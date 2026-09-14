वन भूमि पर अवैध कब्जों से चिंतित हाईकोर्ट की केंद्र व राज्य सरकार को सलाह, मिलकर बनाओ नीति ताकि बचे रहें जंगल
वन भूमि पर प्राइवेट लैंड ओनर्स द्वारा किए जा रहे अतिक्रमण को लेकर हिमाचल हाईकोर्ट ने व्यापक नीति बनाने की जरूरत पर जोर दिया.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : September 14, 2026 at 10:24 PM IST
शिमला: पहाड़ी राज्य हिमाचल के हरे-भरे जंगलों में प्राइवेट लैंड ओनर्स के बढ़ते अतिक्रमण पर हाईकोर्ट ने गहरी चिंता जताई है. हाईकोर्ट ने केंद्र व हिमाचल सरकार को केंद्र व राज्य स्तर पर एक व्यापक नीति बनाने की जरूरत पर जोर दिया है, ताकि वन क्षेत्रों को सुरक्षित रखा जा सके. हाईकोर्ट ने वन भूमि पर अवैध कब्जों के मामलों को लेकर कहा कि ये केवल हिमाचल की ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय स्तर की समस्या है.
दरअसल, हाईकोर्ट के समक्ष वनों में आग की घटनाओं से जुड़ा मामला सुनवाई के लिए लगा था. इस दौरान हिमाचल हाईकोर्ट के संज्ञान में आया कि हिमाचल प्रदेश में वन भूमि के भीतर निजी भूमि के कुछ हिस्से मौजूद हैं. अदालत ने कहा था कि यह केवल हिमाचल की नहीं, बल्कि पूरे देश के जंगलों की समस्या है. अदालत ने ऐसे ही मामले में अपने पुराने आदेश मे कहा था कि इन निजी जमीनों के मालिक धीरे-धीरे वन भूमि पर अतिक्रमण कर रहे हैं और अपनी सुविधा के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं. इससे वन भूमि का रख-रखाव बुरी तरह प्रभावित हो रहा है और वन विभाग भी इसका प्रबंधन ठीक से नहीं कर पा रहा है.
अदालत का मानना है कि इस समस्या से निपटने के लिए केंद्र और राज्य स्तर पर एक व्यापक नीति बनाए जाने की जरूरत है. इसके तहत जंगलों के भीतर स्थित निजी भूमि को सरकारी जमीन से बदला जाना चाहिए और निजी भूमि स्वामियों को जरूरी अनुमति के साथ जंगलों के बाहरी हिस्सों में पुनर्वासित किया जाना चाहिए. इससे पर्यावरण, सरकार और जमीन मालिकों के हितों में संतुलन बनेगा. हिमाचल हाईकोर्ट के इस पिछले आदेश के जवाब में राज्य सरकार ने अदालत में एक अनुपालन हलफनामा दाखिल किया.
राज्य ने अपनी व्यावहारिक कठिनाइयों को उजागर करते हुए बताया कि वनों से जुड़े विषय संविधान की समवर्ती सूची में आते हैं. इस वजह से राज्य सरकार के पास लोगों के पुनर्वास या जमीन बदलने को लेकर अकेले अपने स्तर पर फैसला लेने की स्वायत्तता नहीं है. राज्य का कहना है कि पुनर्वास के इस मामले को अब केंद्र सरकार के साथ उठाया जाएगा.
हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया व न्यायमूर्ति चिराग भानु सिंह की खंडपीठ ने राज्य की इन दलीलों को रिकॉर्ड पर लिया है. खंडपीठ ने राज्य सरकार को कहा है कि वह पिछले आदेश की टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए अपना आवश्यक हलफनामा दाखिल करें. इस मामले की अगली सुनवाई 2 नवंबर को तय की गई है.
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