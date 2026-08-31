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OPS पर हिमाचल हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 2003 के बाद स्थायी रूप से शामिल इन कर्मियों को नहीं मिलेगा पुरानी पेंशन का लाभ

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि वर्ष 2003 के बाद राज्य सरकार के विभागों में स्थायी रूप से शामिल (एब्जॉर्ब) किए गए निगमों/बोर्डों के कर्मचारी केंद्रीय नागरिक सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के अंतर्गत पुरानी पेंशन योजना के हकदार नहीं हैं. हिमाचल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश न्यायमूर्ति बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने इस मामले में धनी राम बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार केस में यह फैसला सुनाया. साथ ही मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली खंडपीठ ने इस मामले में एकल पीठ के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें याचिकाकर्ता की अपील खारिज कर दी गई थी.

जिस कर्मचारी से ये मामला जुड़ा है, दुर्भाग्य से अब वो संसार में नहीं है. मामले के अनुसार कर्मचारी धनीराम (अब स्वर्गवासी) को वर्ष 1979 में हिमाचल प्रदेश स्टेट हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम में चपरासी/चौकीदार के पद पर नियुक्त किया गया था. फिर 23 मार्च 1985 को उनकी सेवाएं नियमित की गई थी. बाद में 8 जनवरी 2003 को उन्हें सामाजिक, महिला एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग में प्रतिनियुक्ति पर लिपिक के पद पर नियुक्त किया गया.

राज्य सरकार की 11 मई 2012 की नीति के तहत, उन्हें 4 जून 2013 को विभाग में स्थायी रूप से समायोजित कर लिया गया. धनी राम 31 मार्च 2015 को कनिष्ठ सहायक के पद से रिटायर हुए. शुरुआत में उन्हें पेंशन दी गई, लेकिन मई 2018 में विभाग ने यह महसूस करते हुए पेंशन रोक दी कि उन पर पुरानी पेंशन योजना लागू नहीं होती. मामला अदालत में गया तो कोर्ट ने कहा कि 11 मई 2012 की समायोजन नीति के क्लॉज 7 और 8 के अनुसार पुरानी पेंशन योजना (सीसीएस 1972) का लाभ केवल उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा, जो 14 मई 2003 को या उससे पहले अपने मूल संगठन (पेरेंट डिपार्टमेंट) में नियमित रूप से नियुक्त हुए थे और वहां उन पर 1972 के नियम लागू होते थे. चूंकि धनी राम अपने मूल निगम (हिमाचल प्रदेश राज्य हैंडीक्राफ्ट कॉरपोरेशन) में ईपीएफ/नई पेंशन योजना से कवर थे, न कि सीसीएस पेंशन रूल्स 1972 से, लिहाजा उन पर नई अंशदायी पेंशन योजना ही लागू होगी.