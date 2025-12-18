ETV Bharat / state

कांग्रेस एमएलए संजय अवस्थी के खिलाफ जालसाजी का आरोप, हाईकोर्ट ने खारिज की मामले को रद्द करने से जुड़ी याचिका

शिमला: कांग्रेस एमएलए संजय अवस्थी के खिलाफ भ्रष्टाचार व जालसाजी से जुड़े आरोप में नया मोड़ आया है. हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एमएलए पर आरोप से जुड़े मामले को रद्द करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है. इससे पहले राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में कहा था कि उसका यानी सरकार का इस मामले को वापस लेने का कोई इरादा नहीं है. नए घटनाक्रम के तहत याचिकाकर्ता की तरफ से अपनी याचिका को वापिस लेने पर हाईकोर्ट ने उसे खारिज कर दिया है. मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति वीरेंद्र सिंह ने की.

उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने अर्की से कांग्रेस एमएलए के खिलाफ भ्रष्टाचार व जालसाजी से जुड़े मामले को अदालत में वापस लेने से इनकार कर दिया था. सरकार की ओर से हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट को बताया गया था कि विधायक के खिलाफ दायर इस आपराधिक मामले को वापिस लेने का उसका कोई इरादा नहीं है.

मामले में विधायक संजय अवस्थी ने स्पेशल जज सोलन की अदालत की तरफ से उनके खिलाफ आरोप तय करने वाले आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. पिछले साल 26 जुलाई को मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता संजय अवस्थी ने हाईकोर्ट को बताया था कि राज्य सरकार ने उनके खिलाफ दर्ज यह आपराधिक मामला वापस लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. इस पर राज्य सरकार ने इस तथ्य की पुष्टि के लिए उस समय अदालत से दो हफ्ते का समय मांगा था. हाईकोर्ट की खंडपीठ के समक्ष आवेदन दाखिल कर राज्य सरकार ने विधायक के खिलाफ दर्ज मुकदमे को वापिस लेने की इजाजत भी मांगी थी, लेकिन बाद में सरकार ने इसे भी वापिस ले लिया था.