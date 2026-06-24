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पात्र होने के बावजूद कर्मचारी को करियर प्रोग्रेशन स्कीम के तहत लाभ न देना गैरकानूनी और असंवैधानिक: HC

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कर्मचारियों के एसीपीएस के मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सुनिश्चित करियर प्रगति योजना यानि एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन स्कीम (ACPS) के तहत मिलने वाले लाभ का असर कर्मचारियों पर हर महीने पड़ता है. इसलिए केवल देरी से दावा करने के आधार पर उन्हें इस लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता.

हिमाचल हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस जिया लाल भारद्वाज ने इस मामले में याचिकाओं को स्वीकार करते हुए प्रतिवादी हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड को कर्मचारियों का बकाया चुकाने के निर्देश दिए हैं. अदालत ने निर्देश दिए हैं कि बैंक चार साल की सेवा पूरी होने के बाद से याचिकाकर्ताओं को एसीपीएस से जुड़े सभी वित्तीय लाभ प्रदान करें. अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ताओं को बकाया राशि वर्तमान याचिका दायर करने की तिथि से तीन वर्ष पूर्व की अवधि से दी जाएगी. साथ ही बैंक अगर तीन महीने के भीतर यह भुगतान नहीं करता है तो उसे वास्तविक भुगतान होने तक बकाया राशि पर छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देना होगा.

जस्टिस जिया लाल भारद्वाज की बेंच ने अपने फैसले में कहा कि एसीपीएस का लाभ न मिलने से कर्मचारियों को हर महीने के वेतन में वित्तीय नुकसान होता है. ऐसे में यह कोई एक बार उत्पन्न होने वाला विवाद नहीं बल्कि लगातार जारी रहने वाला कारण है. अदालत ने माना कि कर्मचारियों को केवल इस वजह से वित्तीय लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता कि उन्होंने कुछ समय बाद अदालत का दरवाजा खटखटाया है.

इसी आधार पर हाईकोर्ट ने प्रतिवादियों की उस दलील को खारिज कर दिया, जिसमें बैंक ने कहा था कि याचिकाकर्ताओं ने अपने अधिकार की मांग करने में देरी की. कोर्ट ने यह भी माना कि पात्र होने के बावजूद एसीपीएस का लाभ न देना गैर-कानूनी, मनमाना व भेदभावपूर्ण है और यह संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 में दिए गए समानता और समान अवसर के अधिकार का भी उल्लंघन करता है. अदालत ने कहा कि अगर किसी कर्मचारी को निर्धारित समय के भीतर पदोन्नति नहीं मिलती है तो उसे इस योजना के अनुसार लाभ मिलना चाहिए.