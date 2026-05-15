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हिमाचल हाईकोर्ट पहुंचा करियर एडवांसमेंट स्कीम का मुद्दा, बहाली को लेकर शिक्षक संघ ने दायर की याचिका

शिमला: हिमाचल प्रदेश में करियर एडवांसमेंट स्कीम यानी CAS का मामला अब हिमाचल हाई कोर्ट पहुंच गया है. CAS बहाली की मांग को लेकर हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिक्षक कल्याण संघ (हिपुटवा) ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है. संघ के अध्यक्ष प्रोफेसर डॉ. नितिन व्यास की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है, जिसमें राज्य सरकार से CAS को दोबारा लागू करने की मांग की गई है. मामले में जल्द सुनवाई होने की संभावना है.

2022 से बंद है करियर एडवांसमेंट स्कीम

याचिकाकर्ता प्रोफेसर डॉ. नितिन व्यास ने कहा कि राज्य सरकार ने वर्ष 2022 में अधिसूचना जारी कर CAS पर रोक लगा दी थी. इसके बाद विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में नियमित प्रमोशन की प्रक्रिया प्रभावित हो गई. उन्होंने कहा कि यह शिक्षकों की नियमित सेवा प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन पिछले कई वर्षों से इसे लागू नहीं किया जा रहा.

'देश में केवल हिमाचल में रोक'

डॉ. नितिन व्यास ने दावा किया कि पूरे देश में हिमाचल प्रदेश ही ऐसा राज्य है जहां CAS पर रोक लगी हुई है. उन्होंने कहा कि शिक्षक संघ लंबे समय से इस मुद्दे को लेकर आंदोलन कर रहा है, लेकिन सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया. उन्होंने कहा कि मजबूर होकर अब शिक्षकों को न्यायालय का सहारा लेना पड़ा है.