हिमाचल में धारा-118 के तहत मिली जमीन खरीद की अनुमतियों पर हाईकोर्ट सख्त, राज्य सरकार से मांगा 10 साल का रिकॉर्ड
मामला धारा 118 के तहत गैर-कृषकों को हिमाचल प्रदेश में जमीन खरीदने के लिए दी जाने वाली अनुमतियों से जुड़ा है
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 17, 2026 at 7:09 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य में गैर हिमाचल वासियों वासियों के गैर कृषि भूमि खरीद को लेकर कड़ा रुख अपनाया है. अदालत ने काश्तकारी एवं भूमि सुधार अधिनियम, 1972 की धारा 118 के तहत दी गई जमीन खरीदने की अनुमतियों को लेकर सरकार से विस्तृत जानकारी तलब की है. अदालत ने पूछा है कि पिछले 10 वर्षों में कितने लोगों को मंजूरियां दी गईं और इसके लिए क्या मानदंड अपनाए गए. मुख्य न्यायाधीश गुरमीत संधावालिया और न्यायाधीश बिपिन सी. नेगी की पीठ ने कुसुम बाली बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार और अन्य से जुड़े मामलों की सुनवाई के दौरान सरकार को पूरे प्रदेश में दी गई अनुमतियों का रिकॉर्ड प्रस्तुत करने के निर्देश दिए. मामले की अगली सुनवाई 7 दिसंबर 2026 को होगी.
अदालत ने धारा 118 के तहत अनुमति देने और आवेदन खारिज करने की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए सरकार से स्पष्ट करने को कहा है कि मंजूरी के लिए कौन-से नियम और मानदंड अपनाए जाते हैं. जिन आवेदकों को अनुमति नहीं दी गई, उनके नाम और आवेदन खारिज करने के कारण भी मांगे गए हैं. कोर्ट ने यह भी पूछा है कि इन आवेदनों से प्रोसेसिंग फीस, आवेदन शुल्क और स्टांप ड्यूटी के रूप में सरकार को कितना राजस्व प्राप्त होता है. इसके साथ ही बड़े निर्माण प्रोजेक्ट्स के लिए अनिवार्य पर्यावरणीय मंजूरी और भवन निर्माण से जुड़े नियमों के पालन पर भी स्पष्टीकरण मांगा गया है.
शिमला समेत कई जिलों में दी गई अनुमतियों का रिकॉर्ड तलब
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को पिछले एक दशक में पूरे हिमाचल में धारा 118 के तहत दी गई अनुमतियों की कुल संख्या बताने और शिमला जिले की संशोधित व विस्तृत सूची पेश करने के निर्देश दिए हैं. इस सूची में आवेदन की तारीख, खरीदी गई जमीन का क्षेत्रफल और उसकी राजस्व स्थिति का विवरण देना होगा. सरकार को कुल्लू, कांगड़ा और सिरमौर की शेष तहसीलों में दी गई अनुमतियों का ब्योरा भी देना है. अदालत ने सोलन-बरोग क्षेत्र में 21 बहुमंजिला परियोजनाओं की जांच से जुड़े मामले में भी नियमों के उल्लंघन पर चिंता जताई है. समिति की रिपोर्ट में आठ परियोजनाओं में छह मंजिल से अधिक निर्माण पाए जाने का उल्लेख है. कोर्ट ने संबंधित पहलुओं पर अनुपालन हलफनामा अगली सुनवाई से पहले दाखिल करने को कहा है.
बड़ोग में गैर-कृषकों को दी गईं 187 अनुमतियां
मामला धारा 118 के तहत गैर-कृषकों को हिमाचल प्रदेश में जमीन खरीदने के लिए दी जाने वाली अनुमतियों और इनके आधार पर हुए निर्माण से जुड़ा है. अदालत के समक्ष पेश हलफनामे के अनुसार, सोलन जिले के बड़ोग पटवार सर्कल में गैर-कृषकों को 187 अनुमतियां दी गईं, जिनमें 64 जमीन खरीदने और 123 निर्मित भवनों या फ्लैटों की खरीद से संबंधित थीं. शिमला जिले में पिछले एक दशक में 801 अनुमतियां दिए जाने का उल्लेख है, जबकि सिरमौर जिले की नाहन तहसील में 270 अनुमतियां दी गईं. इनमें 159 औद्योगिक और पर्यटन संबंधी तथा 111 आवासीय और पर्यटन संबंधी उद्देश्यों के लिए थीं. इन आंकड़ों और अनुमति प्रक्रिया की पारदर्शिता को लेकर अदालत ने सरकार से विस्तृत रिकॉर्ड तलब किया है.
ये भी पढ़ें: शिमला के ग्रीन बेल्ट में होटल निर्माण की अनुमति नहीं, हिमाचल हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका
ये भी पढ़ें: स्कूल से टीचर का ट्रांसफर होते ही फूट-फूटकर रोने लगे बच्चे, भावुक कर देगा विदाई का ये वीडियो