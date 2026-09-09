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डेट ऑफ बर्थ बदलने की समय सीमा को लेकर हिमाचल हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, जानें क्या कहा

हिमाचल हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि समय-सीमा खत्म होने के बाद सरकारी कर्मचारियों की सर्विस बुक में जन्मतिथि बदलवाने की मांग स्वीकार नहीं हो सकती.

सेवा नियमों में जन्मतिथि बदलने की समय सीमा को लेकर हिमाचल हाई कोर्ट का बड़ा फैसला
सेवा नियमों में जन्मतिथि बदलने की समय सीमा को लेकर हिमाचल हाई कोर्ट का बड़ा फैसला (PIC CREDIT: IANS)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 9, 2026 at 12:17 PM IST

3 Min Read
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शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों की सर्विस बुक में दर्ज जन्मतिथि में बदलाव को लेकर एक निर्णायक फैसला सुनाया है. कोर्ट ने साफ किया है कि सेवा नियमों में जन्मतिथि में सुधार के लिए जो समय-सीमा तय की गई है, उसके खत्म होने के बाद जन्मतिथि बदलने की मांग स्वीकार नहीं की जा सकती. न्यायमूर्ति राकेश कैंथला की एकल पीठ ने अपीलीय अदालत के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार की ओर से दायर नियमित द्वितीय अपील को मंजूर करते हुए ये फैसला सुनाया.

उच्च न्यायालय ने अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, ऊना के उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें एक टीजीटी शिक्षक की जन्मतिथि बदलने का आदेश दिया गया था. हाईकोर्ट ने सिविल जज जूनियर डिविजन, ऊना के उस फैसले को बहाल कर दिया, जिसमें शिक्षक का दावा खारिज किया गया था.

कोर्ट ने कहा कि वित्तीय और सेवा नियमों में तय समय-सीमा का पालन जरूरी है और केवल समानता, सहानुभूति या न्यायसंगत आधार बताकर इसमें छूट नहीं दी जा सकती.मामले में उच्च अदालत ने हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम, 1971 के नियम 7.1 के नोट d1 का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकारी कर्मचारी को सरकारी सेवा में शामिल होने के दो साल के भीतर अपनी जन्मतिथि में सुधार के लिए आवेदन करना होता है. इस अवधि के बाद सेवा रिकॉर्ड में दर्ज जन्मतिथि को अंतिम माना जाएगा.

कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि जन्मतिथि में बदलाव के लिए समय-सीमा तय करने का उद्देश्य सेवा मामलों में अनिश्चितता खत्म करना और कर्मचारियों की वरिष्ठता व पदोन्नति पर पड़ने वाले असर को रोकना है. हाईकोर्ट ने माना कि प्रथम अपीलीय अदालत ने इस नियम की सही व्याख्या नहीं की. कोर्ट ने यह भी कहा कि मैट्रिक प्रमाणपत्र में दर्ज जन्मतिथि को चुनौती देने की तीन साल की कानूनी समय-सीमा भी काफी पहले खत्म हो चुकी थी. ऐसे में वर्ष 2004 में दायर किया गया सिविल मुकदमा अत्यधिक देरी से दायर किया गया था और इस आधार पर भी राहत नहीं दी जा सकती.

मामला टीजीटी नॉन-मेडिकल शिक्षक सुरेश कुमार से जुड़ा है. उन्होंने मार्च 1985 में हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड से मैट्रिक की परीक्षा पास की थी। उनके मैट्रिक प्रमाणपत्र में जन्मतिथि 30 अगस्त 1968 दर्ज थी. इसके बाद 9 फरवरी 2001 को वह सरकारी सेवा में टीजीटी नॉन-मेडिकल के पद पर नियुक्त हुए और उनकी सर्विस बुक में भी यही जन्मतिथि दर्ज की गई. सुरेश कुमार का दावा था कि उन्होंने अपनी कुंडली एक ज्योतिषी को दिखाई, जिसने उनकी वास्तविक जन्मतिथि 1 सितंबर 1969 बताई। इसके बाद उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी, ऊना के रिकॉर्ड से इसी जन्मतिथि का प्रमाण पत्र प्राप्त किया और 13 मई 2003 को शिक्षा निदेशक के पास जन्मतिथि बदलने के लिए आवेदन किया.

राहत नहीं मिलने पर उन्होंने सिविल अदालत में मुकदमा दायर किया. राज्य सरकार ने इसका विरोध करते हुए कहा कि स्कूल में प्रवेश के समय उनके पिता ने भी 30 अगस्त 1968 ही जन्मतिथि बताई थी और नियमों के अनुसार दो साल की अवधि समाप्त होने के बाद जन्मतिथि बदलने की मांग नहीं की जा सकती. ट्रायल कोर्ट ने सुरेश कुमार का मुकदमा खारिज कर दिया था, लेकिन प्रथम अपीलीय अदालत ने उनके पक्ष में फैसला दिया. अब हाईकोर्ट ने उस फैसले को रद्द करते हुए ट्रायल कोर्ट का फैसला बहाल कर दिया और राज्य सरकार की अपील मंजूर कर ली.

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