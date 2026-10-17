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शिमला के ग्रीन बेल्ट में होटल निर्माण की अनुमति नहीं, हिमाचल हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने छोटा शिमला के स्टेशन वार्ड में होटल निर्माण की अनुमति मांगने वाली याचिका खारिज कर दी है. न्यायमूर्ति संदीप शर्मा की अदालत ने स्पष्ट किया कि टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग से वर्ष 1997 में मिली अनुमति के आधार पर याचिकाकर्ता ग्रीन बेल्ट और कोर एरिया में निर्माण का अधिकार नहीं जता सकते. अदालत ने कहा कि भवन निर्माण के लिए नगर निगम की अलग से अनुमति लेना अनिवार्य था, जो याचिकाकर्ताओं को नहीं मिली.

मामला उमा देवी और अन्य याचिकाकर्ताओं से जुड़ा है, जिन्होंने खसरा नंबर 367, स्टेशन वार्ड, छोटा शिमला में तीन मंजिला होटल और एक पार्किंग फ्लोर बनाने के लिए भवन नक्शे जमा करवाए थे. टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने 24 फरवरी 1997 को साइट निरीक्षण के बाद योजना को मंजूरी दी थी. इसके बाद 2 सितंबर 1997 को निर्माण संबंधी अनुमति भी प्रदान की गई. हालांकि, नगर निगम शिमला ने 2 जून 1998 को जमीन के स्पष्ट मालिकाना हक का अभाव बताते हुए भवन निर्माण की अनुमति देने से इनकार कर दिया.

याचिकाकर्ताओं ने इस फैसले को चुनौती दी और बाद में कई बार अधिकारियों के समक्ष अपनी मांग रखी. उनका कहना था कि सरकार से अनुमति मिलने के बाद उन्हें निर्माण का अधिकार प्राप्त हो गया था. वहीं, राज्य सरकार ने अदालत में दलील दी कि अनुमति निर्धारित शर्तों के अधीन थी और तीन वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद इसकी वैधता का सवाल भी उठा था.