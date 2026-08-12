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49 साल से चल रहे जमीन से जुड़े विवाद में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, केयरटेकर कभी नहीं बन सकता मालिक

शिमला: करीब आधी सदी से चले आ रहे जमीन से जुड़े एक कानूनी विवाद में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है. जमीन और काश्तकारी विवाद से जुड़े मामले में हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण कानूनी व्यवस्था दी है. अदालत ने स्पष्ट किया है कि किसी भी संपत्ति की केवल लंबे समय से देखरेख करने वाला केयरटेकर या गुमाश्ता (नौकर),उस संपत्ति पर कभी भी मालिकाना हक या काश्तकारी हक का का दावा नहीं कर सकता. हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति रोमेश वर्मा ने 49 साल से चल रहे कानूनी विवाद में फैसला देते हुए केयरटेकर यानी प्रतिवादी की अपील को खारिज कर दिया. साथ ही उपरोक्त महत्वपूर्ण व्यवस्था भी दी.

क्या है पूरा मामला?

हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला के इस मामले में कानूनी लड़ाई वर्ष 1977 से जारी थी. आरंभ में ये धर्मशाला की स्थानीय अदालत में केस आया. वादी ने प्रतिवादी केयरटेकर के खिलाफ जमीन की बहाली और कब्जे के लिए मुकदमा दायर किया था. वादी का कहना था कि उनके पिता ने अपनी अनुपस्थिति में वादी को केवल जमीन और मकान की देखरेख के लिए रखा था, लेकिन प्रतिवादी ने राजस्व कर्मियों से मिलीभगत कर राजस्व रिकॉर्ड (खसरा गिरदावरी) में खुद को धोखे से किरायेदार दर्ज करवा लिया. मामले की पड़ताल करने पर हाईकोर्ट ने अपने फैसले में पाया कि वर्ष 1976 में पटवारी की तरफ से खसरा गिरदावरी में प्रतिवादी का नाम बतौर किरायेदार दर्ज करते समय हिमाचल प्रदेश लैंड रिकॉर्डस मैन्युअल के नियम 9.8 और 8.15 का घोर उल्लंघन किया गया था.