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हिमाचल के पूर्व DGP संजय कुंडू से जुड़े मामले में हाईकोर्ट ने खत्म की स्वत: संज्ञान की कार्यवाही, कारोबारी निशांत से जुड़ा था विवाद

शिमला: हिमाचल प्रदेश के पूर्व डीजीपी संजय कुंडू व पालमपुर के होटल कारोबारी निशांत शर्मा से जुड़े बहुचर्चित मामले में हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान वाली अपनी कार्यवाही खत्म कर दी है. हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया व न्यायाधीश न्यायमूर्ति बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि मामले की जांच कर रही विशेष जांच टीम (एसआईटी) की क्लोजर रिपोर्ट को लेकर दोनों पक्ष संबंधित मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष अपनी बात रखने के लिए स्वतंत्र हैं.

हाईकोर्ट ने कहा कि, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार एसआईटी की दोनों रिपोट्र्स का गहराई से अध्ययन किया गया है. जांच में कोई ढिलाई या पूर्वाग्रह नहीं पाया गया, इसलिए हाईकोर्ट के स्तर पर इस कार्यवाही को जारी रखने की आवश्यकता नहीं है. हिमाचल हाईकोर्ट ने यह मामला न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत पर छोड़ दिया है. कानून के अनुसार संबंधित मजिस्ट्रेट ही तय करेंगे कि वे एसआईटी की क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार करते हैं, खुद संज्ञान लेते हैं या फिर से जांच के आदेश जारी करते हैं? शिकायतकर्ता कारोबारी निशांत शर्मा और पूर्व डीजीपी संजय कुंडू, दोनों ही पार्टियां निचली अदालत में क्लोजर रिपोर्ट के खिलाफ अपनी आपत्तियां दर्ज करवाने को लेकर पूरी तरह से स्वतंत्र हैं.

एसआईटी की रिपोर्ट के अनुसार, पालमपुर के होटल कारोबारी निशांत शर्मा ने मैक्लोडगंज में खुद को धमकाए जाने की जो कहानी बताई थी, वो पूरी तरह मनगढ़ंत और झूठी पाई गई है. घटनास्थल के रूट की सीसीटीवी फुटेज और गवाहों के बयानों में ऐसी किसी घटना या संदिग्ध मोटरसाइकिल की पुष्टि नहीं हुई है. जांच में कहा गया कि निशांत शर्मा का एक वकील के साथ कंपनी के मालिकाना हक और वित्तीय गड़बड़ी को लेकर पुराना विवाद चल रहा है.

जांच में कहा गया कि, कानूनी लड़ाइयों और दबाव से ध्यान भटकाने व सहानुभूति बटोरने के लिए यह झूठी शिकायत दर्ज करवाई गई थी. निशांत शर्मा का फोन टैप किए जाने या उन पर अवैध रूप से नजर रखने के आरोप पूरी तरह निराधार पाए गए. यही नहीं, टेलीकॉम ऑपरेटरों और सीआईडी की जांच में सर्विलांस का कोई सबूत नहीं मिला.