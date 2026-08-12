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49 साल से चल रहे जमीन से जुड़े विवाद में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, केयरटेकर कभी नहीं बन सकता मालिक

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने जमीन और काश्तकारी विवाद से जुड़े मामले में महत्वपूर्ण कानूनी व्यवस्था दी है.

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 12, 2026 at 9:58 PM IST

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शिमला: करीब आधी सदी से चले आ रहे जमीन से जुड़े एक कानूनी विवाद में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है. जमीन और काश्तकारी विवाद से जुड़े मामले में हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण कानूनी व्यवस्था दी है. अदालत ने स्पष्ट किया है कि किसी भी संपत्ति की केवल लंबे समय से देखरेख करने वाला केयरटेकर या गुमाश्ता (नौकर),उस संपत्ति पर कभी भी मालिकाना हक या काश्तकारी हक का का दावा नहीं कर सकता. हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति रोमेश वर्मा ने 49 साल से चल रहे कानूनी विवाद में फैसला देते हुए केयरटेकर यानी प्रतिवादी की अपील को खारिज कर दिया. साथ ही उपरोक्त महत्वपूर्ण व्यवस्था भी दी.

क्या है पूरा मामला?

हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला के इस मामले में कानूनी लड़ाई वर्ष 1977 से जारी थी. आरंभ में ये धर्मशाला की स्थानीय अदालत में केस आया. वादी ने प्रतिवादी केयरटेकर के खिलाफ जमीन की बहाली और कब्जे के लिए मुकदमा दायर किया था. वादी का कहना था कि उनके पिता ने अपनी अनुपस्थिति में वादी को केवल जमीन और मकान की देखरेख के लिए रखा था, लेकिन प्रतिवादी ने राजस्व कर्मियों से मिलीभगत कर राजस्व रिकॉर्ड (खसरा गिरदावरी) में खुद को धोखे से किरायेदार दर्ज करवा लिया. मामले की पड़ताल करने पर हाईकोर्ट ने अपने फैसले में पाया कि वर्ष 1976 में पटवारी की तरफ से खसरा गिरदावरी में प्रतिवादी का नाम बतौर किरायेदार दर्ज करते समय हिमाचल प्रदेश लैंड रिकॉर्डस मैन्युअल के नियम 9.8 और 8.15 का घोर उल्लंघन किया गया था.

नियम कहते हैं कि किसी भी जीवित किरायेदारी को दर्ज करने से पहले तहसीलदार को दोनों पक्षों को सुनवाई का उचित मौका देना अनिवार्य है. इस मामले में मालिक की अनुपस्थिति का फायदा उठाकर बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के राजस्व रिकॉर्ड बदला गया था, जिसकी कानून की नजर में कोई अहमियत नहीं है. हाईकोर्ट ने पीड़ा जताते हुए कहा कि वादी साल 1977 से न्याय के लिए दर-दर की ठोकरें खा रहा है. करीब 49 साल बीत जाने के बाद भी उसे अपनी ही संपत्ति का सुख नहीं मिल सका. हाईकोर्ट ने निचली दोनों अदालतों (ट्रायल कोर्ट और जिला अदालत धर्मशाला) के पुराने फैसलों को सही ठहराते हुए आदेश दिया कि वादी को उसकी जमीन का वास्तविक कब्जा तुरंत दिलाया जाए.

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