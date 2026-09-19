कुल्लू में पर्यटन से बढ़ा अपराध, चीफ जस्टिस बोले: दूसरा अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय स्थापित करना हो गया था जरूरी
हाईकोर्ट के सीजे जीएस संधावालिया ने कुल्लू में दूसरे अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायालय का वर्चुअल उद्घाटन किया.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : September 19, 2026 at 12:50 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जीएस संधावालिया ने कुल्लू में हम बढ़ते आपराधिक मामलों पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि कुल्लू में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश का दूसरा न्यायालय स्थापित करना बेहद जरूरी था. बढ़ते पर्यटन और आबादी के साथ कुल्लू में दीवानी और आपराधिक मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है. विशेष रूप से मादक द्रव्य से जुड़े अपराधों और अन्य मुकदमों में भारी इजाफा हुआ है. हाईकोर्ट के मुख्यन्यायाधीश ने ये बयान शिमला में कुल्लू के दूसरे अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायालय का वर्चुअल उद्घाटन करने के दौरान दिया.
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया ने कहा कि वर्तमान में कुल्लू के न्यायिक न्यायालय परिसर की अपीलीय अदालतों में करीब 3,800 मामले लंबित हैं. लंबित मामले केवल आंकड़े नहीं हैं, बल्कि न्याय की आस में बैठे लोगों की प्रतीक्षा को दर्शाते हैं. ऐसे में पुराने बुनियादी ढांचे के सहारे इन मामलों का त्वरित निपटारा करना पर्याप्त नहीं था. इसी वजह से कुल्लू में दूसरा अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय स्थापित करना आवश्यक हो गया था.
लंबित मामलों के निपटारे में मिलेगी मदद
मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि नई अदालत की स्थापना से लंबित मामलों के निपटारे में मदद मिलेगी और लोगों को न्याय उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को गति मिलेगी. उन्होंने न्यायपालिका के उद्देश्य का उल्लेख करते हुए कहा कि बिना किसी डर, पक्षपात या द्वेष के समाज के हितों को सर्वोपरि रखते हुए नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना अदालत का वास्तविक मकसद है. उन्होंने प्राचीन सूक्त ‘धर्मो रक्षति रक्षितः’ का उल्लेख करते हुए कहा कि न्यायपालिका के लिए धर्म की रक्षा का अर्थ कानून के शासन की रक्षा करना है.
इस अवसर पर मुख्य न्यायाधीश ने नवनिर्मित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी नियुक्त किए गए अतिरिक्त जिला न्यायाधीश अमित मंड्याल को बधाई दी और उनके सफल कार्यकाल की कामना की. उन्होंने इस बुनियादी ढांचे को तैयार करने के लिए कुल्लू के जिला एवं सत्र न्यायाधीश पीसी राणा के प्रयासों की भी सराहना की. समारोह में हाईकोर्ट के कई न्यायाधीश वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए. इनमें न्यायाधीश अजय मोहन गोयल, संदीप शर्मा, ज्योत्सना रिवाल दुआ, सुशील कुकरेजा, विरेन्दर सिंह, रंजन शर्मा, बिपिन चंद्र नेगी, राकेश कैंथला, जिया लाल भारद्वाज, रोमेश वर्मा और योगेश जसवाल शामिल रहे. समारोह में हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल, अन्य रजिस्ट्रार, कुल्लू जिला बार एसोसिएशन के पदाधिकारी व सदस्य औक न्यायिक अधिकारी भी मौजूद रहे.
ये भी पढ़ें: हाईकोर्ट की सिंगल बैंच ने सुरिंद्र कुमार को बताया था ब्लू आइड बॉय, डबल बैंच ने कहा अंजोरी कपूर बनी रहेंगी हिमुडा की सीईओ