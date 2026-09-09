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डेट ऑफ बर्थ बदलने की समय सीमा को लेकर हिमाचल हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, जानें क्या कहा

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों की सर्विस बुक में दर्ज जन्मतिथि में बदलाव को लेकर एक निर्णायक फैसला सुनाया है. कोर्ट ने साफ किया है कि सेवा नियमों में जन्मतिथि में सुधार के लिए जो समय-सीमा तय की गई है, उसके खत्म होने के बाद जन्मतिथि बदलने की मांग स्वीकार नहीं की जा सकती. न्यायमूर्ति राकेश कैंथला की एकल पीठ ने अपीलीय अदालत के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार की ओर से दायर नियमित द्वितीय अपील को मंजूर करते हुए ये फैसला सुनाया.

उच्च न्यायालय ने अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, ऊना के उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें एक टीजीटी शिक्षक की जन्मतिथि बदलने का आदेश दिया गया था. हाईकोर्ट ने सिविल जज जूनियर डिविजन, ऊना के उस फैसले को बहाल कर दिया, जिसमें शिक्षक का दावा खारिज किया गया था.

कोर्ट ने कहा कि वित्तीय और सेवा नियमों में तय समय-सीमा का पालन जरूरी है और केवल समानता, सहानुभूति या न्यायसंगत आधार बताकर इसमें छूट नहीं दी जा सकती.मामले में उच्च अदालत ने हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम, 1971 के नियम 7.1 के नोट d1 का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकारी कर्मचारी को सरकारी सेवा में शामिल होने के दो साल के भीतर अपनी जन्मतिथि में सुधार के लिए आवेदन करना होता है. इस अवधि के बाद सेवा रिकॉर्ड में दर्ज जन्मतिथि को अंतिम माना जाएगा.

कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि जन्मतिथि में बदलाव के लिए समय-सीमा तय करने का उद्देश्य सेवा मामलों में अनिश्चितता खत्म करना और कर्मचारियों की वरिष्ठता व पदोन्नति पर पड़ने वाले असर को रोकना है. हाईकोर्ट ने माना कि प्रथम अपीलीय अदालत ने इस नियम की सही व्याख्या नहीं की. कोर्ट ने यह भी कहा कि मैट्रिक प्रमाणपत्र में दर्ज जन्मतिथि को चुनौती देने की तीन साल की कानूनी समय-सीमा भी काफी पहले खत्म हो चुकी थी. ऐसे में वर्ष 2004 में दायर किया गया सिविल मुकदमा अत्यधिक देरी से दायर किया गया था और इस आधार पर भी राहत नहीं दी जा सकती.