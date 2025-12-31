ETV Bharat / state

चंबा मेडिकल कॉलेज में निजी कंपनी को दी आउट सोर्स भर्ती रद्द, हाईकोर्ट ने दिए ये आदेश

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राजकीय मेडिकल कॉलेज अस्पताल चम्बा में निजी कंपनी मेसर्स ग्लोबल सैनिटेशन सर्विस को सौंपे गए आउटसोर्स भर्तियों के कार्य को रद्द कर दिया है. हाईकोर्ट ने चयन समिति की सिफारिशों को रद्द करते हुए कहा कि, नियमों के अभाव में किसी सेवा प्रदाता कंपनी द्वारा पहले से सेवाएं देने का यह अर्थ नहीं है कि उक्त सेवा प्रदाता को कार्य आदेश प्राप्त करने का कोई अधिभावी या खास अधिकार है. यदि अन्य कंपनियां समान स्थिति में हों, तो उन्हें भी मौका दिया जाना चाहिए.

अदालत ने इस सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए कहा कि, चयन समिति द्वारा विवादित बैठक के कार्यवृत्त में चर्चा नहीं की गई है. इस से उसका निर्णय मनमाना हो जाता है. हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल ने इस संदर्भ में दाखिल की गई याचिका को स्वीकारते हुए समिति का 10 मार्च 2025 का कार्यवृत्त रद्द कर दिया.