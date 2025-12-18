ETV Bharat / state

कांग्रेस एमएलए संजय अवस्थी के खिलाफ जालसाजी का आरोप, हाईकोर्ट ने खारिज की मामले को रद्द करने से जुड़ी याचिका

विधायक संजय अवस्थी ने स्पेशल जज सोलन की अदालत से उनके खिलाफ आरोप तय करने वाले आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.

High Court on MLA Sanjay Awasthi forgery CASE
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : December 18, 2025 at 10:00 PM IST

शिमला: कांग्रेस एमएलए संजय अवस्थी के खिलाफ भ्रष्टाचार व जालसाजी से जुड़े आरोप में नया मोड़ आया है. हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एमएलए पर आरोप से जुड़े मामले को रद्द करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है. इससे पहले राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में कहा था कि उसका यानी सरकार का इस मामले को वापस लेने का कोई इरादा नहीं है. नए घटनाक्रम के तहत याचिकाकर्ता की तरफ से अपनी याचिका को वापिस लेने पर हाईकोर्ट ने उसे खारिज कर दिया है. मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति वीरेंद्र सिंह ने की.

हाईकोर्ट ने खारिज की मामले को रद्द करने से जुड़ी याचिका

उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने अर्की से कांग्रेस एमएलए के खिलाफ भ्रष्टाचार व जालसाजी से जुड़े मामले को अदालत में वापस लेने से इनकार कर दिया था. सरकार की ओर से हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट को बताया गया था कि विधायक के खिलाफ दायर इस आपराधिक मामले को वापिस लेने का उसका कोई इरादा नहीं है.

मामले में विधायक संजय अवस्थी ने स्पेशल जज सोलन की अदालत की तरफ से उनके खिलाफ आरोप तय करने वाले आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. पिछले साल 26 जुलाई को मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता संजय अवस्थी ने हाईकोर्ट को बताया था कि राज्य सरकार ने उनके खिलाफ दर्ज यह आपराधिक मामला वापस लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. इस पर राज्य सरकार ने इस तथ्य की पुष्टि के लिए उस समय अदालत से दो हफ्ते का समय मांगा था. हाईकोर्ट की खंडपीठ के समक्ष आवेदन दाखिल कर राज्य सरकार ने विधायक के खिलाफ दर्ज मुकदमे को वापिस लेने की इजाजत भी मांगी थी, लेकिन बाद में सरकार ने इसे भी वापिस ले लिया था.

मामले के अनुसार 21 अप्रैल 2022 को विशेष न्यायाधीश सोलन ने संजय अवस्थी के खिलाफ आपराधिक मामले में आरोप तय किए थे. विशेष न्यायाधीश सोलन की अदालत ने आरोप तय करते समय कहा था कि प्रार्थी के खिलाफ प्रथम दृष्टया बीएनएस की धारा 467, 468 और 120-बी के तहत दंडनीय अपराधों का मामला बनता है. अदालत ने साथ ही कहा था कि प्रार्थी उस समय नगर पालिका सोलन का पार्षद था इसलिए उनके खिलाफ लोक सेवक होने के कारण भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं में भी अपराध का मामला बनता है.

संजय अवस्थी पर आरोप

संजय अवस्थी पर आरोप है कि उन्होंने पार्षद होते हुए हरियाणा निवासी क्रिकेट खिलाड़ी विक्रमजीत सिंह मलिक को हिमाचली होने का झूठा सर्टिफिकेट जारी किया था. जिस कारण विक्रमजीत मलिक बोनाफाइड हिमाचली प्रमाण पत्र पाने में सफल हुआ. विक्रमजीत मलिक हरियाणा के पानीपत की इशराना तहसील के सींख गांव का रहने वाला है. ऐसे में वो हिमाचल प्रदेश के लिए खेलने के योग्य नहीं था. अदालत ने प्रथम दृष्टया अवस्थी द्वारा 14 मई 2001 को जारी किए प्रमाण पत्र को गलत बताया, जिसका उपयोग मलिक ने तहसीलदार सोलन से वास्तविक हिमाचली प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए किया गया. अभी यह मामला विशेष न्यायाधीश सोलन के समक्ष भी लंबित है. सोलन की अदालत ने इसमें आरोप तय किए हैं. इसी बीच, संजय अवस्थी हाईकोर्ट पहुंचे थे.

