सेब कारोबारियों से जुड़े मामले में आढ़ती के खिलाफ FIR खारिज, हाईकोर्ट ने सिविल राइट्स को लेकर कही ये बात

शिमला: सेब कारोबारियों के आपसी लेन-देने से जुड़े एक मामले में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कानूनी स्थिति स्पष्ट की है. अदालत ने कहा कि सिविल राइट्स यानी नागरिक अधिकारों को लागू करने के लिए आपराधिक कार्रवाई का प्रयोग नहीं किया जा सकता. हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति राकेश कैंथला ने इस मामले में आढ़ती के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर को खारिज कर दिया. अदालत ने एफआईआर खारिज करने के साथ ही इस संदर्भ में कानूनी स्थिति स्पष्ट की. मामले के अनुसार शिकायतकर्ता ने याचिकाकर्ता और अन्य सेब कारोबारियों को सेब की आपूर्ति की थी.

सेब की सप्लाई के एवज में उसे भुगतान नहीं किया गया था. याचिकाकर्ता का कहना था कि मामला पैसे के भुगतान से संबंधित विवाद है और इसमें कोई आपराधिक गतिविधि शामिल नहीं है. शिकायतकर्ता शिमला जिला में पराला सब्जी मंडी में सेब की खरीद-बिक्री का कारोबा करता था. मामले के अनुसार कर्नाटक की फर्म एसएफसी, पुडुचेरी के पीएसपी, तिरुपति के एफएफ शेख सादिक, वारंगल के वाईएनसी नौशाद (ग्राम)और केरल की फर्म ईएफसी नजमल ने उससे सेब खरीदे थे.

आरोप है कि उसे सेब की खरीद के पैसे नहीं दिए गए. उक्त कारोबारियों ने शिकायतकर्ता को धोखा दिया और उसे 2 करोड़, 54 लाख, 83 हजार 017 की राशि नहीं दी गई. इस पर शिकायतकर्ता ने पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाई और उक्त व्यापारियों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई करने की गुहार लगाई. हिमाचल पुलिस ने एफआईआर दर्ज करते हुए मामले की जांच की.