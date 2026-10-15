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बिना अधिग्रहण निजी भूमि पर नहीं बनाई जा सकती सड़क, दो महीने में मुआवजा देने के निर्देश

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने बिना भूमि अधिग्रहण और मुआवजा दिए निजी जमीन पर सड़क निर्माण करने के मामले में राज्य सरकार को दो महीने के भीतर भूमि का सीमांकन कर अधिग्रहण प्रक्रिया पूरी करने और उचित मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं. न्यायाधीश संदीप शर्मा की एकल पीठ ने स्पष्ट किया कि कोई भी सह-मालिक अन्य सह-मालिकों की सहमति के बिना उनकी भूमि के हिस्से के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) नहीं दे सकता. अदालत ने यह भी कहा कि म्यूटेशन में हुई गलती के कारण किसी नागरिक का मालिकाना हक समाप्त नहीं हो जाता.

क्या है पूरा मामला? मामला सिरमौर जिले की शिलाई क्षेत्र का है. शिलाई तहसील में लानी से बोरड़ सड़क के निर्माण के लिए वर्ष 2008 में मोहल बोरड़ स्थित याचिकाकर्ता बलि राम की भूमि का इस्तेमाल किया गया था. याचिकाकर्ता का आरोप था कि सड़क निर्माण में जमीन इस्तेमाल होने के बावजूद सरकार ने न तो भूमि का अधिग्रहण किया और न ही उन्हें कोई मुआवजा दिया. इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अपने अधिकारों की रक्षा और उचित मुआवजे की मांग की.