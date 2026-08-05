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चयन प्रक्रिया के बीच विवाह होने पर नहीं छीनी जा सकती नौकरी और कैटेगिरी, हिमाचल हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने विवाह के बाद नौकरियों में महिलाओं के आरक्षण से जुड़े मामले पर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने यह फैसला प्रदेश में वन मित्र भर्ती से जुड़े एक मामले में सुनाया. न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल की अदालत ने स्पष्ट किया है कि किसी महिला अभ्यर्थी की पात्रता का आकलन आवेदन की अंतिम तिथि के आधार पर किया जाएगा, न कि भर्ती प्रक्रिया के दौरान विवाह के बाद बदली परिस्थितियों के आधार पर.

अदालत ने मंडी के द्रंग बीट की वन मित्र भर्ती में सबसे अधिक मेरिट रखने वाली याचिकाकर्ता नीतू कुमारी को नियुक्ति से वंचित करना कानून के विपरीत करार दिया. हाईकोर्ट ने विभाग को तत्काल याचिकाकर्ता को नियुक्ति देने, नियुक्ति की प्रभावी तिथि 15 मार्च 2025 से मानने के साथ वेतन और वरिष्ठता सहित सभी परिणामी लाभ देने के निर्देश दिए. हालांकि, पहले से नियुक्त अभ्यर्थी की सेवा को प्रभावित न करने का भी आदेश दिया.

अंतिम तिथि को जमा हुए दस्तावेजों का होता है सत्यापन

अदालत ने कहा कि दस्तावेजों का सत्यापन केवल इस बात की पुष्टि के लिए होता है कि आवेदन के समय जमा किए गए प्रमाणपत्र सही थे या नहीं. यदि भर्ती प्रक्रिया में विभाग ने एक वर्ष से अधिक समय लगा दिया तो इसका खामियाजा अभ्यर्थी को नहीं भुगतना चाहिए. न्यायालय ने स्पष्ट टिप्पणी की कि देश में ऐसा कोई कानून नहीं है जो किसी अविवाहित महिला को नौकरी की चयन प्रक्रिया पूरी होने तक विवाह न करने के लिए बाध्य करता हो. इसलिए विवाह के बाद बीपीएल या ग्राम पंचायत की स्थिति बदल जाने के आधार पर उसके अंक काटना और नियुक्ति से वंचित करना न्यायसंगत नहीं है. अदालत ने अपने पूर्व निर्णय और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी हवाला देते हुए कहा कि पात्रता का निर्धारण विज्ञापन में निर्धारित आवेदन की अंतिम तिथि के अनुसार ही किया जाना चाहिए. अदालत ने कहा कि जब विज्ञापन में स्पष्ट रूप से 30 दिसंबर 2023 की समय सीमा तय की गई थी, तो उम्मीदवार की पात्रता उसी तिथि के आधार पर तय की जानी चाहिए. सत्यापन के समय केवल उन्हीं दस्तावेजों की प्रामाणिकता देखी जाती है जो अंतिम तिथि तक जमा किए गए थे.