के जमाव की समस्या का तेजी से समाधान किया जा सके.

अदालत ने रिकॉर्ड पर मौजूद तस्वीरों का हवाला देते हुए कहा कि संगम और पुलों के आसपास स्थित मकानों पर गंभीर असर पड़ा है. अदालत ने यह भी कहा कि यदि अगली सुनवाई तक मौके पर कुल चार मशीनें कार्यरत मिलती हैं तो उपायुक्त किन्नौर को व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होगी. साथ ही राज्य सरकार को विस्तृत प्रगति रिपोर्ट भी दाखिल करने का निर्देश दिया गया है.