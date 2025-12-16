तीसरे बच्चे के जन्म पर मैटरनिटी लीव देने का मामला, हाईकोर्ट ने खारिज किया सरकार का आवेदन
तीसरे बच्चे के जन्म पर मातृत्व खत्म नहीं हो जाता, हिमाचल हाईकोर्ट का मैटरनिटी लीव पर अहम फैसला.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : December 16, 2025 at 8:52 PM IST
शिमला: हाल ही में हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की एकल पीठ ने महिला कर्मचारी को तीसरे बच्चे के जन्म पर मैटरनिटी लीव प्रदान करने के आदेश जारी किए थे. राज्य सरकार ने अदालत की एकल पीठ के फैसले पर रोक लगाने के लिए हाई कोर्ट में आवेदन दाखिल किया था. अब हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली खंडपीठ ने राज्य सरकार के आवेदन को खारिज कर दिया है.
सरकार ने आवेदन के तहत एकल पीठ द्वारा तीसरा बच्चा होने पर भी मातृत्व अवकाश देने के फैसले पर रोक लगाने की मांग की थी. मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश न्यायमूर्ति जिया लाल भारद्वाज की खंडपीठ ने कहा कि प्रतिवादी महिला ने नौकरी में आने से पहले दो बच्चों को जन्म दिया था. अब ये मामला तीसरे बच्चे से संबंधित है, जिसका जन्म नौकरी पाने के बाद हुआ था. ऐसे में एकल पीठ द्वारा 30 जुलाई 2025 को दिए गए फैसले पर रोक लगाने का कोई ठोस कारण नहीं लगता. हालांकि, हाईकोर्ट ने सरकार की अपील को सुनवाई के लिए मंजूर कर लिया है.
उल्लेखनीय है कि हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की एकल पीठ ने मातृत्व अवकाश से जुड़े मामले में महत्वपूर्ण व्यवस्था देते हुए कहा था कि नियुक्ति पाने के बाद तीसरे बच्चे की मां बनने वाली महिला कर्मचारी भी लीव पाने की हकदार है. प्रार्थी के नौकरी पाने से पहले दो बच्चे पैदा हुए थे और तीसरा बच्चा नौकरी पाने के बाद जन्मा था. न्यायाधीश न्यायमूर्ति संदीप शर्मा की एकल पीठ ने मातृत्व अवकाश को लेकर स्टाफ नर्स अर्चना शर्मा की याचिका को स्वीकारते हुए सरकार को आदेश दिए थे कि वह तुरंत प्रभाव से प्रार्थी को मातृत्व अवकाश प्रदान करे.
मामले के अनुसार प्रार्थी स्टाफ नर्स के रूप में कार्यरत है. अर्चना शर्मा ने 5 मार्च 2025 को एक बच्चे को जन्म दिया. उसने वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, सिविल अस्पताल पांवटा साहिब को 6 मार्च 2025 से मातृत्व अवकाश के लिए आवेदन किया. सरकार की ओर से कहा गया था कि प्रार्थी मातृत्व अवकाश पाने का अधिकार नहीं रखती, क्योंकि यह उस का तीसरा बच्चा है. नियमों के तहत यह मातृत्व अवकाश केवल दो बच्चों तक के लिए ही है. इस कारण सक्षम अधिकारी ने प्रार्थी के आवेदन को खारिज कर दिया. कोर्ट ने सरकार के इस निर्णय को रद्द करते हुए प्रार्थी को तुरंत प्रभाव से मातृत्व अवकाश देने के आदेश जारी किए.
एकल पीठ ने याचिका को स्वीकारते हुए कहा था कि मातृत्व अवकाश का मतलब महिलाओं को सामाजिक न्याय सुनिश्चित करवाना है. मातृत्व और बच्चे के बचपन दोनों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है. मातृत्व अवकाश प्रदान करते समय न केवल मां और बच्चे के स्वास्थ्य के मुद्दों पर विचार किया जाता है, बल्कि दोनों के बीच स्नेह का बंधन बनाने के लिए छुट्टी प्रदान की जाती है. नौकरी से पहले पैदा हुए बच्चों और इसके बाद पैदा हुए बच्चे में भेद करने से नारीत्व का अपमान होगा. दूसरे या तीसरे बच्चे के जन्म पर मातृत्व खत्म नहीं हो जाता. इन परिस्थितियों में एक महिला के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है.
जहां तक मातृत्व अवकाश के लाभ का संबंध है, केवल इस आधार पर कि उसने तीसरे बच्चे को जन्म दिया है, एक नवजात बच्चे को दूसरों की दया पर नहीं छोड़ा जा सकता है. नवजात को लालन पालन की आवश्यकता है और यह सबसे महत्वपूर्ण अवधि है, जिसके दौरान बच्चे को अपनी मां की देखभाल और ध्यान की आवश्यकता होती है. जीवन के पहले वर्ष में बच्चा बहुत कुछ सीखता है. इस दौरान दोनों में स्नेह का बंधन भी विकसित करना होगा. सरकार ने इस महत्वपूर्ण फैसले को खारिज करने की गुहार लगाते हुए खंडपीठ के समक्ष अपील दायर की थी.
