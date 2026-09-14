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प्रेग्नेंसी में भी नहीं दिया साथ, पेरेंट्स के घर रहने को मजबूर थी पत्नी, हाईकोर्ट ने गुजारे भत्ते की रकम को लेकर खारिज की पति की याचिका

शिमला: गुजारा भत्ता को लेकर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने अपने फैसले में महत्वपूर्ण टिप्पणी की है. अदालत ने गुजारा भत्ता से जुड़े एक मामले में स्पष्ट किया कि रोजगार से विहीन पत्नी और चार साल के बच्चे के लिए प्रति महीने 7500 रुपए की रकम को किसी भी तरह अत्याधिक नहीं माना जा सकता. हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल व न्यायमूर्ति योगेश जसवाल की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि समय के इस दौर में इतनी राशि के साथ गुजारा करना और बच्चे की पढ़ाई के साथ उसकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करना कठिन है.

गुजारे भत्ते से जुड़े इस मामले में पत्नी का आरोप था कि जिस समय वह प्रेग्नेंसी की जटिलताओं के दौरान ससुराल पक्ष से कोई भी उसे देखने नहीं आया. सारा खर्च उसके पेरेंट्स ने ही उठाया. बाद में भी ससुराल पक्ष ने उसे ले जाने से मना कर दिया. मजबूरी में मानसिक तनाव व अवसाद का सामना करते हुए वह अपने माता-पिता के घर पर रह रही है. हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद पति की आपराधिक पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि ऐसे समय में 7500 रुपए मासिक गुजारा भत्ता की रकम कोई अधिक नहीं है.

मामले में मंडी की फैमिली कोर्ट के प्रिंसिपल जज ने पत्नी को गुजारे भत्ते के लिए 4000 रुपए व बच्चे के लिए 3500 रुपए प्रति माह की रकम तय की थी. फैमिली कोर्ट ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-125 के तहत पत्नी व नाबालिग बच्चे के पक्ष में कुल रुपए 7,500 की मासिक रखरखाव रकम मंजूर की थी. इसके साथ ही फैमिली कोर्ट ने पति को 8 हजार रुपए के मुकदमे खर्च को उठाने का भी आदेश दिया था.