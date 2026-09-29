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'मुकदमे में देरी से खत्म नहीं हो जाता मकान मालिक का अधिकार', हाईकोर्ट ने किराएदार के बेदखली आदेशों को रखा बरकरार

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने रेंट कंट्रोलर शिमला और अपीलीय प्राधिकारी शिमला के आदेश को बरकरार रखते हुए स्पष्ट किया कि मकान मालिक की 'बोनाफाइड आवश्यकता' का निर्धारण बेदखली याचिका दायर किए जाने के समय की परिस्थितियों के आधार पर किया जाना चाहिए. केवल इस वजह से कि मामले के अंतिम निपटारे तक परिस्थितियां बदल गईं, पहले से तय जरूरत को समाप्त नहीं माना जा सकता. न्यायाधीश जिया लाल भारद्वाज ने शिमला के लोअर बाजार स्थित करीब 360 वर्ग फुट की दुकान को खाली कराने के मामले में किरायेदार की समीक्षा याचिका को खारिज कर दिया है.