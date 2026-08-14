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स्वतंत्रता दिवस पर जिस स्कूल में सीएम सुक्खू फहराएंगे तिरंगा, वहां सरकार को पहले चुकाने होंगे 5 लाख, HC का आदेश

हिमाचल हाईकोर्ट ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने हमीरपुर जिले के बड़सर में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान में राज्यस्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह के आयोजन को लेकर किए गए आवेदन पर सख्ती दिखाई है. हिमाचल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली खंडपीठ ने इस शर्त के साथ समारोह करवाने की अनुमति दी है कि राज्य सरकार को स्कूली बच्चों की वेलफेयर स्कीम में पांच लाख रुपये जमा करवाने होंगे. कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि यह राशि अगर जमा नहीं करवाई जाती है, तो स्कूल परिसर में आयोजन की अनुमति नहीं होगी. मामले पर मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायमूर्ति बिपिन चंद्र नेगी की डबल बेंच ने ये फैसला सुनाया है. सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट प्रिंसिपल डिवीजन बेंच ने तैयारियां कर लेने के बाद अनुमति आवेदन करने को लेकर अधिकारियों को फटकार लगाई. कोर्ट ने कहा कि अगर सरकार ने आयोजन को लेकर कार्ड छपवाने, निमंत्रण देने और अन्य तैयारियां नहीं की होतीं, तो अदालत स्कूल परिसर में आयोजन की अनुमति नहीं देती. अदालत ने कहा कि सभी तैयारियां पूरी करने के बाद स्कूल परिसर में कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति मांगना स्वीकार्य नहीं है. हालांकि, विशेष परिस्थितियों को देखते हुए अदालत ने आयोजन में किसी तरह की बाधा न आए, इसके लिए सशर्त अनुमति देने का निर्णय लिया है. पांच लाख जमा होने के बाद ही आयोजन की अनुमति हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार को पांच लाख रुपये की निर्धारित राशि जमा करवानी होगी. अगर निर्धारित राशि जमा नहीं करवाई तो स्कूल परिसर में राज्यस्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित करने की कोई अनुमति नहीं रहेगी. अदालत ने आदेश दिए हैं कि यह राशि स्कूल के बच्चों की वेलफेयर स्कीम के लिए उपयोग शुल्क के तौर पर जमा करवाई जाएगी. आयोजन के बाद सफाई की भी जिम्मेदारी