हिमुडा CEO नियुक्ति पर सरकार को हाईकोर्ट से बड़ा झटका! CEO की नियुक्ति रद्द, दो हफ्ते में अधिकारी चुनने के आदेश
हाईकोर्ट ने दो सप्ताह के भीतर नए अधिकारी की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने के भी आदेश दिए हैं.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : September 4, 2026 at 7:08 PM IST
शिमला: राज्य सरकार को हिमाचल प्रदेश हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी (हिमुडा) के CEO-कम-सेक्रेट्री की नियुक्ति के मामले में हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. हिमाचल हाईकोर्ट की न्यायाधीश न्यायमूर्ति ज्योत्सना रिवाल दुआ ने सुरेंद्र कुमार वशिष्ठ की CEO-कम-सेक्रेटरी पद पर नियुक्ति को रद्द कर दिया है. हाईकोर्ट ने हिमुडा की एक अन्य वरिष्ठ अधिकारी अंजोरी कपूर की याचिका को मंजूर करते हुए 27 मई 2025 की नियुक्ति अधिसूचना निरस्त कर दी. साथ ही अदालत ने दो सप्ताह के भीतर नए अधिकारी की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने के भी आदेश दिए हैं.
हाईकोर्ट ने सुरेंद्र कुमार वशिष्ठ की नियुक्ति रद्द करने के साथ सरकार को निर्देश दिया कि CEO-कम-सेक्रेटरी पद पर नियुक्ति 2012 के सेवा नियमों के अनुसार की जाए और केवल पात्र अधिकारियों के मामलों पर विचार किया जाए. इसमें याचिकाकर्ता अंजोरी कपूर का नाम भी विचार के दायरे में शामिल करने का निर्देश दिया गया है. अदालत की ओर ये प्रक्रिया दो सप्ताह के भीतर पूरी करने को कहा गया है. हालांकि, अदालत ने सुरेंद्र कुमार वशिष्ठ को राहत देते हुए आदेश दिया है कि उन्हें इस पद से अब तक मिले वित्तीय लाभ वापस नहीं करने होंगे.
अदालत ने कहा कि HIMUDA में चीफ इंजीनियर का कैडर केवल एक पद का था और इस पद पर नियुक्ति के लिए निर्धारित भर्ती एवं पदोन्नति नियम लागू थे. अदालत के अनुसार, केवल सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर के पद को अपग्रेड कर देने से नियमों में संशोधन किए बिना अलग चीफ इंजीनियर पद का सृजन नहीं माना जा सकता. अदालत ने माना कि सुरेंद्र कुमार के पास नियमित रूप से पदोन्नत चीफ इंजीनियर के रूप में आवश्यक सेवा नहीं थी, इसलिए वह CEO-कम-सेक्रेटरी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं थे.
मामला HIMUDA में वरिष्ठता और पदोन्नति से जुड़ा था. याचिकाकर्ता अंजोरी कपूर ने अपनी वरिष्ठता का हवाला देते हुए चुनौती दी थी कि प्रतिवादी सुरेंद्र कुमार जो सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर के पद पर थे, उनके पद को अपग्रेड कर चीफ इंजीनियर बनाया गया और इसके बाद उन्हें HIMUDA के CEO-कम-सेक्रेटरी पद पर नियुक्त कर दिया गया. याचिकाकर्ता का तर्क था कि वह सुरेंद्र कुमार से वरिष्ठ थीं और उन्हें नियमों के अनुरूप अगले उच्च पद पर विचार का अधिकार था.
अदालत की दिए गए रिकॉर्ड के अनुसार, याचिकाकर्ता को 9 दिसंबर 2022 को नियमित आधार पर चीफ इंजीनियर (सिविल) के पद पर पदोन्नत किया गया था. वहीं, प्रतिवादी सुरेन्द्र कुमार वशिष्ठ के सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर पद को अपग्रेड कर चीफ इंजीनियर के रूप में पदोन्नति दी गई. विवाद का मुख्य बिंदु यही था कि क्या इस तरह की अपग्रेडेशन के आधार पर सुरेंद्र कुमार को नियमित चीफ इंजीनियर माना जा सकता है और क्या वह CEO-कम-सेक्रेटरी पद के लिए पात्र थे?
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