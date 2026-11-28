हाईकोर्ट के फैसले से हाटी समुदाय की कानूनी जंग खत्म, अब जारी होंगे ST सर्टिफिकेट, गिरिपार में जश्न का माहौल
हिमाचल हाईकोर्ट के फैसले को हाटी समुदाय अपनी लंबी लड़ाई की बड़ी जीत के रूप में देख रहा है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 28, 2026 at 8:53 PM IST
शिमला: सिरमौर के गिरिपार क्षेत्र के लाखों हाटी समुदाय के लोगों के लिए शनिवार का दिन बड़ी राहत और खुशी लेकर आया. हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति (एसटी) का दर्जा देने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है. करीब तीन साल से चल रही कानूनी लड़ाई में आए इस फैसले के बाद हाटी समुदाय में खुशी की लहर है. अब समुदाय के लोगों के लिए एसटी प्रमाणपत्र जारी होने का रास्ता साफ हो गया है.
जस्टिस विवेक सिंह ठाकुर और जस्टिस भूपेश शर्मा की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया. हाईकोर्ट के इस निर्णय को हाटी समुदाय अपनी लंबी लड़ाई की बड़ी जीत के रूप में देख रहा है. हाईकोर्ट के फैसले के बाद केंद्रीय हाटी समिति शिमला के अध्यक्ष डॉ. रमेश सिंगटा ने ईटीवी भारत से विशेष बातचीत में इसे सत्य, संघर्ष और जनता के विश्वास की जीत करार दिया. उन्होंने कहा कि यह केवल हाटी समुदाय की जीत नहीं, यह उन लाखों लोगों के सब्र और भरोसे की जीत है, जिन्होंने लंबे समय तक इस फैसले का इंतजार किया.
डॉ. रमेश सिंगटा ने कहा, "केंद्र सरकार की मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व वाली पूर्व सरकार के अथक प्रयासों से हाटी समुदाय को एसटी दर्जा देने के लिए केंद्रीय कानून पारित हुआ था".
सवा दो लाख आबादी को होगा फायदा
केंद्रीय हाटी समिति शिमला के अध्यक्ष डॉ. रमेश सिंगटा ने कहा कि आज न्याय की जीत हुई है. सत्य की जीत हुई है. सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है. हाईकोर्ट का आज डबल बेंच का फैसला आया है और इसमें हाटी समुदाय के 3 लाख लोगों से सीधे-सीधे यह फैसला जुड़ा हुआ था और तीन याचिकाएं जो अलग-अलग समुदाय की तरफ से दायर की गई थी. तीनों ही याचिकाएं खारिज की गई है. कोर्ट ने यह भी कहा है कि अब जो हाटी समुदाय है उसको अनुसूचित जनजाति के सर्टिफिकेट जारी किए जाए.
उन्होंने कहा कि हाइकोर्ट के इस फैसले से करीब सवा 2 लाख की आबादी को फायदा होगा. इसमें 12 से 14 जातीय उपजातियां थी जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने हाटी के तौर पर दर्ज की थी. लेकिन जो एसटी बेनिफिट के लिए है वह खशकनेत और भाट ब्राह्मण वो इसमें जुड़े हैं.
सिंगटा ने कहा कि मजबूत केंद्र सरकार और मजबूत राजनीतिक शक्ति के कारण यह केंद्रीय कानून बन पाया और पूर्व सरकार का खासतौर पर तत्कालीन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का, शिलाई के पूर्व विधायक बलदेव तोमर का बहुत बड़ा योगदान था. केंद्र सरकार ने बड़ी सौगात दी. वर्ष 2022 में पहले RGI में रजिस्ट्रेशन हुई थी. उसके बाद सितंबर महीने में केंद्रीय कैबिनेट का एसटी का दर्जा देने का फैसला हुआ था.
उन्होंने कहा कि फिर दिसंबर महीने में ही यह लोकसभा से पारित हुआ था. उसके बाद यह अलग-अलग चरणों से होकर राज्यसभा से होकर 2023 में अगस्त में राष्ट्रपति की इस पर मुहर लगी थी. लेकिन केंद्रीय कानून को इंप्लीमेंट हिमाचल प्रदेश में नहीं किया गया था. इस बीच मामला कानूनी पेचीदगियों में फंस गया था.
अन्य वर्गों के आरक्षण पर कोई प्रभाव नहीं
केंद्रीय हाटी समिति शिमला के अध्यक्ष डॉ. रमेश सिंगटा ने कहा कि इस फैसले से किसी भी वर्ग के अधिकार प्रभावित नहीं होंगे. उन्होंने कहा कि जो एससी समाज था, जो हमारे खिलाफ था, उनका यह कहना था कि उनको एसटी बनाया गया. लेकिन जो केंद्र सरकार का पक्ष आया, उसमें यह कहा गया कि उनकी ही डिमांड पर वो एक्सक्लूड है. ऐसे में अब झगड़ा ही खत्म हो गया था.
उन्होंने कहा कि जैसा एससी ने चाहा था वैसा ही और हाईकोर्ट ने कहा है कि यह जो एससी और एसटी किसको बनाया जाना है, नहीं बनाया जाना है. खासतौर पर एसटी यह संविधान का अधिकार है. यह कोर्ट के ज्यूरिस्डिक्शन में नहीं आता है तो इसमें किसी का नुकसान नहीं है और जो जिसने चाहा वही मिला है.
50 हजार बच्चों को हुआ नुकसान
हाटी समुदाय को एसटी का दर्जा मिलने के बाद ये मामला कोर्ट में चला गया. इस पर केंद्रीय हाटी समिति शिमला के अध्यक्ष डॉ. रमेश सिंगटा ने कहा कि इससे 50 हजार बच्चों को इसका नुकसान हो गया, वो ओवरएज हो गए. उनके सर्टिफिकेट नहीं बन पाए. उनके एडमिशन का सवाल था, उनका स्कॉलरशिप का सवाल था. वो ऑपर्च्युनिटी से वंचित रहे, उसके लिए कौन जिम्मेवार है?
उन्होंने कहा कि यही तो सवाल हम लगातार उठा रहे है कि जिन्होंने अटकाने, लटकाने और भटकाने का काम किया. अब वही कह रहे हैं कि यह बिल्कुल सही बात थी. उन्होंने कहा कि जो हमारा पक्ष था. केंद्रीय हाटी समिति का वो पक्ष अब मजबूत हुआ है और उस पर कानूनी मुहर भी लग गई है.
उन्होंने कहा कि अब हाटी समुदाय के यह तत्काल प्रभाव से एसटी के सर्टिफिकेट बनने शुरू हो जाएंगे. डबल बेंच ने आदेश में कहा है कि एसटी सर्टिफिकेट जारी किए जाए तो यह बहुत बड़ी राहत है. इसमें अब कोई इसमें कानूनी कोई अड़चन नहीं है. फैसला हाटी समुदाय के पक्ष में आ गया है.
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