15 फीसदी DA और एरियर पर हाईकोर्ट सख्त, हिमाचल सरकार को दिया 12 हफ्ते का समय
हिमाचल हाईकोर्ट के निर्देश के बाद अब कर्मचारियों और पेंशनरों की नजर राज्य सरकार के अगले कदम पर है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : August 1, 2026 at 1:16 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लंबे समय से लंबित 15 प्रतिशत महंगाई भत्ते (डीए), एरियर और अन्य बकाया देनदारियों के मामले में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं. हाईकोर्ट ने सरकार से कहा है कि कर्मचारियों के अभ्यावेदन पर 12 सप्ताह के भीतर निर्णय लिया जाए. वहीं, याचिकाकर्ताओं को चार सप्ताह के भीतर सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अपना पक्ष रखने के निर्देश भी दिए गए हैं. अदालत ने फिलहाल मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना याचिकाओं का निस्तारण किया है.
281 कर्मचारियों की ओर से दायर की गई थी याचिका
यह याचिका राज्य के करीब 281 सरकारी कर्मचारियों की ओर से दायर की गई थी. याचिकाकर्ताओं का कहना था कि सरकार की ओर से घोषित महंगाई भत्ते की कई किस्तों का भुगतान अब तक नहीं किया गया है. मामले की प्रारंभिक सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए थे, लेकिन तय समय सीमा के भीतर सरकार की ओर से जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया.
हाईकोर्ट ने दिए ये निर्देश
न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की अदालत ने कर्मचारियों को निर्देश दिया कि वे चार सप्ताह के भीतर सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें. इसके बाद राज्य सरकार को उस अभ्यावेदन पर 12 सप्ताह के भीतर निर्णय लेने के लिए कहा गया है. अदालत ने स्पष्ट किया कि उसने इस चरण में मामले के मेरिट पर कोई टिप्पणी नहीं की है.
जुलाई 2023 से लंबित है डीए
याचिका के अनुसार, जुलाई 2023 से जनवरी 2026 के बीच महंगाई भत्ते में कई चरणों में बढ़ोतरी की घोषणा की गई थी, लेकिन उसका लाभ कर्मचारियों और पेंशनरों को अब तक नहीं मिला. इसमें जुलाई 2023 और जनवरी 2024 में 4-4 प्रतिशत, जुलाई 2024 में 3 प्रतिशत, जनवरी 2025 में 2 प्रतिशत, जुलाई 2025 में 3 प्रतिशत और जनवरी 2026 में 2 प्रतिशत डीए शामिल है. इस तरह कुल 15 प्रतिशत महंगाई भत्ता अभी भी लंबित बताया गया है.
सरकार ने आर्थिक स्थिति का दिया हवाला
याचिका में कहा गया है कि राज्य के कर्मचारियों और पेंशनरों को फिलहाल 45 प्रतिशत डीए का भुगतान किया जा रहा है, जबकि शेष 15 प्रतिशत डीए और उससे संबंधित एरियर अभी तक जारी नहीं किया गया है. राज्य सरकार का पक्ष है कि आर्थिक तंगी और बढ़ती वित्तीय देनदारियों के कारण लंबित महंगाई भत्ते और अन्य बकाया राशि का भुगतान समय पर नहीं हो सका.
अब सरकार के फैसले पर टिकी निगाहें
हाईकोर्ट के निर्देश के बाद अब कर्मचारियों और पेंशनरों की नजर राज्य सरकार के अगले कदम पर है. यदि याचिकाकर्ता तय समय में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करते हैं, तो सरकार को 12 सप्ताह के भीतर डीए, एरियर और अन्य लंबित देनदारियों के संबंध में निर्णय लेना होगा. ऐसे में हजारों कर्मचारियों और पेंशनरों को उम्मीद है कि लंबे समय से लंबित इस मामले में जल्द कोई स्पष्ट फैसला सामने आ सकता है.
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