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भर्ती प्रक्रियाओं पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, नियमों के खिलाफ विज्ञापन में अतिरिक्त शर्तें जोड़ना अवैध, HRTC से जुड़ा है मामला

हिमाचल पथ परिवहन निगम में कंडक्टर भर्ती प्रक्रिया से जुड़े मामले में हाईकोर्ट ने दिया बड़ा फैसला.

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 18, 2026 at 10:49 PM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने भर्ती प्रक्रियाओं के मामले में एक बड़ा फैसला दिया है. अदालत ने स्पष्ट किया है कि आरएंडपी यानी भर्ती एवं प्रमोशन नियमों से बाहर जाकर विज्ञापन में अतिरिक्त शर्तें जोड़ना अवैध है. हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया व न्यायमूर्ति बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने एक मामले में एकल पीठ के पुराने फैसले को खारिज करते हुए अपीलकर्ता पिंकी को हिमाचल पथ परिवहन निगम यानी एचआरटीसी में कंडक्टर के पद पर नियुक्त करने संबंधी आदेश जारी किए हैं. इसके साथ ही उन्हें सीनियोरिटी सहित सभी काल्पनिक (नोशनल) लाभ देने के निर्देश भी जारी किए गए हैं.

यह मामला हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा 4 अप्रैल 2023 को जारी विज्ञापन संख्या 4/4-2023 को लेकर है. इसमें एचआरटीसी में कंडक्टर के 360 पदों के लिए आवेदन मांगे गए थे. इस विज्ञापन में आयोग ने एक विशेष नोट जोड़ दिया था. उस नोट के अनुसार सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए हिमाचल प्रदेश के भीतर स्थित स्कूलों से ही मैट्रिक और 10+2 की परीक्षा पास होना अनिवार्य कर दिया गया था, जबकि मूल हिमाचली निवासियों को इस शर्त से छूट थी.

अपीलकर्ता पिंकी ने सामान्य श्रेणी के तहत आवेदन किया था और लिखित स्क्रीनिंग परीक्षा भी सफलतापूर्वक पास कर ली थी. दस्तावेज सत्यापन के दौरान लोक सेवा आयोग ने उनका आवेदन सिर्फ इसलिए रद्द कर दिया क्योंकि उन्होंने अपनी 10+2 की पढ़ाई हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड, भिवानी से की थी और वह मूल रूप से हिमाचल की निवासी नहीं थीं. इस रिजेक्शन के खिलाफ पिंकी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.

हाईकोर्ट की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के बाद पाया कि एचआरटीसी कंडक्टर भर्ती के लिए संशोधित नियम 2015 प्रभावी हैं. इसमें शैक्षणिक योग्यता केवल किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड या अन्य सक्षम संस्थान से 10+2 पास होना निर्धारित की गई है. नियमों में यह कहीं भी नहीं लिखा था कि पढ़ाई केवल हिमाचल प्रदेश के भीतर के स्कूल से ही होनी चाहिए. हालांकि राज्य सरकार ने वर्ष 2019 में क्लास-थ्री और टू के पदों के लिए ऐसी शर्त लगाने संबंधी एक अधिसूचना जारी की थी, लेकिन एचआरटीसी ने इस भर्ती के लिए उस अधिसूचना को आधिकारिक तौर पर नहीं अपनाया था.

अदालत ने कहा कि आरएंडपी नियमों के विपरीत विज्ञापन में ऐसी पाबंदी लगाना कानूनन गलत है. कोर्ट ने प्रतिवादियों के इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि परीक्षा में भाग लेने के बाद उम्मीदवार इस प्रक्रिया को चुनौती नहीं दे सकता. पीठ ने साफ किया कि यदि कोई प्रक्रिया बुनियादी तौर पर अवैध है, तो उसमें केवल शामिल होने मात्र से किसी अभ्यर्थी का कानूनी चुनौती देने का अधिकार खत्म नहीं हो जाता.

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