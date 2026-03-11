सेब कारोबारियों से जुड़े मामले में आढ़ती के खिलाफ FIR खारिज, हाईकोर्ट ने सिविल राइट्स को लेकर कही ये बात
हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति राकेश कैंथला ने इस मामले में आढ़ती के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर को खारिज कर दिया.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : March 11, 2026 at 9:44 PM IST
शिमला: सेब कारोबारियों के आपसी लेन-देने से जुड़े एक मामले में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कानूनी स्थिति स्पष्ट की है. अदालत ने कहा कि सिविल राइट्स यानी नागरिक अधिकारों को लागू करने के लिए आपराधिक कार्रवाई का प्रयोग नहीं किया जा सकता. हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति राकेश कैंथला ने इस मामले में आढ़ती के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर को खारिज कर दिया. अदालत ने एफआईआर खारिज करने के साथ ही इस संदर्भ में कानूनी स्थिति स्पष्ट की. मामले के अनुसार शिकायतकर्ता ने याचिकाकर्ता और अन्य सेब कारोबारियों को सेब की आपूर्ति की थी.
सेब की सप्लाई के एवज में उसे भुगतान नहीं किया गया था. याचिकाकर्ता का कहना था कि मामला पैसे के भुगतान से संबंधित विवाद है और इसमें कोई आपराधिक गतिविधि शामिल नहीं है. शिकायतकर्ता शिमला जिला में पराला सब्जी मंडी में सेब की खरीद-बिक्री का कारोबा करता था. मामले के अनुसार कर्नाटक की फर्म एसएफसी, पुडुचेरी के पीएसपी, तिरुपति के एफएफ शेख सादिक, वारंगल के वाईएनसी नौशाद (ग्राम)और केरल की फर्म ईएफसी नजमल ने उससे सेब खरीदे थे.
आरोप है कि उसे सेब की खरीद के पैसे नहीं दिए गए. उक्त कारोबारियों ने शिकायतकर्ता को धोखा दिया और उसे 2 करोड़, 54 लाख, 83 हजार 017 की राशि नहीं दी गई. इस पर शिकायतकर्ता ने पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाई और उक्त व्यापारियों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई करने की गुहार लगाई. हिमाचल पुलिस ने एफआईआर दर्ज करते हुए मामले की जांच की.
प्रार्थी ने कहा कि, एफआईआर में लगाए गए आरोप यदि सही भी मान लिए जाएं तो भी यह व्यापारिक लेन-देन से संबंधित एक दीवानी विवाद को दर्शाते हैं. यानी पूरा विवाद दीवानी किस्म का है और उसमें कोई भी आपराधिक कृत्य शामिल नहीं है. प्रार्थी ने कहा कि केवल अनुबंध का उल्लंघन या बकाया राशि का भुगतान न करना धोखाधड़ी नहीं कहलाता. इसलिए प्रार्थी ने अदालत से ये निवेदन किया था कि याचिका स्वीकार की जाए और उसके खिलाफ एफआईआर रद्द की जाए. हाईकोर्ट ने एफआईआर रद्द करते हुए कहा कि इस मामले में धन के भुगतान से संबंधित एक दीवानी विवाद है और इस दीवानी मसले को आपराधिक मामले में परिवर्तित करने का प्रयास किया जा रहा है. अदालत ने कहा कि दीवानी विवाद को आपराधिक विवाद में परिवर्तित करना स्वीकार नहीं किया जा सकता.
ये भी पढ़ें: हिमाचल में तीसरे मोर्चे की हलचल से उठा पर्दा, पूर्व मंत्री रामलाल मार्कण्डेय ने किया बड़ा दावा
ये भी पढ़ें: पूर्व राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल पर भड़के मंत्री जगत सिंह नेगी, बोले- नाइंसाफी वाला रहा कार्यकाल