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रिटायरमेंट के करीब पहुंचे कर्मी की मनमानी ट्रांसफर बर्दाश्त नहीं, हाईकोर्ट ने रद्द किया चालक का तबादला आदेश

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि रिटायरमेंट के करीब पहुंचे कर्मचारी की प्रशासनिक जरूरत का झूठा बहाना बनाकर ट्रांसफर करना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. अदालत ने सरकारी कर्मचारियों के तबादलों को लेकर स्पष्ट किया है कि ऐसे कर्मचारियों का किसी अन्य के अनुरोध पर तबादला करना पूरी तरह से गलत है. हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल ने इस मामले में एक चालक ओम चंद की याचिका की सुनवाई करते हुए उसके ट्रांसफर आर्डर को रद्द कर दिया.

याचिकाकर्ता ओम चंद मंडी में आबकारी विभाग के ज्वाइंट कमिशनर कार्यालय में ड्राइवर के पद पर तैनात था. इसी साल 18 मार्च को विभाग ने एक आदेश जारी कर उनका तबादला मंडी से कुल्लू कर दिया था. विभाग का तर्क था कि कुल्लू मुख्यालय में ड्राइवरों की भारी कमी है, इसलिए यह फैसला लिया गया. इसके साथ ही शिमला में तैनात एक अन्य ड्राइवर (निजी प्रतिवादी) को ओम चंद की जगह मंडी भेज दिया गया.

इस ट्रांसफर आदेश के खिलाफ ओम चंद ने प्रदेश हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. मामले की सुनवाई में अदालत ने कहा कि अगर कुल्लू में ड्राइवरों की वाकई कमी थी, तो विभाग शिमला से आने वाले दूसरे ड्राइवर को सीधे कुल्लू भेज सकता था. रिकॉर्ड से साफ हुआ कि ओम चंद को टीटीए और ज्वाइनिंग टाइम के साथ कुल्लू भेजा गया, जबकि दूसरे ड्राइवर को बिना टीटीए के शिमला से मंडी लाया गया. इससे यह साबित हो गया कि यह ट्रांसफर जनहित में नहीं, बल्कि दूसरे कर्मचारी के निजी अनुरोध पर किया गया था.