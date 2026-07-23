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हाईकोर्ट ने किन्नौर कैलाश यात्रा को जारी रखने के दिए निर्देश, पंचायत कमेटी के आदेश को नाकारा

हाईकोर्ट ने कहा कि पंचायत को पंजीकृत सोसायटी को भंग करने का कोई अधिकार नहीं है. साथ ही संबंधित पक्षों से जवाब भी मांगा है.

KINNAUR KAILASH YATRA
किन्नौर कैलाश यात्रा (FILE@ETVBHARAT)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 23, 2026 at 3:50 PM IST

3 Min Read
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किन्नौर: किन्नौर कैलाश यात्रा को लेकर पिछले कई दिनों से चल रहे विवाद के बीच हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. अदालत ने स्पष्ट किया है कि वर्ष 2026 की किन्नौर कैलाश यात्रा कानून के अनुसार जारी रहेगी. साथ ही ग्राम पंचायत पोवारी द्वारा यात्रा को स्थायी रूप से रोकने और यात्रा संचालन से जुड़ी समिति को भंग करने संबंधी प्रस्ताव को प्रथम दृष्टया कानूनी अधिकारों से परे माना है. हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन को सुरक्षा मानकों के साथ यात्रा जारी रखने के निर्देश दिए हैं और पंचायत को यात्रा संचालन में हस्तक्षेप न करने को कहा है.

किन्नौर कैलाश यात्रा संचालन कमेटी (ETV BHARAT)

क्या है मामला?

दरअसल, खराब मौसम और भूस्खलन के खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन ने पहले सुरक्षा कारणों से किन्नौर कैलाश यात्रा को स्थगित कर दिया था. इसके बावजूद कुछ श्रद्धालु यात्रा पर जाने लगे. इसी दौरान स्थानीय स्तर पर दो पक्ष सामने आए. एक पक्ष का कहना था कि यात्रा पहले की तरह जारी रहनी चाहिए, जबकि दूसरे पक्ष ने तर्क दिया कि बड़ी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं से क्षेत्र में गंदगी फैल रही है और पर्यावरण व धार्मिक परंपराओं पर असर पड़ रहा है. इसके बाद पोवारी पंचायत में ग्रामीणों की बैठक हुई, जिसमें यात्रा को बंद करने संबंधी प्रस्ताव पारित किया गया. इस प्रस्ताव को कैलाश कमेटी तांगलिंग-पोवारी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी. याचिकाकर्ताओं का कहना था कि ग्राम पंचायत किसी विधिवत पंजीकृत संस्था को भंग नहीं कर सकती और न ही ऐतिहासिक धार्मिक यात्रा को रोकने का अधिकार रखती है.

HIMACHAL HIGH COURT
हाईकोर्ट ने किन्नौर कैलाश यात्रा को जारी रखने के दिए निर्देश (HIMACHAL HIGH COURT)

हाईकोर्ट ने क्या कहा?

22 जुलाई को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि किन्नौर कैलाश यात्रा एक प्राचीन और वार्षिक धार्मिक यात्रा है, जिसमें देशभर से श्रद्धालु शामिल होते हैं. अदालत ने माना कि ग्राम पंचायत को पंजीकृत सोसायटी को भंग करने का अधिकार नहीं है. कोर्ट ने सक्षम प्रशासनिक अधिकारियों को कानून के अनुसार सभी आवश्यक सुरक्षा प्रबंधों और प्रोटोकॉल का पालन करते हुए यात्रा जारी रखने के निर्देश दिए. साथ ही पंचायत को यात्रा में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करने से रोक दिया. मामले में संबंधित पक्षों से जवाब भी मांगा गया है.

HIMACHAL HIGH COURT
हाईकोर्ट ने किन्नौर कैलाश यात्रा को जारी रखने के दिए निर्देश (HIMACHAL HIGH COURT)

हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत

किन्नौर कैलाश यात्रा संचालन कमेटी तांगलिंग-पोवारी के महासचिव नरेश नेगी ने हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि यह निर्णय श्रद्धालुओं की धार्मिक आस्था और यात्रा के अधिकार की रक्षा करता है. उन्होंने कहा कि अदालत ने स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी संस्था या पंचायत कानून से ऊपर नहीं है. कमेटी ने जिला प्रशासन से अपील की है कि न्यायालय के आदेश के अनुसार किन्नौर कैलाश यात्रा को शांतिपूर्ण, सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से संचालित कराया जाए.

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