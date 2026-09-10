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डीए किश्तों पर छह हफ्ते में फैसला ले सरकार, कर्मचारियों को चुकाया जाए बकाया, हाईकोर्ट ने एकसाथ निपटाई इतनी याचिकाएं

हिमाचल हाईकोर्ट के फैसले पर याचिकाकर्ताओं ने ली राहत की सांस. कोर्ट ने राज्य सरकार दो किए डीए किश्तों पर फैसला करने के निर्देश.

हिमाचल हाईकोर्ट
हिमाचल हाईकोर्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 10, 2026 at 10:47 PM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने महंगाई भत्ता (डीए) को लेकर अहम फैसला दिया है. अदालत ने इस मामले में एक साथ आठ याचिकाओं को निपटारा किया है. हाईकोर्ट की न्यायाधीश न्यायमूर्ति ज्योत्सना रिवाल दुआ की अदालत ने इस बारे में फैसला दिया है. अदालत ने राज्य सरकार के कर्मचारियों की तरफ से पहली जुलाई 2022 से लंबित डीए यानी महंगाई भत्ते की किश्तों और बकाया एरियर को लेकर दाखिल की गई आठ याचिकाओं को एक साथ निपटाया है.

न्यायमूर्ति ज्योत्सना रिवाल दुआ ने मामले की सुनवाई के दौरान हिमाचल सरकार और संबंधित सक्षम अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे कर्मचारियों के अभ्यावेदन पर कानून और सरकारी ज्ञापनों के तहत छह हफ्ते के अंदर फैसला करें. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के अधिकारियों से संबंधित कर्मियों का जो भी बकाया बन रहा है, उसके भुगतान को लेकर भी निर्देश दिया.

हाईकोर्ट के समक्ष आई याचिकाओं में बताया गया है कि सरकार की तरफ से जारी विभिन्न कार्यालय ज्ञापनों (02.03.2024, 16.10.2024 और 15.10.2025) के तहत वे पहली जुलाई 2022 से महंगाई भत्ते के बकाया के हकदार हैं. हैरत की बात है कि ये राशि उन्हें अभी तक भी जारी नहीं की गई है.

कर्मचारियों ने अदालत के समक्ष यह भी तथ्य रखा और तर्क दिया कि सरकार की अधिसूचनाओं (10.10.2024 और 03.03.2026) के माध्यम से राज्य सरकार के कर्मचारियों की एक विशेष श्रेणी को देय तिथियों से केंद्र सरकार की दरों पर महंगाई भत्ता दिया गया है, जबकि उनके साथ इस मामले में पूरी तरह से भेदभाव हो रहा है.

मामले की सुनवाई में अदालत ने पाया कि कर्मचारियों ने इस संबंध में 18 मई 2026 को सक्षम अधिकारियों के समक्ष अपने अभ्यावेदन सौंपे थे. कर्मचारियों के ये अभ्यावेदन अभी तक लंबित हैं. अदालत ने गुण-दोष पर विचार किए बिना राज्य सरकार (प्रतिवादी संख्या 1 और 2) को निर्देश दिया कि कर्मचारियों की लंबित 5 किश्तों और 01.07.2022 से ड्यू बकाए की मांग से जुड़ी अर्जियों पर 6 सप्ताह के भीतर कानून के अनुसार निर्णय लिया जाए. अदालत के इस फैसले पर याचिकाकर्ताओं ने राहत की सांस ली है.

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