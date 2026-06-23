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OPS पर हिमाचल हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, ये पूर्व कर्मचारी भी होंगे पुरानी पेंशन के हकदार

हिमाचल हाईकोर्ट का ओपीएस को लेकर बड़ा फैसला ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पेंशन से जुड़े मामले में एक बड़ा फैसला सुनाया है. राज्य की उच्च अदालत ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि किसी कर्मचारी को 15 मई 2003 से पहले वर्कचार्ज स्टेटस मिल गया था, तो वो कर्मचारी पुरानी पेंशन यानि नियम 1972 के तहत सेवानिवृत्ति लाभों का हकदार होगा. भले ही कर्मचारी का नियमितीकरण 2003 के बाद ही हुआ हो. हिमाचल प्रदेश में 15 मई 2003 को ओपीएस बंद कर नई पेंशन स्कीम लागू कर दी गई थी. ऐसे में इसी तारीख को OPS लाभ के लिए कट ऑफ डेट तय किया गया है. पेंशन रोकने के 2019 के आदेश को पूरी तरह से रद्द कर्मचारियों की पेंशन के मामले में जुड़ी हुई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की अदालत ने वित्त विभाग के 2019 के उन आदेशों को रद्द कर दिया है, जिसमें वित्त विभाग की ओर से पेंशन रोकने के आदेश जारी किए गए थे. साथ ही अदालत ने प्रतिवादी राज्य सरकार और वन विभाग को निर्देश दिए हैं कि याचिकाकर्ताओं को OPS तहत पेंशन और ग्रेच्युटी और लीव एनकैशमेंट के लाभ दिए जाएं. अदालत ने कहा कि पुरानी पेंशन का लाभ पाने के लिए केवल ये साबित करना जरूरी है कि कर्मचारी को वर्क चार्ज स्टेटस 15 मई 2003 से पहले मिल चुका हो. डेली वेज के रूप में हुए थे नियुक्त