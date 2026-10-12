पेशेवर ड्राइवर्स में होना चाहिए कानून का खौफ, सड़क हादसों के दोषी चालकों के साथ नहीं बरती जा सकती नरमी: हाईकोर्ट
हिमाचल हाईकोर्ट ने सड़क हादसे मामले में आरोपी ड्राइवर की पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 12, 2026 at 9:45 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सड़क हादसे से जुड़े एक मामले में बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है. हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जिस तरह से देश में सड़क हादसे बढ़ रहे हैं, उसमें पेशेवर चालकों के मन में कानून का यह खौफ होना जरूरी है कि यदि उनके कारण किसी की जान जाती है तो वे जेल जाने से नहीं बच सकते. अदालत ने कड़े शब्दों में कहा कि देश में बढ़ती रोड एक्सीडेंट की घटनाओं को देखते हुए ऐसे मामलों में दोषियों के प्रति किसी भी तरह की नरमी नहीं बरती जा सकती.
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति राकेश कैंथला की अदालत ने ये सख्त टिप्पणियां की हैं. न्यायमूर्ति राकेश कैंथला की अदालत ने ऐसे ही एक मामले में गलत लेन में ट्रक चलाकर एक कार को टक्कर मारने के आरोपी ड्राइवर लखवीर सिंह की पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया है. मामले के अनुसार 20 नवंबर 2011 को कांगड़ा के मीलवान इलाके में एक फोरलेन हाईवे पर दुर्घटना पेश आई. शिकायतकर्ता चमन लाल अपने परिवार के साथ कार से जा रहे थे कि तभी सामने से गलत लेन में बहुत ही तेज रफ्तार से आ रहे एक ट्रक ने उनकी कार को जोरदार टक्कर मार दी. इस हादसे में कार सवार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे.
पुलिस जांच और साइट प्लान से यह साफ हुआ था कि आरोपी ड्राइवर हाईवे पर अपनी लेफ्ट साइड गाड़ी चलाने के बजाय दूसरी तरफ यानी गलत लेन में ट्रक को दौड़ा रहा था. इस दुर्घटना के मामले में न्यायिक मैजिस्ट्रेट इंदौरा ने वर्ष 2021 में आरोपी को दोषी ठहराते हुए आईपीसी की धारा 279, 337 और 338 के तहत 6 महीने के कठोर कारावास की सजा सुनाई थी. इसके बाद साल 2026 में अपीलीय अदालत (एडिशनल सेशंस जज नूरपुर) ने भी इस सजा को सही ठहराया था.
आरोपी ट्रक चालक ने इन दोनों फैसलों को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान एकल पीठ ने कहा कि जो चालक पेशेवर होते हैं, उनकी जिम्मेदारी अधिक है. उनके मन में कानून का डर होना बहुत जरूरी है. कानून का ये डर होना चाहिए कि अगर पेशेवर चालक की लापरवाही से किसी की जान जाती है या कोई गंभीर रूप से घायल होता है तो वे जेल जाने से बच नहीं सकते. फोरलेन पर नियमों को ताक पर रखकर गलत लेन में गाड़ी चलाना साफ तौर पर आपराधिक लापरवाही की श्रेणी में आता है. इसके साथ ही अदालत ने आरोपी चालक की पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी.
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