सीनियर ने पत्नी और जूनियर अधिकारी का जबरन रिकार्ड किया अश्लील वीडियो, अब HC ने जानें क्या कहा
सीनियर अफसर के दबाव में जूनियर ने किया गलत काम तो हुआ सेवा बर्खास्त, अब HC ने कठोर सज़ा मानते हुए बदली सज़ा
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : June 20, 2026 at 7:37 AM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में माना कि सीनियर ऑफिसर के दबाव में जूनियर अधिकारी द्वारा किए गए काम के लिए उसे नौकरी से बर्खास्त करना एक कठोर सज़ा है. मामले में मुख्य न्यायाधीश की अगवाई वाली डबल बेंच ने जूनियर अधिकारी की बर्खास्तगी की सजा को बदलकर अनिवार्य सेवानिवृत्ति यानि कम्पल्सरी रिटायरमेंट में बदलने के आदेश दिए हैं. इस मामले की सुनवाई हिमाचल हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश बीसी नेगी की खंडपीठ ने की.
अदालत ने कहा कि मामले में यह तथ्य सामने आया था कि सीनियर अधिकारी ने अपने जूनियर को गलत कार्य करने के लिए मजबूर किया था. उसके साथ जुड़े घटनाक्रम में उसकी भूमिका गंभीर रूप से स्थापित हुई थी. ऐसे में केवल जूनियर अधिकारी को नौकरी से हटाने जैसी कड़ी सजा देना सर्विस कानून के तहत भेदभावपूर्ण है.
लैपटॉप से बनाया अश्लील वीडियो
खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा कि रिकॉर्ड पर उपलब्ध जानकारी से ये स्पष्ट है कि सीनियर अधिकारी को लैपटॉप की मदद से अपनी पत्नी और अपने जूनियर के बीच अश्लील वीडियो बनाने और उसकी रिकॉर्डिंग की सीडी बनाने से जुड़े आरोपों में दोषी पाया गया था. अदालत ने यह भी उल्लेख किया कि सीनियर अधिकारी के अपने जूनियर पर गलत काम करने के लिए मजबूर करने का आरोप भी सिद्ध हुआ था. बावजूद इसके उसे केवल दो वर्षों के लिए वार्षिक वेतनवृद्धि यानि इंक्रीमेंट रोकने की सजा दी गई. जबकि, अपीलकर्ता जूनियर अधिकारी को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया. कोर्ट ने इसे सेवा कानून के सिद्धांतों के अनुसार भेदभावपूर्ण माना और अपीलकर्ता जूनियर अधिकारी की सज़ा को सेवानिवृत्ति में बदलने का फैसला सुनाया.
इच्छा के खिलाफ बनाया वीडियो
अदालत ने सीनियर अधिकारी की पत्नी के बयान का भी उल्लेख किया, जिसमें उसने कहा था कि उसके पति ने उसकी इच्छा के खिलाफ उसे शराब पिलाई और जूनियर अधिकारी को उसके साथ गलत कार्य करने के लिए मजबूर किया. महिला ने यह भी आरोप लगाया था कि इस घटना की वीडियो बनाई गई और इस बारे में किसी को न बताने के लिए कहा गया. साथ ही उसे गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी दी गई.
हाईकोर्ट ने कहा कि सीनियर अफसर ने ही अपने सुरक्षा सहायक पर अपनी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव बनाया था. ऐसे में अपीलकर्ता और सीनियर अधिकारी की पत्नी के बीच बने अनुचित संबंधों के लिए उकसाने वाला स्वयं सीनियर अधिकारी है. इसके लिए सीनियर अधिकारी को पहले ही सजा भी दी जा चुकी है. वहीं अपीलकर्ता को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया जो न्यायोचित नहीं है. कोर्ट ने कहा कि ऐसी स्थिति में अपीलकर्ता की सज़ा को अनिवार्य सेवानिवृत्ति यानी कंपलसरी रिटायरमेंट में बदलना न्यायोचित और संतुलित समाधान होगा.
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