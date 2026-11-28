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हाईकोर्ट के फैसले से हाटी समुदाय की कानूनी जंग खत्म, अब जारी होंगे ST सर्टिफिकेट, गिरिपार में जश्न का माहौल

हिमाचल हाईकोर्ट ( ETV Bharat )

शिमला: सिरमौर के गिरिपार क्षेत्र के लाखों हाटी समुदाय के लोगों के लिए शनिवार का दिन बड़ी राहत और खुशी लेकर आया. हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति (एसटी) का दर्जा देने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है. करीब तीन साल से चल रही कानूनी लड़ाई में आए इस फैसले के बाद हाटी समुदाय में खुशी की लहर है. अब समुदाय के लोगों के लिए एसटी प्रमाणपत्र जारी होने का रास्ता साफ हो गया है.

जस्टिस विवेक सिंह ठाकुर और जस्टिस भूपेश शर्मा की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया. हाईकोर्ट के इस निर्णय को हाटी समुदाय अपनी लंबी लड़ाई की बड़ी जीत के रूप में देख रहा है. हाईकोर्ट के फैसले के बाद केंद्रीय हाटी समिति शिमला के अध्यक्ष डॉ. रमेश सिंगटा ने ईटीवी भारत से विशेष बातचीत में इसे सत्य, संघर्ष और जनता के विश्वास की जीत करार दिया. उन्होंने कहा कि यह केवल हाटी समुदाय की जीत नहीं, यह उन लाखों लोगों के सब्र और भरोसे की जीत है, जिन्होंने लंबे समय तक इस फैसले का इंतजार किया.

डॉ. रमेश सिंगटा ने कहा, "केंद्र सरकार की मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व वाली पूर्व सरकार के अथक प्रयासों से हाटी समुदाय को एसटी दर्जा देने के लिए केंद्रीय कानून पारित हुआ था". सवा दो लाख आबादी को होगा फायदा



केंद्रीय हाटी समिति शिमला के अध्यक्ष डॉ. रमेश सिंगटा ने कहा कि आज न्याय की जीत हुई है. सत्य की जीत हुई है. सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है. हाईकोर्ट का आज डबल बेंच का फैसला आया है और इसमें हाटी समुदाय के 3 लाख लोगों से सीधे-सीधे यह फैसला जुड़ा हुआ था और तीन याचिकाएं जो अलग-अलग समुदाय की तरफ से दायर की गई थी. तीनों ही याचिकाएं खारिज की गई है. कोर्ट ने यह भी कहा है कि अब जो हाटी समुदाय है उसको अनुसूचित जनजाति के सर्टिफिकेट जारी किए जाए. उन्होंने कहा कि हाइकोर्ट के इस फैसले से करीब सवा 2 लाख की आबादी को फायदा होगा. इसमें 12 से 14 जातीय उपजातियां थी जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने हाटी के तौर पर दर्ज की थी. लेकिन जो एसटी बेनिफिट के लिए है वह खशकनेत और भाट ब्राह्मण वो इसमें जुड़े हैं. सिंगटा ने कहा कि मजबूत केंद्र सरकार और मजबूत राजनीतिक शक्ति के कारण यह केंद्रीय कानून बन पाया और पूर्व सरकार का खासतौर पर तत्कालीन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का, शिलाई के पूर्व विधायक बलदेव तोमर का बहुत बड़ा योगदान था. केंद्र सरकार ने बड़ी सौगात दी. वर्ष 2022 में पहले RGI में रजिस्ट्रेशन हुई थी. उसके बाद सितंबर महीने में केंद्रीय कैबिनेट का एसटी का दर्जा देने का फैसला हुआ था. उन्होंने कहा कि फिर दिसंबर महीने में ही यह लोकसभा से पारित हुआ था. उसके बाद यह अलग-अलग चरणों से होकर राज्यसभा से होकर 2023 में अगस्त में राष्ट्रपति की इस पर मुहर लगी थी. लेकिन केंद्रीय कानून को इंप्लीमेंट हिमाचल प्रदेश में नहीं किया गया था. इस बीच मामला कानूनी पेचीदगियों में फंस गया था. अन्य वर्गों के आरक्षण पर कोई प्रभाव नहीं