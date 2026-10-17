शिमला के ग्रीन बेल्ट में होटल निर्माण की अनुमति नहीं, हिमाचल हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका
शिमला नगर निगम से याचिकाकर्ता को ग्रीन बेल्ट में होटल निर्माण की अनुमति नहीं मिली थी, जिसको लेकर हिमाचल हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 17, 2026 at 6:32 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने छोटा शिमला के स्टेशन वार्ड में होटल निर्माण की अनुमति मांगने वाली याचिका खारिज कर दी है. न्यायमूर्ति संदीप शर्मा की अदालत ने स्पष्ट किया कि टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग से वर्ष 1997 में मिली अनुमति के आधार पर याचिकाकर्ता ग्रीन बेल्ट और कोर एरिया में निर्माण का अधिकार नहीं जता सकते. अदालत ने कहा कि भवन निर्माण के लिए नगर निगम की अलग से अनुमति लेना अनिवार्य था, जो याचिकाकर्ताओं को नहीं मिली.
मामला उमा देवी और अन्य याचिकाकर्ताओं से जुड़ा है, जिन्होंने खसरा नंबर 367, स्टेशन वार्ड, छोटा शिमला में तीन मंजिला होटल और एक पार्किंग फ्लोर बनाने के लिए भवन नक्शे जमा करवाए थे. टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने 24 फरवरी 1997 को साइट निरीक्षण के बाद योजना को मंजूरी दी थी. इसके बाद 2 सितंबर 1997 को निर्माण संबंधी अनुमति भी प्रदान की गई. हालांकि, नगर निगम शिमला ने 2 जून 1998 को जमीन के स्पष्ट मालिकाना हक का अभाव बताते हुए भवन निर्माण की अनुमति देने से इनकार कर दिया.
याचिकाकर्ताओं ने इस फैसले को चुनौती दी और बाद में कई बार अधिकारियों के समक्ष अपनी मांग रखी. उनका कहना था कि सरकार से अनुमति मिलने के बाद उन्हें निर्माण का अधिकार प्राप्त हो गया था. वहीं, राज्य सरकार ने अदालत में दलील दी कि अनुमति निर्धारित शर्तों के अधीन थी और तीन वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद इसकी वैधता का सवाल भी उठा था.
अदालत ने पाया कि संबंधित जमीन के मालिकाना हक को लेकर सह-स्वामियों के बीच विवाद है और बंटवारे की कार्यवाही भी लंबित है. इसके अलावा, 7 दिसंबर 2000 और 11 अगस्त 2000 की अधिसूचनाओं के जरिए संबंधित क्षेत्र को ग्रीन बेल्ट और कोर एरिया में शामिल कर दिया गया था. ऐसे में नगर निगम की आवश्यक अनुमति के बिना निर्माण का अधिकार नहीं बनता.
हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि निजी हित और निर्माण की अपेक्षा सार्वजनिक हित से ऊपर नहीं हो सकती. अदालत ने स्पष्ट किया कि बदली परिस्थितियों में याचिकाकर्ताओं को सक्षम प्राधिकारी के समक्ष नए सिरे से आवेदन करना होगा, यदि वहां निर्माण की अनुमति कानूनन संभव हो. इन तथ्यों के आधार पर अदालत ने याचिका में कोई दम नहीं पाया और उसे खारिज कर दिया.
ये भी पढ़ें: शिमला में अवैध निर्माण पर हाईकोर्ट सख्त, FIR में नाम न होने पर जताई नाराजगी, 6 मंजिला इमारत के निर्माण पर लगाई रोक