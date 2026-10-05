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कसौली के वुडविला में कथित रूप से अवैध निर्माण पर सख्ती, देवदार के पेड़ काटने पर नाराज हाईकोर्ट ने मांगी रिपोर्ट

शिमला: हिमाचल के विख्यात पर्यटन स्थल कसौली में अवैध निर्माण पर हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है. यहां बरसों पुराने बेशकीमती देवदार के पेड़ों की कटाई को लेकर भी हाईकोर्ट ने सख्त नाराजगी जताई है. अदालत ने इस मामले में स्वत: संज्ञान लिया है और एक जनहित याचिका दर्ज की है. हाईकोर्ट ने सोलन जिला प्रशासन को तुरंत निर्माण स्थल पर एक्शन लेने के आदेश जारी किए हैं. हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया व न्यायमूर्ति बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ इस मामले में सुनवाई कर रही है. खंडपीठ ने कसौली के लोअर मॉल स्थित फिरोजी विला की निवासी और एक सीनियर सिटिजन की तरफ से भेजी गई एक ईमेल शिकायत पर स्वत: संज्ञान लेते हुए एक्शन लिया है.

शिकायत में आरोप लगाया गया था कि उनके घर के बगल में स्थित संपत्ति वुडविला में भारी मशीनों का इस्तेमाल कर बड़े पैमाने पर अवैध खुदाई की जा रही है. इस खुदाई से बरसों पुराने चीड़ व देवदार के पेड़ों को अवैध रूप से काट दिया गया है. शिकायतकर्ता के अनुसार, अभी हाल ही में 27 सितंबर को दोपहर करीब डेढ़ बजे भारी मशीनों से चार बड़े चीड़ के पेड़ों को काटा गया और उनकी जड़ों को पूरी तरह खोद दिया गया. इस अंधाधुंध खुदाई के कारण वहां बचे हुए अन्य भारी-भरकम पेड़ों की जड़ें कमजोर हो गई हैं. इस कारण ये पेड़ कभी भी शिकायतकर्ता के घर की छत पर गिर सकते हैं. इससे जान-माल का बड़ा नुकसान हो सकता है.

आरोप है कि इसके लिए वन विभाग से कोई अनुमति नहीं ली गई है. हाईकोर्ट ने एसडीएम कसौली को निर्देश दिया है कि वे तुरंत मौके पर जाकर औचक निरीक्षण करें. अदालत ने पूछा है कि क्या मौके पर सच में अवैध रूप से पेड़ काटे गए हैं? क्या इस निर्माण और पेड़ों की कटाई के लिए सक्षम प्राधिकारी से कोई वैध मंजूरी ली गई थी? एसडीएम को इसकी एक स्वतंत्र स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करनी होगी. शिकायतकर्ता ने ईमेल के साथ जो पेड़ों की कटाई की तस्वीरों को भेजा है, उन्हें कोर्ट ने रिकॉर्ड पर लेकर पेन ड्राइव में सुरक्षित रखने को कहा है. हाईकोर्ट ने चेतावनी दी है कि यदि मंजूरी के कागजात नहीं मिले, तो जरूरी कानूनी आदेश पारित किए जाएंगे. हाईकोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 26 अक्टूबर की तारीख को तय की है. इस तारीख तक प्रशासन को अपनी विस्तृत जांच रिपोर्ट सौंपनी होगी.