हिमाचल HC ने रद्द की कुनिहार को नगर पंचायत बनाने वाली अधिसूचना, सरकार को दिए ये आदेश

हाईकोर्ट ने रद्द की कुनिहार को नगर पंचायत बनाने वाली अधिसूचना ( File Photo )

शिमला: एक बड़े घटनाक्रम के तहत हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सोलन जिला में कुनिहार को नगर पंचायत बनाने से जुड़े मामले में सरकारी अधिसूचना को रद्द कर दिया है. इस मामले में अदालत ने सरकार को पुनर्विचार करने के आदेश भी जारी किए हैं.

हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर व न्यायमूर्ति रोमेश वर्मा की खंडपीठ ने कुनिहार को नगर पंचायत बनाने से जुड़ी अधिसूचना को रद्द किया है. खंडपीठ ने इस संदर्भ में कुनिहार विकास सभा व अन्यों की तरफ से दाखिल की गई याचिका को मंजूर करते हुए उक्त फैसला सुनाया. साथ ही सरकार को इस मामले पर पुनर्विचार करने की आदेश भी जारी किए.

हाईकोर्ट ने क्या कहा?

मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने अहम टिप्पणियां की. खंडपीठ ने याचिका के जवाब को लेकर राज्य सरकार की ओर से लगाए गए 12.12.2025 के निर्देशों और दस्तावेजों का अवलोकन किया. सभी दस्तावेजों को देखने के बाद अदालत ने पाया कि असल में कुनिहार निवासियों और नगर पंचायत कुनिहार की आपत्तियों को प्रस्ताव के लिए तैयार किए गए चार्ट में तो दर्ज किया गया, लेकिन संबंधित सक्षम प्राधिकारी ने कोई तर्कसंगत और स्पष्ट आदेश पारित नहीं किया.

अदालत ने पाया कि तर्कसंगत व स्पष्ट आदेश पारित तो नहीं किया, बल्कि आपत्तियों को अन्य दस्तावेजों के साथ कैबिनेट के विचार के लिए प्रस्तुत किया. खंडपीठ ने कहा कि कैबिनेट के समक्ष रखे गए दस्तावेजों को देखने पर ऐसा लगता है कि संबंधित आपत्तियों पर अथॉरिटी ने विचार कर लिया है.

हाईकोर्ट ने प्रक्रिया को बताया गलत