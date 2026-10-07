क्लास फोर कर्मी की पेंशन के मामले में सरकार को फटकार, पेंशन रोकने का गलत आदेश पारित करने वाले अफसर को जुर्माना
कोर्ट ने कहा कि जुर्माना राशि पेंशन रोकने का गलत आदेश पारित करने वाले अधिकारी से वसूल की जाएगी.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 7, 2026 at 9:14 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने क्लास फोर कर्मचारी को पेंशन लाभ से वंचित करने से जुड़े मामले में राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई है. इस मामले में अदालत ने राज्य सरकार की अपील को भी खारिज कर दिया है. हाईकोर्ट ने एकल पीठ की तरफ से दिए गए फैसले में सुधार करते हुए पेंशन रोकने का गलत आदेश पारित करने वाले अफसर को 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया है. ये जुर्माना रशि संबंधित अफसर से वसूल की जाएगी और इस रकम को प्रभावित क्लास फोर कर्मचारी को अदा करने के आदेश जारी किए गए हैं. अदालत ने कहा कि गलत आदेश के कारण कर्मचारी को अनावश्यक मानसिक परेशानी और मुकदमेबाजी का सामना करना पड़ा है. हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश न्यायमूर्ति बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने कर्मचारी के पक्ष में यह फैसला सुनाया.
ये पेंशन केस हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग में कार्यरत कर्म चंद से जुड़ा है. कर्मचंद लोक निर्माण विभाग में वर्ष 2006 से दैनिक वेतन भोगी बेलदार के रूप में सेवाएं दे रहे थे. कर्मचंद की सेवाएं 8 अक्तूबर 2013 को नियमित की गई. उसके बाद 28 फरवरी 2022 को कर्मचंद नौकरी से रिटायर हुए. उनकी नियमित सेवा अवधि 8 वर्ष 4 महीने रही. सरकार ने उन्हें पेंशन देने से यह कहते हुए इन्कार कर दिया था कि केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1972 के तहत पेंशन के लिए न्यूनतम 10 वर्ष की नियमित सेवा जरूरी है. प्रभावित पक्ष ने अदालत का दरवाजा खटखटाया. केस की सुनवाई में हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट में पारित सुंदर सिंह और बालो देवी मामलों के फैसलों का हवाला दिया.
खंडपीठ ने कहा कि नियम के अनुसार दैनिक वेतन भोगी के रूप में की गई 5 साल की सेवा को एक साल की नियमित सेवा के बराबर माना जाता है. कर्म चंद की करीब सात वर्ष की दैनिक वेतन भोगी के रूप में सेवा के आधार पर उनकी पेंशन योग्य सेवा में एक वर्ष अतिरिक्त जोड़ा गया. इस तरह उनकी कुल पेंशन योग्य सेवा 9 वर्ष 4 महीने हो गई. कोर्ट ने माना कि यह अवधि पेंशन लाभ के लिए पूरी तरह से वैध है. इससे पहले एकल पीठ ने सरकार पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया था और इसे चीफ जस्टिस डिजास्टर रिलीफ फंड में जमा करने को कहा था. अब खंडपीठ ने इसमें सुधार करते हुए आदेश दिया कि यह जुर्माना राशि पेंशन रोकने का गलत आदेश पारित करने वाले अधिकारी से वसूल की जाए और इस रकम का प्रभावित कर्मचारी को दिया जाए.