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पेशेवर ड्राइवर्स में होना चाहिए कानून का खौफ, सड़क हादसों के दोषी चालकों के साथ नहीं बरती जा सकती नरमी: हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सड़क हादसे से जुड़े एक मामले में बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है. हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जिस तरह से देश में सड़क हादसे बढ़ रहे हैं, उसमें पेशेवर चालकों के मन में कानून का यह खौफ होना जरूरी है कि यदि उनके कारण किसी की जान जाती है तो वे जेल जाने से नहीं बच सकते. अदालत ने कड़े शब्दों में कहा कि देश में बढ़ती रोड एक्सीडेंट की घटनाओं को देखते हुए ऐसे मामलों में दोषियों के प्रति किसी भी तरह की नरमी नहीं बरती जा सकती.

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति राकेश कैंथला की अदालत ने ये सख्त टिप्पणियां की हैं. न्यायमूर्ति राकेश कैंथला की अदालत ने ऐसे ही एक मामले में गलत लेन में ट्रक चलाकर एक कार को टक्कर मारने के आरोपी ड्राइवर लखवीर सिंह की पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया है. मामले के अनुसार 20 नवंबर 2011 को कांगड़ा के मीलवान इलाके में एक फोरलेन हाईवे पर दुर्घटना पेश आई. शिकायतकर्ता चमन लाल अपने परिवार के साथ कार से जा रहे थे कि तभी सामने से गलत लेन में बहुत ही तेज रफ्तार से आ रहे एक ट्रक ने उनकी कार को जोरदार टक्कर मार दी. इस हादसे में कार सवार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे.