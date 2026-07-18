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'कोर्ट तय नहीं कर सकता सरकार कहां खोले अपना कार्यालय' हिमाचल हाई कोर्ट ने खारिज की जनहित याचिका

हाईकोर्ट ने सरकारी दफ्तरों की शिफ्टिंग पर दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया. कोर्ट ने इसे सरकार का नीतिगत फैसला बताया है.

हिमाचल हाईकोर्ट ने रद्द की सरकारी दफ्तरों की शिफ्टिंग पर दायर जनहित याचिका
हिमाचल हाईकोर्ट ने रद्द की सरकारी दफ्तरों की शिफ्टिंग पर दायर जनहित याचिका (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 18, 2026 at 9:29 AM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने सरकारी कार्यालयों को स्थानांतरित करने से जुड़ी जनहित एक याचिका को खारिज कर दिया. अदालत ने याचिका खारिज़ करते हुए स्पष्ट किया है कि सरकारी कार्यालयों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्टिंग करना राज्य सरकार का नीतिगत निर्णय है. अदालत ने कहा कि ऐसे मामलों में तब तक न्यायालय कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता जब तक कि फैसला पूरी तरह तर्कहीन या दुर्भावनापूर्ण न पाया जाए. मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जीएस संधावालिया और न्यायाधीश बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने कहा कि हाईकोर्ट यह तय नहीं कर सकता कि सरकार को अपना मंडल या परियोजना मुख्यालय किस गांव या शहर में स्थापित करना चाहिए.

कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ऐसे निर्णय कई प्रशासनिक और भौगोलिक कारकों पर आधारित होते हैं. इन्हें लेने के लिए सरकार ही सबसे उपयुक्त प्राधिकारी है. अदालत ने राज्य सरकार की इस दलील को स्वीकार किया कि याचिकाकर्ता का इस मामले में कोई सीधा कानूनी अधिकार या संबंध नहीं बनता. साथ ही, कोर्ट ने अपने पुराने फैसले देवा नंद बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य (2026) का हवाला देते हुए दोहराया कि जनहित याचिकाओं का उद्देश्य समाज के गरीब, दबे-कुचले और असहाय लोगों को न्याय दिलाना है, न कि सरकार के प्रशासनिक निर्णयों को चुनौती देना. अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रशासनिक निर्देश और गाइडलाइंस केवल आंतरिक व्यवस्था के लिए होते हैं और उनका कोई वैधानिक प्रभाव नहीं होता. इन सभी तथ्यों के आधार पर हाईकोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए जनहित याचिका को खारिज कर दिया.

इंजीनियर-इन-चीफ का कार्यालय किया था शिफ्ट

मामले में हिमाचल प्रदेश सरकार ने 2 जून 2026 को एक अधिसूचना जारी कर 'इंजीनियर-इन-चीफ (प्रोजेक्ट)' के कार्यालय को मंडी से जिला कांगड़ा के फतेहपुर स्थानांतरित करने का निर्णय लिया था. इसके साथ विभिन्न श्रेणियों के 33 पद भी स्थानांतरित किए जाने थे. याचिकाकर्ता अर्श भारद्वाज ने इस अधिसूचना को चुनौती देते हुए कहा कि पहले यह कार्यालय फतेहपुर से मंडी लाया गया था और अब इसे दोबारा स्थानांतरित करने से राज्य के खजाने पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा. उन्होंने लोकहित का हवाला देते हुए कार्यालय को मंडी में ही बनाए रखने की मांग की थी.

2024राज्यसभा चुनाव मामले में 18 अगस्त को गवाहों के बयान

वहीं, साल 2024 में हिमाचल प्रदेश में हुए राज्यसभा चुनाव को लेकर दायर याचिका हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में विचाराधीन है. इस मामले में नया अपडेट सामने आया है. राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन की ओर से पेश किए जाने वाले गवाहों के बयान दर्ज करने के लिए 18 अगस्त की तारीख तय की गई है. इससे पहले याचिकाकर्ता अभिषेक मनु सिंघवी की ओर से पेश हुए गवाहों के ब्यान दर्ज कर लिए गए हैं. इस पूरी प्रक्रिया के पश्चात मामले को अंतिम सुनवाई के लिए कोर्ट के समक्ष पेश किया जाएगा. उल्लेखनीय है कि फरवरी 2024 में हुए राज्य सभा चुनाव में सांसद हर्ष महाजन और अभिषेक मनुसिंघवी के बीच मुकाबला हुआ. इसमें वोटिंग की बराबरी के बाद लक्की ड्रा से मनुसिंघवी चुनाव हार गए थे. ऐसे में याचिकाकर्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने वोट की बराबरी के बाद पर्ची सिस्टम से निकाले गए परिणाम को हाईकोर्ट में चुनौती दी. प्रार्थी सिंघवी के अनुसार इस चुनाव के दौरान कानूनी प्रक्रिया की पालन नहीं किया गया और भाजपा प्रत्याशी हर्ष महाजन को विजयी घोषित कर दिया. जिसकी पर्ची निकली उसको हारा हुआ घोषित किया गया, जबकि चुनाव नतीजों में किसी प्रत्याशी को हारा हुआ घोषित करने का कोई नियम नहीं है.

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