ETV Bharat / state

रिटायरमेंट के करीब पहुंचे कर्मी की मनमानी ट्रांसफर बर्दाश्त नहीं, हाईकोर्ट ने रद्द किया चालक का तबादला आदेश

हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल ने चालक ओम चंद की याचिका की सुनवाई करते हुए उसके ट्रांसफर आर्डर को रद्द कर दिया.

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 18, 2026 at 10:22 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि रिटायरमेंट के करीब पहुंचे कर्मचारी की प्रशासनिक जरूरत का झूठा बहाना बनाकर ट्रांसफर करना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. अदालत ने सरकारी कर्मचारियों के तबादलों को लेकर स्पष्ट किया है कि ऐसे कर्मचारियों का किसी अन्य के अनुरोध पर तबादला करना पूरी तरह से गलत है. हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल ने इस मामले में एक चालक ओम चंद की याचिका की सुनवाई करते हुए उसके ट्रांसफर आर्डर को रद्द कर दिया.

याचिकाकर्ता ओम चंद मंडी में आबकारी विभाग के ज्वाइंट कमिशनर कार्यालय में ड्राइवर के पद पर तैनात था. इसी साल 18 मार्च को विभाग ने एक आदेश जारी कर उनका तबादला मंडी से कुल्लू कर दिया था. विभाग का तर्क था कि कुल्लू मुख्यालय में ड्राइवरों की भारी कमी है, इसलिए यह फैसला लिया गया. इसके साथ ही शिमला में तैनात एक अन्य ड्राइवर (निजी प्रतिवादी) को ओम चंद की जगह मंडी भेज दिया गया.

इस ट्रांसफर आदेश के खिलाफ ओम चंद ने प्रदेश हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. मामले की सुनवाई में अदालत ने कहा कि अगर कुल्लू में ड्राइवरों की वाकई कमी थी, तो विभाग शिमला से आने वाले दूसरे ड्राइवर को सीधे कुल्लू भेज सकता था. रिकॉर्ड से साफ हुआ कि ओम चंद को टीटीए और ज्वाइनिंग टाइम के साथ कुल्लू भेजा गया, जबकि दूसरे ड्राइवर को बिना टीटीए के शिमला से मंडी लाया गया. इससे यह साबित हो गया कि यह ट्रांसफर जनहित में नहीं, बल्कि दूसरे कर्मचारी के निजी अनुरोध पर किया गया था.

हालांकि, याचिकाकर्ता मंडी में 4 साल का सेवा कार्यकाल पूरा कर चुके थे (जिस स्थिति में कोर्ट आमतौर पर हस्तक्षेप नहीं करता), लेकिन उनकी सेवानिवृत्ति में 2 वर्ष से भी कम का समय बचा था. कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता एक चालक के पद पर कार्यरत है. न्याय के सिद्धांत और कर्मचारी की पारिवारिक परिस्थितियों को देखते हुए ऐसे समय में उसे परेशान करना अनुचित है. यह कहते हुए हाई कोर्ट ने ओम चंद के तबादले के आदेश को निरस्त कर दिया. इसके साथ ही आबकारी विभाग को निर्देश दिए हैं कि याचिकाकर्ता को उनकी सेवानिवृत्ति तक मंडी में ही सम्मानपूर्वक सेवाएं देने की अनुमति प्रदान करे.

ये भी पढ़ें: अनुबंध कर्मियों को संशोधित पे-स्केल से जुड़ा मामला, घनश्याम एंड अदर्स की याचिका में एकल पीठ के फैसले पर रोक

TAGGED:

DRIVER TRANSFER ORDER
HC STAYS ON DRIVER TRANSFER
HIMACHAL HIGH COURT
HC ON OM CHAND PETITION
HIMACHAL HIGH COURT ORDER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.