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हिमाचल में धारा-118 के तहत मिली जमीन खरीद की अनुमतियों पर हाईकोर्ट सख्त, राज्य सरकार से मांगा 10 साल का रिकॉर्ड

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ( ETV BHARAT )

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य में गैर हिमाचल वासियों वासियों के गैर कृषि भूमि खरीद को लेकर कड़ा रुख अपनाया है. अदालत ने काश्तकारी एवं भूमि सुधार अधिनियम, 1972 की धारा 118 के तहत दी गई जमीन खरीदने की अनुमतियों को लेकर सरकार से विस्तृत जानकारी तलब की है. अदालत ने पूछा है कि पिछले 10 वर्षों में कितने लोगों को मंजूरियां दी गईं और इसके लिए क्या मानदंड अपनाए गए. मुख्य न्यायाधीश गुरमीत संधावालिया और न्यायाधीश बिपिन सी. नेगी की पीठ ने कुसुम बाली बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार और अन्य से जुड़े मामलों की सुनवाई के दौरान सरकार को पूरे प्रदेश में दी गई अनुमतियों का रिकॉर्ड प्रस्तुत करने के निर्देश दिए. मामले की अगली सुनवाई 7 दिसंबर 2026 को होगी.

अदालत ने धारा 118 के तहत अनुमति देने और आवेदन खारिज करने की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए सरकार से स्पष्ट करने को कहा है कि मंजूरी के लिए कौन-से नियम और मानदंड अपनाए जाते हैं. जिन आवेदकों को अनुमति नहीं दी गई, उनके नाम और आवेदन खारिज करने के कारण भी मांगे गए हैं. कोर्ट ने यह भी पूछा है कि इन आवेदनों से प्रोसेसिंग फीस, आवेदन शुल्क और स्टांप ड्यूटी के रूप में सरकार को कितना राजस्व प्राप्त होता है. इसके साथ ही बड़े निर्माण प्रोजेक्ट्स के लिए अनिवार्य पर्यावरणीय मंजूरी और भवन निर्माण से जुड़े नियमों के पालन पर भी स्पष्टीकरण मांगा गया है.