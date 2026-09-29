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'मुकदमे में देरी से खत्म नहीं हो जाता मकान मालिक का अधिकार', हाईकोर्ट ने किराएदार के बेदखली आदेशों को रखा बरकरार

हाईकोर्ट ने कहा कि, किरायेदार मकान मालिक को ये निर्देश नहीं दे सकता कि वह अपनी संपत्ति का उपयोग किस तरह करे.

High Court Dismisses Tenant Review Petition
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 29, 2026 at 7:53 AM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने रेंट कंट्रोलर शिमला और अपीलीय प्राधिकारी शिमला के आदेश को बरकरार रखते हुए स्पष्ट किया कि मकान मालिक की 'बोनाफाइड आवश्यकता' का निर्धारण बेदखली याचिका दायर किए जाने के समय की परिस्थितियों के आधार पर किया जाना चाहिए. केवल इस वजह से कि मामले के अंतिम निपटारे तक परिस्थितियां बदल गईं, पहले से तय जरूरत को समाप्त नहीं माना जा सकता. न्यायाधीश जिया लाल भारद्वाज ने शिमला के लोअर बाजार स्थित करीब 360 वर्ग फुट की दुकान को खाली कराने के मामले में किरायेदार की समीक्षा याचिका को खारिज कर दिया है.

क्या है पूरा मामला?

मामला लोअर बाजार की उस दुकान से जुड़ा है, जिसे मकान मालिक ने वर्ष 1989 में खरीदा था. वर्ष 2017 में मकान मालिक ने किरायेदार के खिलाफ बेदखली की याचिका दायर की थी. इसमें दो आधार रखे गए थे. पहला, 1 जनवरी 2012 से किराया बकाया होने का था, जबकि दूसरा आधार मकान मालिक की वास्तविक निजी आवश्यकता थी. मकान मालिक और उनके बेटे ने दुकान का इस्तेमाल अपने लिए करने की जरूरत बताई थी. विशेष रूप से मरीजों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए दुकान में एक्स-रे मशीन लगाने की बात कही गई थी.

रेंट कंट्रोलर शिमला ने 20 अक्टूबर 2021 को मामले में फैसला सुनाते हुए किरायेदार को दुकान खाली करने का आदेश दिया था. इसके बाद किरायेदार ने इस आदेश को अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष चुनौती दी. अपीलीय प्राधिकारी शिमला ने भी 13 अक्टूबर 2023 को रेंट कंट्रोलर के आदेश को बरकरार रखा. इसके बाद किरायेदार ने हाईकोर्ट में समीक्षा याचिका दायर की.

हाईकोर्ट के समक्ष किरायेदार की ओर से मुख्य तौर पर यह दलील दी गई कि मामले की सुनवाई लंबित रहने के दौरान मूल मकान मालिक पति-पत्नी दोनों की मृत्यु हो चुकी है. किरायेदार का कहना था कि यह एक बाद का घटनाक्रम है, जिसके कारण जिस निजी जरूरत के आधार पर दुकान खाली कराने की मांग की गई थी, वह अब समाप्त हो चुकी है. यह भी तर्क दिया गया कि मकान मालिकों के कानूनी वारिसों के पास पहले से पर्याप्त जगह उपलब्ध है. इसलिए बेदखली के आदेश को जारी रखना उचित नहीं है.

हाईकोर्ट ने दलील को किया खारिज

हाईकोर्ट ने इन दलीलों को स्वीकार नहीं किया. कोर्ट ने कहा कि, लंबी न्यायिक प्रक्रिया या मुकदमे के अंतिम फैसले में होने वाली देरी का असर मकान मालिक के उस अधिकार पर नहीं पड़ना चाहिए, जो याचिका दायर करते समय मौजूद था. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बोनाफाइड आवश्यकता का परीक्षण उस तारीख से किया जाना चाहिए, जिस दिन बेदखली की याचिका दायर की गई थी. बाद में होने वाली घटनाओं को आधार बनाकर उस समय मौजूद वास्तविक जरूरत को खत्म नहीं किया जा सकता.

कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि बेदखली का आदेश पारित होने के बाद या अपील के दौरान मकान मालिक की मृत्यु हो जाती है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि संपत्ति खाली कराने का अधिकार भी समाप्त हो जाएगा. उनके कानूनी वारिस उस आदेश के तहत संपत्ति खाली कराने के हकदार रहेंगे. मकान मालिक की मृत्यु अपने आप में परिवार की जरूरत को समाप्त नहीं करती.

संपत्ति इस्तेमाल का फैसला मकान मालिक का अधिकार

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया कि, संपत्ति का इस्तेमाल किस तरह किया जाना है, इसका फैसला मकान मालिक का अधिकार है. किरायेदार मकान मालिक को यह निर्देश नहीं दे सकता कि वह अपनी संपत्ति का उपयोग किस तरह करे. कोर्ट के अनुसार, मकान मालिक अपनी संपत्ति का पूर्ण और लाभकारी इस्तेमाल करने का हकदार है. इस तरह हाईकोर्ट ने किरायेदार की समीक्षा याचिका खारिज करते हुए रेंट कंट्रोलर और अपीलीय प्राधिकारी के उन आदेशों को बरकरार रखा, जिनमें लोअर बाजार की करीब 360 वर्ग फुट की दुकान खाली कराने का निर्देश दिया गया था.

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