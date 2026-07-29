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किन्नौर के लिप्पा में मलबा जमा होने पर HC ने जताई चिंता, कोर्ट ने SDRF और NDRF को मामले में बनाया पार्टी

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने लिप्पा में मलबा जमा होने के मामले में राज्य सरकार को ताजा स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा.

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 29, 2026 at 10:51 PM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने जिला किन्नौर के लिप्पा क्षेत्र में मलबा (डिब्रिस) जमा होने और उससे पैदा हुए खतरे को लेकर स्वत: संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका दायर की है. साल 2025 में दर्ज मामले में अब राज्य सरकार और संबंधित एजेंसियों को राहत एवं सुरक्षा कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं. मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी. एस. संधावालिया और न्यायमूर्ति बिपिन सी. नेगी की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए पाया कि प्रभावित क्षेत्र में अभी भी जोखिम बना हुआ है.

अदालत ने अंतरिम आदेश जारी करते हुए राज्य सरकार को अगली सुनवाई से पहले ताजा स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है. साथ ही अदालत ने राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को भी पक्षकार बनाने के आदेश दिए हैं. मामले की अगली सुनवाई 31 अगस्त 2026 को होनी है.

सुनवाई के दौरान अदालत ने निर्देश दिया कि उपायुक्त किन्नौर और हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड यह सुनिश्चित करें कि मौके पर पहले से कार्यरत मशीनों के अतिरिक्त समान क्षमता की दो और मशीनें तत्काल तैनात की जाएं, ताकि मलबा हटाने और पानी के जमाव की समस्या का तेजी से समाधान किया जा सके.

अदालत ने रिकॉर्ड पर मौजूद तस्वीरों का हवाला देते हुए कहा कि संगम और पुलों के आसपास स्थित मकानों पर गंभीर असर पड़ा है. अदालत ने यह भी कहा कि यदि अगली सुनवाई तक मौके पर कुल चार मशीनें कार्यरत मिलती हैं तो उपायुक्त किन्नौर को व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होगी. साथ ही राज्य सरकार को विस्तृत प्रगति रिपोर्ट भी दाखिल करने का निर्देश दिया गया है.

मामला किन्नौर के लिप्पा क्षेत्र में सितंबर 2025 के डिब्रिस फ्लो और उसके बाद जुलाई 2026 में फिर से हुए मलबा प्रवाह से जुड़ा है. अदालत के समक्ष दायर हलफनामे में बताया गया कि जल शक्ति विभाग, लोक निर्माण विभाग, हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन, राजस्व विभाग और ग्राम पंचायत के संयुक्त प्रयासों से आपातकालीन बहाली का कार्य किया गया, जलधारा का प्रवाह बहाल किया गया और प्रभावित ग्रामीण ढांचे की मरम्मत के लिए सहायता उपलब्ध कराई गई.

भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट में भविष्य में मलबा जमा होने से रोकने के लिए स्थायी उपायों की आवश्यकता बताई गई थी और ड्रेजिंग, आरसीसी, गैबियन संरचनाओं और तट संरक्षण सहित 18.67 करोड़ रुपये की परियोजना तैयार किए जाने का भी उल्लेख किया गया. हालांकि, अमीकस क्यूरी ने अदालत को बताया कि मौके पर लगी एक मशीन पर्याप्त क्षमता से कार्य नहीं कर रही है और पहले दी गई भूवैज्ञानिक सिफारिशों के बावजूद सभी आवश्यक कदम समय पर नहीं उठाए गए. इसी पृष्ठभूमि में अदालत ने अतिरिक्त मशीनें लगाने और निगरानी तेज करने के निर्देश जारी किए.

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