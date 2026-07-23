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हाईकोर्ट ने किन्नौर कैलाश यात्रा को जारी रखने के दिए निर्देश, पंचायत कमेटी के आदेश को नाकारा

किन्नौर: किन्नौर कैलाश यात्रा को लेकर पिछले कई दिनों से चल रहे विवाद के बीच हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. अदालत ने स्पष्ट किया है कि वर्ष 2026 की किन्नौर कैलाश यात्रा कानून के अनुसार जारी रहेगी. साथ ही ग्राम पंचायत पोवारी द्वारा यात्रा को स्थायी रूप से रोकने और यात्रा संचालन से जुड़ी समिति को भंग करने संबंधी प्रस्ताव को प्रथम दृष्टया कानूनी अधिकारों से परे माना है. हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन को सुरक्षा मानकों के साथ यात्रा जारी रखने के निर्देश दिए हैं और पंचायत को यात्रा संचालन में हस्तक्षेप न करने को कहा है.

किन्नौर कैलाश यात्रा संचालन कमेटी (ETV BHARAT)

क्या है मामला?

दरअसल, खराब मौसम और भूस्खलन के खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन ने पहले सुरक्षा कारणों से किन्नौर कैलाश यात्रा को स्थगित कर दिया था. इसके बावजूद कुछ श्रद्धालु यात्रा पर जाने लगे. इसी दौरान स्थानीय स्तर पर दो पक्ष सामने आए. एक पक्ष का कहना था कि यात्रा पहले की तरह जारी रहनी चाहिए, जबकि दूसरे पक्ष ने तर्क दिया कि बड़ी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं से क्षेत्र में गंदगी फैल रही है और पर्यावरण व धार्मिक परंपराओं पर असर पड़ रहा है. इसके बाद पोवारी पंचायत में ग्रामीणों की बैठक हुई, जिसमें यात्रा को बंद करने संबंधी प्रस्ताव पारित किया गया. इस प्रस्ताव को कैलाश कमेटी तांगलिंग-पोवारी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी. याचिकाकर्ताओं का कहना था कि ग्राम पंचायत किसी विधिवत पंजीकृत संस्था को भंग नहीं कर सकती और न ही ऐतिहासिक धार्मिक यात्रा को रोकने का अधिकार रखती है.