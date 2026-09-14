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वन भूमि पर अवैध कब्जों से चिंतित हाईकोर्ट की केंद्र व राज्य सरकार को सलाह, मिलकर बनाओ नीति ताकि बचे रहें जंगल

शिमला: पहाड़ी राज्य हिमाचल के हरे-भरे जंगलों में प्राइवेट लैंड ओनर्स के बढ़ते अतिक्रमण पर हाईकोर्ट ने गहरी चिंता जताई है. हाईकोर्ट ने केंद्र व हिमाचल सरकार को केंद्र व राज्य स्तर पर एक व्यापक नीति बनाने की जरूरत पर जोर दिया है, ताकि वन क्षेत्रों को सुरक्षित रखा जा सके. हाईकोर्ट ने वन भूमि पर अवैध कब्जों के मामलों को लेकर कहा कि ये केवल हिमाचल की ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय स्तर की समस्या है.

दरअसल, हाईकोर्ट के समक्ष वनों में आग की घटनाओं से जुड़ा मामला सुनवाई के लिए लगा था. इस दौरान हिमाचल हाईकोर्ट के संज्ञान में आया कि हिमाचल प्रदेश में वन भूमि के भीतर निजी भूमि के कुछ हिस्से मौजूद हैं. अदालत ने कहा था कि यह केवल हिमाचल की नहीं, बल्कि पूरे देश के जंगलों की समस्या है. अदालत ने ऐसे ही मामले में अपने पुराने आदेश मे कहा था कि इन निजी जमीनों के मालिक धीरे-धीरे वन भूमि पर अतिक्रमण कर रहे हैं और अपनी सुविधा के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं. इससे वन भूमि का रख-रखाव बुरी तरह प्रभावित हो रहा है और वन विभाग भी इसका प्रबंधन ठीक से नहीं कर पा रहा है.

अदालत का मानना है कि इस समस्या से निपटने के लिए केंद्र और राज्य स्तर पर एक व्यापक नीति बनाए जाने की जरूरत है. इसके तहत जंगलों के भीतर स्थित निजी भूमि को सरकारी जमीन से बदला जाना चाहिए और निजी भूमि स्वामियों को जरूरी अनुमति के साथ जंगलों के बाहरी हिस्सों में पुनर्वासित किया जाना चाहिए. इससे पर्यावरण, सरकार और जमीन मालिकों के हितों में संतुलन बनेगा. हिमाचल हाईकोर्ट के इस पिछले आदेश के जवाब में राज्य सरकार ने अदालत में एक अनुपालन हलफनामा दाखिल किया.