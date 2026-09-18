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भर्ती प्रक्रियाओं पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, नियमों के खिलाफ विज्ञापन में अतिरिक्त शर्तें जोड़ना अवैध, HRTC से जुड़ा है मामला

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने भर्ती प्रक्रियाओं के मामले में एक बड़ा फैसला दिया है. अदालत ने स्पष्ट किया है कि आरएंडपी यानी भर्ती एवं प्रमोशन नियमों से बाहर जाकर विज्ञापन में अतिरिक्त शर्तें जोड़ना अवैध है. हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया व न्यायमूर्ति बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने एक मामले में एकल पीठ के पुराने फैसले को खारिज करते हुए अपीलकर्ता पिंकी को हिमाचल पथ परिवहन निगम यानी एचआरटीसी में कंडक्टर के पद पर नियुक्त करने संबंधी आदेश जारी किए हैं. इसके साथ ही उन्हें सीनियोरिटी सहित सभी काल्पनिक (नोशनल) लाभ देने के निर्देश भी जारी किए गए हैं.

यह मामला हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा 4 अप्रैल 2023 को जारी विज्ञापन संख्या 4/4-2023 को लेकर है. इसमें एचआरटीसी में कंडक्टर के 360 पदों के लिए आवेदन मांगे गए थे. इस विज्ञापन में आयोग ने एक विशेष नोट जोड़ दिया था. उस नोट के अनुसार सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए हिमाचल प्रदेश के भीतर स्थित स्कूलों से ही मैट्रिक और 10+2 की परीक्षा पास होना अनिवार्य कर दिया गया था, जबकि मूल हिमाचली निवासियों को इस शर्त से छूट थी.

अपीलकर्ता पिंकी ने सामान्य श्रेणी के तहत आवेदन किया था और लिखित स्क्रीनिंग परीक्षा भी सफलतापूर्वक पास कर ली थी. दस्तावेज सत्यापन के दौरान लोक सेवा आयोग ने उनका आवेदन सिर्फ इसलिए रद्द कर दिया क्योंकि उन्होंने अपनी 10+2 की पढ़ाई हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड, भिवानी से की थी और वह मूल रूप से हिमाचल की निवासी नहीं थीं. इस रिजेक्शन के खिलाफ पिंकी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.