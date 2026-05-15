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हिमाचल हाईकोर्ट पहुंचा करियर एडवांसमेंट स्कीम का मुद्दा, बहाली को लेकर शिक्षक संघ ने दायर की याचिका

11 मई को एचपीयू में संयुक्त कार्य समिति ने CAS लागू करने की मांग को लेकर शैक्षणिक कार्यों का बहिष्कार भी किया था.

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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट (FILE@ETVBHARAT)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : May 15, 2026 at 5:47 PM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश में करियर एडवांसमेंट स्कीम यानी CAS का मामला अब हिमाचल हाई कोर्ट पहुंच गया है. CAS बहाली की मांग को लेकर हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिक्षक कल्याण संघ (हिपुटवा) ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है. संघ के अध्यक्ष प्रोफेसर डॉ. नितिन व्यास की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है, जिसमें राज्य सरकार से CAS को दोबारा लागू करने की मांग की गई है. मामले में जल्द सुनवाई होने की संभावना है.

2022 से बंद है करियर एडवांसमेंट स्कीम

याचिकाकर्ता प्रोफेसर डॉ. नितिन व्यास ने कहा कि राज्य सरकार ने वर्ष 2022 में अधिसूचना जारी कर CAS पर रोक लगा दी थी. इसके बाद विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में नियमित प्रमोशन की प्रक्रिया प्रभावित हो गई. उन्होंने कहा कि यह शिक्षकों की नियमित सेवा प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन पिछले कई वर्षों से इसे लागू नहीं किया जा रहा.

'देश में केवल हिमाचल में रोक'

डॉ. नितिन व्यास ने दावा किया कि पूरे देश में हिमाचल प्रदेश ही ऐसा राज्य है जहां CAS पर रोक लगी हुई है. उन्होंने कहा कि शिक्षक संघ लंबे समय से इस मुद्दे को लेकर आंदोलन कर रहा है, लेकिन सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया. उन्होंने कहा कि मजबूर होकर अब शिक्षकों को न्यायालय का सहारा लेना पड़ा है.

3 हजार से ज्यादा शिक्षक प्रभावित

इससे पहले 11 मई को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में संयुक्त कार्य समिति की ओर से CAS लागू करने की मांग को लेकर शैक्षणिक कार्यों का बहिष्कार भी किया गया था. शिक्षकों का कहना है कि CAS लागू न होने से प्रदेश के करीब 3 हजार विश्वविद्यालय और महाविद्यालय शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं. उनका आरोप है कि वर्षों तक सेवा देने के बावजूद उन्हें उनके वैधानिक अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है. CAS को लेकर अब प्रदेश में विवाद और तेज हो गया है. एक तरफ शिक्षक संगठन लगातार बहाली की मांग कर रहे हैं, वहीं अब मामला हाई कोर्ट पहुंचने के बाद सरकार पर दबाव भी बढ़ता नजर आ रहा है.

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