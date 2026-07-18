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'कोर्ट तय नहीं कर सकता सरकार कहां खोले अपना कार्यालय' हिमाचल हाई कोर्ट ने खारिज की जनहित याचिका

शिमला: हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने सरकारी कार्यालयों को स्थानांतरित करने से जुड़ी जनहित एक याचिका को खारिज कर दिया. अदालत ने याचिका खारिज़ करते हुए स्पष्ट किया है कि सरकारी कार्यालयों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्टिंग करना राज्य सरकार का नीतिगत निर्णय है. अदालत ने कहा कि ऐसे मामलों में तब तक न्यायालय कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता जब तक कि फैसला पूरी तरह तर्कहीन या दुर्भावनापूर्ण न पाया जाए. मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जीएस संधावालिया और न्यायाधीश बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने कहा कि हाईकोर्ट यह तय नहीं कर सकता कि सरकार को अपना मंडल या परियोजना मुख्यालय किस गांव या शहर में स्थापित करना चाहिए.

कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ऐसे निर्णय कई प्रशासनिक और भौगोलिक कारकों पर आधारित होते हैं. इन्हें लेने के लिए सरकार ही सबसे उपयुक्त प्राधिकारी है. अदालत ने राज्य सरकार की इस दलील को स्वीकार किया कि याचिकाकर्ता का इस मामले में कोई सीधा कानूनी अधिकार या संबंध नहीं बनता. साथ ही, कोर्ट ने अपने पुराने फैसले देवा नंद बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य (2026) का हवाला देते हुए दोहराया कि जनहित याचिकाओं का उद्देश्य समाज के गरीब, दबे-कुचले और असहाय लोगों को न्याय दिलाना है, न कि सरकार के प्रशासनिक निर्णयों को चुनौती देना. अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रशासनिक निर्देश और गाइडलाइंस केवल आंतरिक व्यवस्था के लिए होते हैं और उनका कोई वैधानिक प्रभाव नहीं होता. इन सभी तथ्यों के आधार पर हाईकोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए जनहित याचिका को खारिज कर दिया.

इंजीनियर-इन-चीफ का कार्यालय किया था शिफ्ट

मामले में हिमाचल प्रदेश सरकार ने 2 जून 2026 को एक अधिसूचना जारी कर 'इंजीनियर-इन-चीफ (प्रोजेक्ट)' के कार्यालय को मंडी से जिला कांगड़ा के फतेहपुर स्थानांतरित करने का निर्णय लिया था. इसके साथ विभिन्न श्रेणियों के 33 पद भी स्थानांतरित किए जाने थे. याचिकाकर्ता अर्श भारद्वाज ने इस अधिसूचना को चुनौती देते हुए कहा कि पहले यह कार्यालय फतेहपुर से मंडी लाया गया था और अब इसे दोबारा स्थानांतरित करने से राज्य के खजाने पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा. उन्होंने लोकहित का हवाला देते हुए कार्यालय को मंडी में ही बनाए रखने की मांग की थी.