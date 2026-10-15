बिना अधिग्रहण निजी भूमि पर नहीं बनाई जा सकती सड़क, दो महीने में मुआवजा देने के निर्देश
अदालत ने कहा कि, कोई भी सह-मालिक अन्य सह-मालिकों की सहमति के बिना उनकी भूमि के हिस्से के लिए एनओसी नहीं दे सकता.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 15, 2026 at 7:10 AM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने बिना भूमि अधिग्रहण और मुआवजा दिए निजी जमीन पर सड़क निर्माण करने के मामले में राज्य सरकार को दो महीने के भीतर भूमि का सीमांकन कर अधिग्रहण प्रक्रिया पूरी करने और उचित मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं. न्यायाधीश संदीप शर्मा की एकल पीठ ने स्पष्ट किया कि कोई भी सह-मालिक अन्य सह-मालिकों की सहमति के बिना उनकी भूमि के हिस्से के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) नहीं दे सकता. अदालत ने यह भी कहा कि म्यूटेशन में हुई गलती के कारण किसी नागरिक का मालिकाना हक समाप्त नहीं हो जाता.
क्या है पूरा मामला?
मामला सिरमौर जिले की शिलाई क्षेत्र का है. शिलाई तहसील में लानी से बोरड़ सड़क के निर्माण के लिए वर्ष 2008 में मोहल बोरड़ स्थित याचिकाकर्ता बलि राम की भूमि का इस्तेमाल किया गया था. याचिकाकर्ता का आरोप था कि सड़क निर्माण में जमीन इस्तेमाल होने के बावजूद सरकार ने न तो भूमि का अधिग्रहण किया और न ही उन्हें कोई मुआवजा दिया. इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अपने अधिकारों की रक्षा और उचित मुआवजे की मांग की.
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने स्वीकार किया कि सड़क निर्माण के लिए याचिकाकर्ता की भूमि का उपयोग किया गया था. हालांकि, सरकार ने मुआवजे के दावे का विरोध करते हुए दलील दी कि सड़क निर्माण और अधिग्रहण के समय बलि राम का नाम जमाबंदी में दर्ज नहीं था. उनका नाम राजस्व रिकॉर्ड में वर्ष 2023 में दर्ज हुआ था. सरकार ने यह भी बताया कि याचिकाकर्ता के भाई तुलसी राम ने 15 जून 2007 को सड़क निर्माण के लिए एनओसी दिया था.
गलती के आधार पर कानूनी अधिकारों से नहीं किया जा सकता वंचित
हाईकोर्ट ने सरकार की इस दलील को स्वीकार नहीं किया. अदालत ने कहा कि तुलसी राम सह-मालिक होने के बावजूद अन्य सह-मालिकों की भूमि के लिए उनकी सहमति के बिना एनओसी देने के अधिकारी नहीं थे. वह केवल अपने हिस्से की भूमि के संबंध में सहमति दे सकते थे. रिकॉर्ड के अनुसार, बलि राम की मां का निधन 8 मई 2005 को हुआ था. इसके बाद वह अन्य वारिसों के साथ संपत्ति में बराबर के हिस्से के हकदार बन गए थे. वर्ष 2009 में म्यूटेशन के दौरान पटवारी की चूक के कारण उनका नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हो पाया था. संबंधित पटवारी ने 18 मई 2026 की रिपोर्ट में इस गलती को स्पष्ट किया था.
अदालत ने माना कि, अधिग्रहण के समय बलि राम भूमि के कानूनी सह-मालिक थे. पीठ ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार किसी नागरिक की निजी भूमि का उपयोग उचित मुआवजा दिए बिना नहीं कर सकती और केवल देरी या राजस्व रिकॉर्ड में हुई गलती के आधार पर उसके कानूनी अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता. इसी के साथ अदालत ने याचिका का निपटारा करते हुए दो महीने के भीतर आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए.
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