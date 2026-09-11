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बेशक न कमाए पति या पिता, मानसिक और शारीरिक तौर से स्वस्थ होने पर लेनी पड़ेगी पत्नी-बच्चे के पालन की जिम्मेदारी

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने फैमिली मुकदमों में भरण-पोषण को लेकर एक अहम बिंदु को स्पष्ट किया है. हाईकोर्ट ने साफ कहा है कि बेशक एक पति या पिता वर्तमान में कुछ भी न कमा रहा हो, लेकिन यदि वह शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ है तो उसे अपनी पत्नी या बच्चे की जिम्मेदारी और भरण-पोषण का जिम्मा लेना ही होगा. ऐसा व्यक्ति आश्रितों के भरण-पोषण के कर्तव्य से पीछे नहीं हट सकता.

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल एवं न्यायाधीश न्यायमूर्ति योगेश जसवाल की खंडपीठ ने ये स्पष्ट किया है. खंडपीठ ने टिप्पणी करते हुए अदालत के समक्ष आए मामले में याचिकाकर्ता पति की तरफ से दाखिल पिटिशन को खारिज कर दिया है. मामले के अनुसार, पीड़ित पत्नी और उनके नाबालिग बेटे ने मंडी जिला के सरकाघाट की फैमिली कोर्ट में भरण-पोषण के लिए अर्जी दाखिल की थी. फैमिली कोर्ट ने उस अर्जी को लेकर सुनवाई करते हुए पत्नी को ढाई हजार रुपए प्रति माह और बढ़ते बच्चे के लिए 3,500 रुपए प्रति माह गुजारा भत्ता देने का आदेश जारी किया. ये कुल रकम छह हजार रुपए महीना बनती थी.

इस फैसले पर पति ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया. उसने हाईकोर्ट में दलील दी थी कि उसकी कुल मासिक आय सिर्फ 6,100 रुपए है. हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब किसी न्यायिक आदेश को चुनौती दी जाती है, तो उसकी वैधता निचली अदालत के सामने मौजूद सामग्री के आधार पर ही परखी जाती है. इसके साथ ही हाईकोर्ट ने माना कि आज के समय में पत्नी को गुजारे के लिए 2,500 रुपए और बढ़ते बच्चे की जरूरतों के लिए 3,500 रुपए महीने की राशि किसी भी तौर पर अधिक नहीं कही जा सकती.