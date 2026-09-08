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हथौड़े से सिर की हड्डी तोड़ने वाले आरोपी को नहीं मिली जमानत, हाईकोर्ट ने माना जघन्य प्रकृति का अपराध

परिस्थितियों में बिना बदलाव के की गई जमानत याचिका हिमाचल हाईकोर्ट से खारिज. बेहद हैरान करने वाला है पूरा मामला.

High Court denied bail to accused of breaking skull with hammer
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 8, 2026 at 9:46 AM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सिर पर लोहे के हथौड़े से जानलेवा हमला करने के आरोपी लवकेश कुमार की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी है. न्यायाधीश राकेश कैंथला ने स्पष्ट किया कि यदि परिस्थितियों में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया है, तो बार-बार जमानत याचिका दाखिल करना पहले दिए गए आदेश की समीक्षा करने के समान है और आपराधिक कानून में इसकी अनुमति नहीं है.

न्यायाधीश राकेश कैंथला ने जमानत के सिद्धांतों को स्पष्ट करते हुए कहा कि एक बार किसी आरोपी की जमानत याचिका खारिज हो जाने के बाद बिना परिस्थितियों में किसी महत्वपूर्ण बदलाव के बार-बार जमानत अर्जी दाखिल करना पहले दिए गए आदेश की समीक्षा जैसा होगा. आपराधिक कानून में इस तरह से पहले के आदेश की समीक्षा की अनुमति नहीं है. अदालत ने मामले में सुनवाई की प्रगति को भी महत्वपूर्ण माना और पाया कि 27 में से 11 गवाहों के बयान दर्ज हो चुके हैं, इसलिए केवल देरी का आधार बनाकर आरोपी को नियमित जमानत पर रिहा करना उचित नहीं होगा.

कोर्ट ने अपराध को जघन्य प्रकृति का माना और आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोपों और संभावित सजा की गंभीरता को देखते हुए जमानत देने से साफ इनकार कर दिया. हाईकोर्ट ने इस आधार पर लवकेश कुमार की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी. फैसले में अदालत ने स्पष्ट किया कि जमानत की दोबारा मांग के लिए महज पुरानी परिस्थितियों को दोहराना पर्याप्त नहीं है. इसके लिए परिस्थितियों में ऐसा महत्वपूर्ण बदलाव होना जरूरी है, जो पहले के जमानत आदेश के बाद नई स्थिति पैदा करता हो.

क्या है पूरा मामला?

मामला 11 जुलाई 2025 का है, जब कांगड़ा जिले के जवाली पुलिस स्टेशन के तहत संजीव कुमार और उसका भाई अपने घर पर प्लास्टर का काम कर रहे थे. इसी दौरान वहां पार्क किए गए उनके टेंपो को हटाने और रेत ढोने की बात को लेकर आरोपी लवकेश कुमार के साथ विवाद हो गया. मामले के अनुसार जब संजीव कुमार आरोपी को गाड़ी को नुकसान पहुंचाने से रोकने के लिए गया, तो आरोपी लवकेश कुमार ने लोहे के हथौड़े से उसके सिर पर जोरदार वार कर दिया. हमले के कारण संजीव कुमार के सिर की हड्डी टूट गई. डॉक्टरों ने इस चोट को गंभीर और जानलेवा बताया. घटना के बाद आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू हुई और उसने नियमित जमानत के लिए हाईकोर्ट का रुख किया. अदालत ने मामले के रिकॉर्ड और आरोपी की पहले की जमानत याचिका की स्थिति को भी ध्यान में रखा.

हाईकोर्ट ने पाया कि आरोपी की पहली जमानत याचिका 20 मार्च 2026 को ही खारिज की जा चुकी थी. इसके बाद दोबारा नियमित जमानत की मांग की गई. आरोपी की ओर से सुनवाई में देरी को जमानत का आधार बताया गया, लेकिन अदालत ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया. कोर्ट ने रिकॉर्ड का हवाला देते हुए कहा कि मामले में कुल 27 गवाह हैं, जिनमें से 11 गवाहों के बयान एक वर्ष के भीतर दर्ज किए जा चुके हैं.

अदालत ने इस मामले की सुनवाई की सामान्य गति माना और यह निष्कर्ष निकाला कि केवल सुनवाई में कथित देरी के आधार पर आरोपी को जमानत देने का आधार नहीं बनता. अदालत ने यह भी ध्यान में रखा कि आरोपी के खिलाफ लगाया गया आरोप साधारण प्रकृति का नहीं है, बल्कि पीड़ित के सिर पर लोहे के हथौड़े से वार करने और उसे गंभीर एवं जानलेवा चोट पहुंचाने से जुड़ा है. इस हमले में संजीव कुमार के सिर की हड्डी टूट गई थी. अदालत ने मामले की परिस्थितियों और आरोप की गंभीरता को देखते हुए आरोपी की ओर से पेश की गई जमानत की मांग पर राहत देने से इनकार कर दिया.

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