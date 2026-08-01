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15 फीसदी DA और एरियर पर हाईकोर्ट सख्त, हिमाचल सरकार को दिया 12 हफ्ते का समय

शिमला: हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लंबे समय से लंबित 15 प्रतिशत महंगाई भत्ते (डीए), एरियर और अन्य बकाया देनदारियों के मामले में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं. हाईकोर्ट ने सरकार से कहा है कि कर्मचारियों के अभ्यावेदन पर 12 सप्ताह के भीतर निर्णय लिया जाए. वहीं, याचिकाकर्ताओं को चार सप्ताह के भीतर सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अपना पक्ष रखने के निर्देश भी दिए गए हैं. अदालत ने फिलहाल मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना याचिकाओं का निस्तारण किया है.

281 कर्मचारियों की ओर से दायर की गई थी याचिका

यह याचिका राज्य के करीब 281 सरकारी कर्मचारियों की ओर से दायर की गई थी. याचिकाकर्ताओं का कहना था कि सरकार की ओर से घोषित महंगाई भत्ते की कई किस्तों का भुगतान अब तक नहीं किया गया है. मामले की प्रारंभिक सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए थे, लेकिन तय समय सीमा के भीतर सरकार की ओर से जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया.

हाईकोर्ट ने दिए ये निर्देश

न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की अदालत ने कर्मचारियों को निर्देश दिया कि वे चार सप्ताह के भीतर सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें. इसके बाद राज्य सरकार को उस अभ्यावेदन पर 12 सप्ताह के भीतर निर्णय लेने के लिए कहा गया है. अदालत ने स्पष्ट किया कि उसने इस चरण में मामले के मेरिट पर कोई टिप्पणी नहीं की है.

जुलाई 2023 से लंबित है डीए

याचिका के अनुसार, जुलाई 2023 से जनवरी 2026 के बीच महंगाई भत्ते में कई चरणों में बढ़ोतरी की घोषणा की गई थी, लेकिन उसका लाभ कर्मचारियों और पेंशनरों को अब तक नहीं मिला. इसमें जुलाई 2023 और जनवरी 2024 में 4-4 प्रतिशत, जुलाई 2024 में 3 प्रतिशत, जनवरी 2025 में 2 प्रतिशत, जुलाई 2025 में 3 प्रतिशत और जनवरी 2026 में 2 प्रतिशत डीए शामिल है. इस तरह कुल 15 प्रतिशत महंगाई भत्ता अभी भी लंबित बताया गया है.